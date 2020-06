Geanina Ilieș a împlinit 35 de ani. Marele regret al prezentatoarei emisiunii Gospodar fără pereche

Geanina Ilieș a împlinit vârsta de 35 de ani pe 3 iunie. Prezentatoarea reality-show-ului Gospodar fără pereche de la PRO TV a vorbit despre viața ei și a pomenit despre unul din regretele sale profesionale, acela de a fi stewardesă.

Geanina Ilieș a împlinit 35 de ani, dar se simte ca la 20

Geanina se simte ca la 20 de ani și se bucură de faima pe care a căpătat-o prin muncă asiduă, devenind una din cele mai apreciate prezentatoarea de televiziune din țara noastră.

Geanina Ilieș a spus că și-ar fi dorit să calce pe urmele bunicului ei, pilot de meserie, care i-a spus de nenumărate ori să își schimbe meseria.

Una din marile dorințe ale vedetei de la PRO TV a fost să devină stewardesă, însă și-a luat de mult gândul de la asta.

A vrut să se facă stewardesă

„Mă simt ca la 20 de ani, dar cu mintea de acum. Sunt bine cu mine la această vârstă. E așa cum mi-am imaginat. Pe la 17-18 ani, crescând și într-o familie numeroasă, eu știam ce vreau, știam că vreau să am familia mea, să am un copil, voiam să am și un job, voiam cam multe”, a declarat Ilieș pentru libertatea.ro.

„Le-am făcut așa cum mi le-a dat Dumnezeu. L-am făcut pe Patrick la aproape 22 de ani și apoi mi-am dat seama că vreau să fac lucruri și pentru mine și am luat-o pe partea asta cu televiziunea, cu reclamele, și mi-a plăcut mai mult televiziunea”, a mai spus prezentatoarea.

„Dar când eram și mai mică, îmi doream să mă fac stewardesă, pentru că bunicul meu a fost aviator. El tot timpul îmi spunea să-mi caut un alt job, deși mie mi se părea fantastic.

Eu nu-mi imaginam că poate să fie ceva mai frumos decât poți să fii stewardesă, dar mi-a plăcut foarte mult și mass-media”, a încheiat vedeta.

