Gianina van Groningen a revenit în echipa de canotaj pentru aurul olimpic: “Simt că îmi datorez această medalie!”. Video exclusiv

Au mai rămas mai puţin de două săptămâni până la startul Jocurilor Olimpice de la Paris. , nu mai puţin de 45 fiind calificaţi, într-un număr record de 12 echipaje.

Gianina van Groningen a revenit în echipa de canotaj pentru aurul olimpic

Gianina van Groningen este protagonista episodului 25 al seriei “Olimpicii României”. Este campioană mondială şi europeană la dublu vâsle, categoria uşoară, alături de Ionela Cozmiuc. După ce a ratat medalia olimpică de la Tokyo, s-a retras pentru 10 luni din activitate.

A revenit cu gândul de a obţine singura medalie din carieră care îi lipseşte, alături de Ionela Cozmiuc. Într-un interviu pentru FANATIK, Gianina van Groningen a vorbit despre Jocurile Olimpice de la Paris, despre revenirea în echipa României şi despre visul de a obţine o medalie:

Gianina, au mai rămas două săptămâni până la Jocurile Olimpice de la Paris, cum te simţi?

– Într-adevăr, a mai rămas puţin, plecăm pe 21 iulie. Mă simt foarte bine, începem să reducem din volumul pe care l-am avut până acum, deci să ne intrăm în formă pentru competiţie. Barca alunecă, toată echipa este foarte pregătită şi aşteptăm să ajungem acolo şi să ne facem treaba noastră cea mai bună.

Deziluzia e la Tokyo: “A fost un sentiment de dezamăgire, clar ne-a durut şi pe mine şi pe Ionela”

Există emoţii cu două săptămâni înaintea unui concurs atât de important?

– Există emoţii când mă gândesc la asta. Nu le las să mă acapareze, ci să mă motiveze. Încă nu sunt acele emoţii din timpul competiţiei, poate că nici în timpul competiţiei nu le voi avea ca anul trecut. Şi maturitatea îşi spune cuvântul. Dar, într-adevăr, există emoţii, este cea mai mare competiţie la care sportivul poate participa şi eu cum m-am întors anul trecut pentru această competiţie, sunt extrem de recunoscătoare că am ajuns în echipa olimpică şi uite, merg la Paris.

Cum a la Tokyo? A existat un sentiment de dezamăgire că nu ai urcat pe podium?

– La Tokyo am ajuns foarte pregătite, ne-am dus cu gândul la aur. Am făcut nişte curse foarte bune, dar nu a fost să fie pentru noi. A fost un sentiment de dezamăgire, clar ne-a durut şi pe mine şi pe Ionela. Ăsta este sportul. Şi noi şi concurentele noastre muncesc şi speră la acea medalie de aur. Noi acum suntem mult mai consolidate decât atunci. M-am întors cu forţe proaspete, Ionela este foarte puternică, deci clar ne dorim să schimbăm rezultatul final.

S-a retras pentru 10 luni: “Uneori este bine să facem un pas în spate pentru a putea să ai mult mai mult curaj şi mult mai multă forţă”

Ţi-a fost să greu să ieşi din echipa olimpică şi mai apoi să revii?

– Consider că acele 10 luni de pauză mi-au prins foarte bine. Poate uneori este bine să facem un pas în spate pentru a putea să ai mult mai mult curaj şi mult mai multă forţă să mergi înainte. Nu mi-a fost greu pentru că eu nu m-am oprit din a face sport. Am venit foarte motivată şi cred că asta m-a ajutat să revin în forţă foarte repede, iar acea pauză cred că mi-a prins foarte bine. În sfârşit, acum mă bucur de sportul în sine fără să pun presiune mare pe mine şi cred că asta mă ajută să fiu mai bună.

Ce ar însemna o medalie la Paris, singura din palmares care îţi lipseşte?

– Într-adevăr, este singura care ne lipseşte mie şi Ionelei. Ar însemna un vis suprem îndeplinit. Eu simt că îmi datorez această medalie, simt că munca pe care am depus-o în toţi aceşti 16 ani trebuie să fie încununată cu această medalie. Fac tot posibilul pentru a o lua. Nu ştii niciodată dinainte dacă o să ai medalia la gât, dar consider că am făcut tot ce am putut şi fac tot ce pot pentru a lua acea medalie.

“Canotajul românesc are şi va avea în continuare multe de spus”

. Ca prietenă bună a Ionelei, cum ai primit această veste?

– Sunt foarte bucuroasă pentru ei. Este o onoare. Şi povestea pe care o au cei doi, împreună, ca o familie, dar şi ca sportivi, la individual, este extrem de motivantă. Ştiu cât au muncit, cred că de asta m-a bucurat şi alegerea Comitetului Olimpic Român, că i-au desemnat pe ei. Clar merită această onoare, cu toţii sunt mândri pentru ei.

Sunteţi 45 de canotori calificaţi la Jocurile Olimpice. Sunteţi ca o familie. Care este secretul succesului?

– Consider că primul aspect al acestui succes este munca, dar cea mai importantă este munca în echipă. Nu putem doar noi, sportivii, să împingem la căruţă, avem nevoie şi de oameni în spate, de antrenori foarte bine pregătiţi, de staff medical foarte bun şi de susţinerea Federaţiei şi a sponsorilor. Nu poţi face performanţă fără susţinerea acestor instituţii. Toate se leagă, iar noi, prin munca noastră putem să atragem cât mai multă susţinere şi cred că s-a consolidat foarte bine această familie de care spuneai. În acelaşi timp, avem o tradiţie pe care trebuie să o ducem mai departe. Canotajul românesc este foarte sus acum şi ar fi păcat să nu ducem înainte această tradiţie. Vin şi din spate colegi mai mici, deci canotajul românesc are şi va avea în continuare multe de spus.

