Gelu Duminică, reacţie furibundă după scandările rasiste de la Dinamo – U Craiova 5-1: „O să spună că am ceva cu ei”

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Sociologul Gelu Duminică a reacționat după evenimentele petrecute sâmbătă seară pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală la meciul Dinamo – Universitatea Craiova 5-1. În prima repriză, jocul a fost oprit la un moment dat de Istvan Kovacs din cauza anumitor scandări rasiste ale fanilor „câinilor” îndreptate spre jucătorii de culoare ai oltenilor, în special către Stevan Nsimba.

Gelu Duminică, reacție după scandările rasiste de la Dinamo – U Craiova

În acest context, , iar cele două echipe, în mod evident, trimise la vestiare. Nu a fost însă cazul de așa ceva în cele din urmă. Suporterii dinamoviști au renunțat la manifestările respective după ce au primit un îndemn în acest sens de la crainicul arenei. La finalul meciului, :

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„Nu este prima dată când se întâmplă aici, în București. S-a întâmplat și la ultimul joc cu ei, pe Arena Națională, s-a întâmplat și cu Rapid. Arbitrul nu a făcut nimic. Nu vreau să vorbesc despre asta. Am mers la arbitru, i-am spus ce s-a întâmplat și nu i-a păsat. Nu pot face nimic în legătură cu asta. Nimic nu a funcționat, nimic din prima până în ultima secundă. Întotdeauna este bine să marchezi, dar într-un astfel de meci nu mai contează”.

Ce mesaj a transmis Gelu Duminică

Iar acum, sociologul Gelu Duminică a simțit nevoia să se exprime vizavi de acest subiect, prin intermediul unei postări făcute pe Facebook: „A început campionatul de… rasism — pardon, fotbal. Iar LPF și FRF par, din nou, surprinse de ceea ce se întâmplă pe stadion, ca și cum ar fi primul sezon în care tribunele produc ostilitate. Nu e nimic surprinzător. Galeriile funcționează ca spații de identitate colectivă, unde emoțiile intense, competiția și logica ‘noi versus ei’ creează condiții perfecte pentru agresivitate ritualizată. Când instituțiile nu intervin consecvent, aceste norme devin parte din cultura tribunei.

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Sigur, unii suporteri dinamoviști vor spune că ‘am ceva cu ei’. Dar ceea ce o parte din galerie reproduce de ani buni — scandări xenofobe, insulte rasiale, ostilitate performativă etc,. nu este rivalitate sportivă, ci ură. Practic, ajungi să dai cu tesla rasismului în jocul excelent al echipei pe care pretinzi că o susții. În loc să întărească comunitatea, tribuna devine un spațiu unde se validează comportamente pe care societatea le condamnă.

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Am mai spus-o de n ori: problema nu este ‘galeria X’, ci structura socială a fotbalului românesc: toleranță instituțională, sancțiunile simbolice, lipsă de educație sportivă, plus un climat social în care ostilitatea e normalizată. Când toate acestea se combină, rasismul devine un produs previzibil al sistemului”.