Gelu Sulugiuc, noul acționar al lui Dinamo, interviu-eveniment pentru Fanatik. ”Vreau să investesc 20 de ani la Dinamo”. Legătura cu Florin Călinescu

(48 de ani), care a achiziționat 5% din Red&White, a acordat un amplu interviu în exclusivitate pentru FANATIK. Fostul jurnalist la Reuters și la Bloomberg a povestit cum a ajuns să investească la Dinamo, ce planuri are și cum crede că poate ajuta la dezvoltarea clubului din Ștefan cel Mare.

Gelu Sulugiuc, dinamovist din tată în fiu

– Domnule Sulugiuc, ce v-a determinat să investiți în Dinamo?

– Așa cum am mai spus, am devenit dinamovist din 1984, după ce am văzut la televizor meciul Dinamo – Liverpool, 1-2, returul semifinalei Cupei Campionilor Europeni, când a dat gol Orac. M-am uitat cu tatăl meu, care este dinamovist. Țin minte și acum acel gol. Am fost foarte supărat că am pierdut și de atunci țin cu Dinamo. Până atunci nu văzusem niciun meci, nu știam nimic despre fotbal.

– Și de atunci ați început să vă bucurați și să suferiți pentru Dinamo.

– Da. Când am crescut am început să merg cu tata pe stadion la meciurile lui Dinamo. În 1989 am fost în ”Groapă” la partida cu Sampdoria, 1-1, din Cupa Cupelor. Apoi în 1990, am fost pe ”23 August” la semifinala cu Anderlecht, 0-1. Mulți ani la rând Dinamo a avut echipă foarte bună și jucam tot timpul în Europa. Ori noi ori Steaua luam campionatul.

– După Revoluție Dinamo a mai câștigat doar patru titluri, ultimul în 2005.

– Au plecat jucătorii în Vest, dar n-ar fi fost asta o problemă. M-am uitat cum clubul n-a fost condus cum trebuie. N-am înțeles niciodată cum un așa club cu istorie și cu suporteri mulți în toată țară n-a putut să stea pe picioarele lui din punct de vedere financiar. Întotdeauna m-am gândit la asta.

Cel mai bucuros am fost când Dinamo a câștigat Cupa României, în 1990, după ce a învins Steaua cu 6-4 în finală. Cea mai tristă amintire este ratarea calificării în finala Cupei Cupelor, după ce am pierdut cu 1-0 returul cu Anderlecht. Eram sigur că ne calificăm. A dat Mateuț gol, mingea a trecut linia porții, dar arbitrul nu validat golul.

”Eu i-am căutat pe Andrei Nicolescu și cu Eugen Voicu”

– Ai mai încercat să investești la Dinamo, să te implici în vreun fel?

– Nu. Acum doi ani când am văzut că Andrei Nicolescu și cu Eugen Voicu au cumpărat clubul din insolvență am zis ’Hopa, stai că poate acum avem ceva diferit’. Am urmărit ce au declarat, viziunea lor pentru club și am văzut că avem aceleași idei. Nu-i cunoșteam, nu vorbisem niciodată cu ei.

– Și cum v-ați întâlnit?

– Am văzut că au început să apară și rezultatele, nu neapărat sportive. Deși este impresionat ce s-a realizat cu puține resurse. Promovarea, apoi evitarea retrogradării, iar sezonul acesta evoluții foarte bune.

Echipa practică un fotbal atractiv, apreciat de suporteri. Atunci am zis să încerc să-i contactez pe Andrei și pe Eugen, să văd dacă pot să investesc, să pot sprijini clubul într-un mod direct.

– Și cum au decurs lucrurile?

– Cineva care lucrează pentru mine i-a contactat să afle dacă au nevoie de investiții și așa a început discuția.

”Inteligența artificială este relevantă în mai multe domenii din jurul clubului”

– Investiția se rezumă doar la bani sau vă veți implica și în destinele clubului?

– Nu vin acolo să le spun lor ce trebuie să facă sau să-i spun lui Kopic cine să joace. Eu doresc să ajut clubul unde pot fi folositor. Am contribuit cu niște bani, care vor fi folosiți pentru îndeplinirea viziunii pe care Andrei și Eugen și cu restul acționarilor au făcut-o și pentru care au lucrat timp de doi ani. Eu cred în viziunea asta și de aceia am și fost de acord să pun banii mei personali.

– Altfel?

– În afară de bani voi încerca să ajut cu ce pot Dinamo, prin calitățile mele sau prin conexiunile mele din străinătate. Cu orice aș putea fi folositor clubului.

– Domeniul dumneavostră este inteligența artificială. Cum vă gândiți să integrați această tehnologie la Dinamo?

– Sunt multe idei din inteligența artificială. Nu cred că e bine acum să le dau altora ideile mele, la care ne-am gândit noi să le folosim, poate, la Dinamo. Dar, într-adevăr, sunt posibilități. Din experiența mea în inteligența artificială doresc să încerc să aplicăm unele dintre posibilități în club.

– Cam în ce zone?

– Sunt multe departamente care ar putea beneficia de AI, în funcție de venituri, în unele părți unde e vorba de vânzare sau de conexiunea cu suporterii. Chiar și în domeniul fotbalistic! Nu vreau să dau impresia că deja am luat decizii. Spun doar că inteligența artificială este relevantă în mai multe domenii din jurul clubului.

”Este imperativ să ieșim din insolvență la timp anul acesta”

– Pe termen lung, ce credeți că ar putea face Dinamo pentru a deveni un club de top, atât în România, cât și în Europa?

– Ce spun eu acum nu e ceva nou, n-am venit eu cu ideile astea. Sunt în mare ideile pe care le Andrei și Eugen le-au avut de la început. Dinamo trebuie să fie un club care să stea pe picioare din punct de vedere financiar.

Nu e niciun motiv pentru ca Dinamo să aibă probleme financiare când avem o masă de suporteri atât de puternică. A doua după FCSB. Apoi e nevoie de o Academie de juniori puternică. Nu în ultimul rând de o conexiune bună cu suporteri. Atunci, Dinamo va trebui să lupte în fiecare an pentru trofee și să joace în Europa, ca pe vremuri.

Dinamo trebuie să devină o echipă cu o identitate și un joc, care să placă suporterilor, un ADN care să știe ce fotbal joacă Dinamo. Asta deja se întâmplă acum, cu Kopic și cu echipa pe care o avem” – Gelu Sulugiuc, acționar Dinamo

– Ce știți despre ieșirea din insolvență a clubului?

– E foarte important, chiar imperativ să ieșim din insolvență la timp anul acesta, astfel încât dacă avem o prestație la care ne așteptăm anul viitor să putem juca în Europa în toamna anului 2026.

”Legătură puternică dintre suporteri și echipă este principalul motor al lui Dinamo”

– Cum ați trăit meciul cu FCSB din tribune?

– A fost frig, dar am fost foarte mândru de suporterii noștri mai ales că la final au încurajat echipa deși am pierdut, după ce am condus cu 1-0. E clar că există o legătură puternică între suporteri și echipă. Ăsta este principalul motor al lui Dinamo. Să vedeți când vom avea stadionul nostru ce atmosferă va fi și ce coregrafii spectaculoase.

– Ați plecat de la stadion la fel de frustrat de arbitraj ca toți dinamoviștii? De faptul că Istvan Kovacs nu a acordat un penalty pentru Dinamo la 1-1?

– Bineînțeles. Aș fi vrut să luăm măcar un punct ca să fim deja calificați în play-off. Eu zic că meritam cel puțin un punct, meritam să câștigăm. Am avut ghinion că am fost egalați repede. Despre arbitraj nu comentez eu. Toată lumea face greșeli. Îl sprijinim pe Andrei, care apără interesele clubului în mass-media. Dinamo trebuie să recâștige respectul și cred că a reușit. De altfel, toate echipele trebuie respectate la fel.

– Îți place să joci fotbal cu prietenii? Ai practicat vreun sport în adolescență?

– Am jucat fotbal la Delta Tulcea, când eram în clasa a cincea, a șasea. La Tulcea juca un fost dinamovist Iamandi, pe care mă duceam să-l văd duminica, în Divizia B. Când m-am mutat în Danemarca, la 31 de ani, am jucat atacant la o echipă dintr-o ligă de amatori. Țin minte că la primul meci am marcat un gol la prima atinge de balon, în minutul 2, apoi n-am mai înscris tot sezonul (râde). Acum mai joc câte o miuță cu prietenii la Copenhaga.

Investiția la Dinamo este prima pe care o fac în sport și va fi și singura. Nu am intrat la Dinamo pentru a scoate un ban repede, să vând acțiunile anul viitor după ce echipa ajunge în Europa. Nu de asta am venit la Dinamo. Am venit pentru termen lung. Dacă ar fi după mine aș sta la Dinamo 20 de ani. La Dinamo nu e la fel ca în cazul companiei PLX AI pe care am creat-o pentru a o vinde ulterior” – Gelu Sulugiuc, acționar Dinamo

Cu ce se ocupă în prezent Gelu Sulugiuc

– Cu ce vă ocupați în prezent?

– Tot în domeniul inteligenței artificiale. Am înființat o nouă companie de știri și date financiare, se numește Financial News Systems. Folosește AI să extragă și să publice automat știri financiare care pot să influențeze cursurile acțiunilor la piață, în timp real. Sistemele noastre înțeleg automat știrile de importanță financiară și le transformă în titluri de știre sau în știri scurte care se trimit instantaneu către profesioniști care au nevoie de astfel de informații.