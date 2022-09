Gemenii Cristinei Bălan, entuziasmați că vor avea o surioară. Cum se comportă cu mama lor

Cristina Bălan radiază de fericire de când a aflat că va deveni mama a doua oară. La fel sunt și fii ei, gemenii Toma și Matei, care acum au vârsta de 9 ani.

Gemenii Cristinei Bălan, nerăbdători să-și cunoască surioara. Cei doi au grijă de mama lor, însărcinată a doua oară

Toma și Matei sunt entuziasmați că vor avea o surioară. Totodată, sunt nerăbdători să o cunoască și să o strângă în brațe, iar până atunci se comportă exemplar cu mama lor.

ADVERTISEMENT

Cristina Bălan a publicat pe rețelele de socializare imagini în care se vede cum gemenii îi pupă burtica în care se află mezina familiei. ”De nenumărate ori pe zi” Toma și Matei au grijă să-și pupe surioara, a mai dezvăluit solista.

Nadeea Sofia, pe care de 6 luni o poartă în pântec, dar a ținut totul secret până în această lună.

ADVERTISEMENT

”Nu am exagerat cu nimic cand am declarat, in mai multe ocazii, ca baietii o iubesc deja enorm pe surioara lor si ca o pupa zi de zi, de nenumarate ori pe zi. Cam de care ori imi observa burtica.

Adica de multe ori. Foarte multe 🤭 Semn ca Nadeea Sofia este foarte indragita si asteptata de doi flacai gata s-o protejeze si sa-i fie prteneri de joaca si, de ce nu, nazdravanii”, a scris Cristina Bălan

ADVERTISEMENT

Cristina Bălan nu se teme de kilogramele din timpul sarcinii

Interpreta a mai mărturisit că a început să acumuleze kilograme, dar nu se teme de ele, deoarece este ”normal și miraculos” să se întâmple acest lucru în timpul unei sarcini.

”Iar eu sunt foarte mandra de burtica si de felul in care se transforma corpul meu. Da, ma rotunjesc pe zi ce trece, insa e normal si e ceva miraculos in acest proces.

ADVERTISEMENT

Nu am asteptari sa iau doar cateva kg, nu ma astept sa le topesc imediat dupa nastere. Vreau sa ma bucur cu totul de minunea care mi se intampla si de felul in care ma face sa ma simt: ca o zeita 🙏🏼♥️”, a mai scris Cristina Bălan.

ADVERTISEMENT

Cristina Bălan este una dintre mamele din România care au dat naștere unor copii cu sindrom Down. În pofida bolii de care suferă gemenii ei, artista încearcă să le ofere acestora o viață normală. La școală, cei mici au întâmpinat unele dificultăți, de aceea