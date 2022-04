Gemeni din Constanța, născuți separat: unul în ambulanță, celălalt la spital. Mama nu știa că are sarcină gemelară

Cei doi frați s-au născut la distanță de minute bune. Primul a venit pe lume în ambulanța SMURD, iar celălalt la Spitalul de Urgență Constanța, când apropiații așteptau să intre la proaspăta mămică.

Naștere în ambulanța SMURD, asistată de pompieri

Totul a început cu un apel la 112, prin care o din cauza contracțiilor. La apel a răspuns un echipaj de la Detașamentul de Pompieri Constanța – Palas. Acesta au ajuns la adresa respectivă, a evaluat pacienta și a realizat că aceasta trebuie transportată de urgență la spital, scrie .

Pe drum, contracțiile au devenit și mai puternice, iar cei din echipajul SMURD și-au dat seama că nu mai este timp, și că trebuie să asiste la naștere. Ștefan, Nicu, Marian și Cristina este numele celor care au ”moșit-o” pe constănțeacă, în ambulanță, conform unui comunicat transmis de ISU Constanța.

Pompier, după ce a asistat-o pe mamă la naștere: ”Niciodată nu am avut un asemenea caz”

”Evident că am avut mari emoții. Toți avem experiența de ani de zile, dar niciodată nu am avut un asemenea caz. Am văzut multe, în toți acești ani, dar, se pare, în meseria asta mereu te confrunți cu o situație nouă. Nici o intervenție nu seamănă cu alta, nici o intervenție nu este una de rutină”, a explicat plt. maj. Ștefan Gărgianu, pentru sursa citată.

Nașterea s-a desfășurat cu succes, iar femeia a adus pe lume o fetiță de aproximativ 3 kilograme, perfect sănătoasă. Micuța a fost dusă, împreună cu mama ei, la Spitalul de Urgență, cele două fiind internate la secția de neonatologie.

Spre surpriza tuturor, la spital, femeia a mai născut o dată

Membrii echipajului au mai rămas câteva minute, pentru a verifica dacă femeia, care urma să fie supusă unui consult ginecologic, se simte bine. Aceștia au fost șocați să afle că aceasta avea, de fapt, gemeni și că . Surpriza a fost una cu adevărat uriașă.

Femeia nu știa că are sarcină gemelară, iar medicul care a asistat-o la a doua naștere a aflat abia ulterior că aceasta tocmai născuse. Mama gemenilor mai are acasă încă patru copii.