Gazzetta dello Sport scrie deja despre plecarea lui Cristi Chivu de la Inter! Jose Mourinho, favorit să îl înlocuiască! Care sunt cotele la pariuri

Inter a pierdut cu 3-4 în deplasarea cu Juventus, iar Cristi Chivu a fost băgat în ședință de șefii echipei sale. Gazzetta dello Sport scrie deja despre posibila venire a lui Jose Mourinho, antrenorul cerut de fanii „nerazzurrilor”.
Inter vine după un sezon în care a ratat toate trofeele pentru care lupta. Italienii au decis în această vară să meargă pe mâna lui Cristi Chivu pentru noul sezon, doar că rezultatele de până acum ale echipei nu sunt cele mai promițătoare.
Jurnaliștii din peninsulă au scris despre cotele la pariuri privind demiterea ulterioară a fostului internațional român, acestea pornind de la 3,75 și ajungând la un prag mai optimist de 6,00. „Este cel mai slab început al lor din, egalând minimele record din 2011/12 și 2000/01.
Printre fani, ideea că Chivu nu este omul potrivit pentru echipă începe să capete amploare, mai ales având în vedere lipsa sa de experiență pe bancă”, notează jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport.
Primul nume apărut ca posibilă variantă de înlocuitor pentru Cristi Chivu este cel al lui Jose Mourinho, portughezul care s-a despărțit la finalul verii de Fenerbahce, viitoarea adversară a FCSB-ului pe tabloul principal din Europa League.
„În cazul în care Chivu ar fi demis, un nume ar fi în mintea multor fani: José Mourinho. Eroul tripletei din 2010 ar putea readuce entuziasmul și unitatea de intenție după un început dificil, reunind un mediu marcat de controversele din vară”, au mai scris jurnaliștii, conform sursei menționate.