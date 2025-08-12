News

Geantă de 100.000 de lire, găsită de un șofer de taxi pe bancheta din spate. Gestul bărbatului a devenit viral

O femeie și-a uitat geanta în valoare de peste 100.000 de euro într-un taxi. Ce a făcut șoferul imediat ce și-a dat seama de comoara de pe bancheta din spate
Codrina Menţel
12.08.2025 | 21:29
Geanta de 100000 de lire gasita de un sofer de taxi pe bancheta din spate Gestul barbatului a devenit viral
Geantă de 100.000 de lire, găsită de un șofer de taxi pe bancheta din spate. Foto: freepik.com/ captură video Metro/ colaj Fanatik

Un șofer de taxi din Marea Britanie a pus mâna pe o adevărată comoară după ce a terminat o cursă. O femeie și-a uitat geanta de peste 100.000 de euro, chiar pe bancheta din spate. Gestul bărbatului a impresionat-o pe aceasta.

Reacția unui șofer de taxi după ce o femeie și-a uitat geanta pe bancheta din spate

Femeia de afaceri Hana Al Hai, a cărei familii se crede că deține un hotel de lux în Dubai, și-a uitat geanta pe bancheta din spate a taxiului condus de Terry. Aceasta se afla într-o vizită la Londra.

Bărbatul și-a dat seama imediat că nu este vorba despre o simplă geantă, ci o adevărată comoară. Era o piesă Hermes din piele de crocodil, de o valoare de peste 100.000 de lire sterline. Astfel, Terry nu a stat pe gânduri și a decis că cea mai bună variantă este de a o returna.

„Am observat geanta pe bancheta din spate după ce pasagera a coborât. Am știut că nu este o geantă obișnuită. M-am întors imediat la hotel să o returnez. Asta facem noi, de aceea taxiurile negre din Londra sunt cele mai bune — pentru că suntem de încredere”, a explicat șoferul, conform Metro.

Astfel, șoferul a trimis un mesaj celor din Dubai Mall, acolo unde a presupus că Hana este membră. Reprezentanții centrului comercial au reușit să ia legătura cu ea și au informat-o că geanta uitată a fost găsită de Terry.

Hana a fost profund recunoscătoare pentru gestul șoferului

Șoferul a stat față în față cu Hana, astfel că femeia a decis să-l recompenseze pentru gestul său. Aceasta i-a oferit bărbatului suma de 200 de lire, dar i-a dăruit și o vacanță la hotelul familiei sale din Dubai. Mai mult decât atât, i-a mulțumit și prin intermediul rețelelor de socializare.

„Este rar să întâlnești pe cineva cu o integritate și o grijă atât de autentică pentru ceilalți. Vă mulțumesc din suflet pentru efortul depus și pentru faptele dumneavoastră”, se arată în mesajul transmis de Hana, conform sursei menționate.

