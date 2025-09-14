Gazzetta dello Sport scrie deja despre plecarea lui Cristi Chivu de la Inter! Jose Mourinho, favorit să îl înlocuiască! Care sunt cotele la pariuri

Inter a pierdut cu 3-4 în deplasarea cu Juventus, iar Gazzetta dello Sport scrie deja despre posibila venire a lui Jose Mourinho,

Italienii nu îi dau șanse mari lui Cristi Chivu să continue la Inter

Inter vine după un sezon în care a ratat toate trofeele pentru care lupta. Italienii au decis în această vară să meargă pe mâna lui Cristi Chivu pentru noul sezon, doar că rezultatele de până acum ale echipei nu sunt cele mai promițătoare.

Jurnaliștii din peninsulă au scris despre cotele la pariuri privind demiterea ulterioară a fostului internațional român, acestea pornind de la 3,75 și ajungând la un prag mai optimist de 6,00. „Este cel mai slab început al lor din, egalând minimele record din 2011/12 și 2000/01.

Printre fani, ideea că Chivu nu este omul potrivit pentru echipă începe să capete amploare, mai ales având în vedere lipsa sa de experiență pe bancă”, notează jurnaliștii de la

Ce scriu italienii despre varianta Jose Mourinho la Inter

Primul nume apărut ca posibilă variantă de înlocuitor pentru Cristi Chivu este cel al lui Jose Mourinho, , viitoarea adversară a FCSB-ului pe tabloul principal din Europa League.

„În cazul în care Chivu ar fi demis, un nume ar fi în mintea multor fani: José Mourinho. Eroul tripletei din 2010 ar putea readuce entuziasmul și unitatea de intenție după un început dificil, reunind un mediu marcat de controversele din vară”, au mai scris jurnaliștii, conform sursei menționate.