General MAI, cântărețul Gheorghe Turda, turbat pe ucraineni: ”Noi, fraierii, îi ajutăm. Nu știu să ne respecte”

Gheorghe Turda a răbufnit la adresa vecinilor ucraineni într-un interviu acordat, miercuri, 14 februarie, în exclusivitate pentru FANATIK. Cântărețul în vârstă de 75 de ani, originar din regiunea Maramureșului, a pus punctul pe ”i”, din postura de fost angajat al MAI și actual posesor al titulaturii de general de brigadă în Poliție.

Gheorghe Turda, cuvinte dure despre prezența ucrainenilor în România

Întrebat despre ce părere are de , având în vedere faptul că deține gradul de general ( datorită căruia beneficiază de o pensie militară de 1900 de euro, n.r), Gheorghe Turda nu a fost deloc reținut în declarații și ne-a împărtășit o idee generală, a multor români.

Lui Gheorghe Turda îi displace faptul că , prin România, și cel mai mult prin Maramureș, unde el s-a născut. Asta deoarece îi lasă impresia că nu au o situație precară, deoarece i-a văzut cum se afișează adesea cu mașini luxoase. Drept urmare, solistului nu i se pare just modul cum autoritățile noastre îi ajută.

Cântărețul îi compătimește pe tinerii români care pleacă peste hotare la muncă, în timp ce ucraineilor li se oferă ajutoare financiare, job-uri, pe lângă hrană și locuri de cazare.

”Eu am trăit printre ei, m -am născut la Săpânța. Dincolo am și rubedenii, în Ucraina, în satele românești. În Maramureșul voievodal de dincolo sunt sate românești, am neamuri.

Iar acolo este o mafie, să nu zic altfel. Ucrainenii își permit orice, iar noi, fraierii, ii ajutăm din punct de vedere material. Nu știu să ne respecte.

Tinerii români sunt plecați la munci în Occident. În loc să stea acasă, cu părinții, cu frații, cu familiile lor, ei se sacrifică pentru neamul românesc, prin Occident, ca să facă bani și pe urmă, ce să facem, să transmitem ajutoare la ucraineni? Eu spun adevărul, nu mi-e frică să spun”, ne-a detaliat Gheorghe Turda.

Gheorghe Turda: ”Îi ajutăm pe ucraineni, dar pe ai noștri….”

Totodată, în opinia lui Gheorghe Turda vecinii din Ucraina ne sfidează prin luxul și opulența pe care ne-o afișează în repetate rânduri. Mai exact, ” profită de ajutorul nostru și ne râd în nas”, a mai precizat cântărețul de folclor, subliniind că autoritățile nu fac bine prin a le dona de toate, în continuare.

”Sunt acele grupuri care vin aici din zona Ucrainei la noi, se stabilesc la noi, sunt cazați peste tot, în Săpânța, în tot Maramureșul de Nord, Sighetu Marmației. Părerea mea este că ne cam sfidează pe noi românii de acolo. Vin cu niște mașini foarte performante, ”bengoase”, să nu folosesc alt termen și, bineînțeles profită de ajutorul nostru și ne râd în nas. Mă refere la luxul și opulența pe care o afișează.

Peste tot au făcut treaba asta, și în sud. Noi îi ajutăm pe ucraineni, dar pe ai noștri care pleacă definitiv din țară, că n-au loc de muncă din cauza lor? Ei se angajează prin România, în toată România, n-am nimic personal cu ei, Doamne ferește, dar ne ocupă locurile de muncă, asta e părerea mea.

Mă refer că îi ajutăm și cu bani, și cu cazări și cu mâncare. S-au donat tone de mâncare și haine pentru ei. Și se donează în continuare!”, a mai detaliat Gheorghe Turda.