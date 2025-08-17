News

General rus, rănit grav în urma unui atac ucrainean. Acesta a rămas fără o mână și fără un picior. Video

Un general rus a fost rănit grav în urma unui atac ucrainean. Serviciile ucrainene au transmis că acesta a rămas fără o mână și fără un picior
Codrina Menţel
17.08.2025 | 22:10
General rus, rănit grav în urma unui atac ucrainean. Acesta a rămas fără o mână și fără un picior.

Armata ucraineană a lansat un atac asupra unui convoi militar rusesc, în regiunea Kursk. În urma bombardamentelor, un general rus a fost rănit grav. Medicii i-au amputat o mână și un picior.

Forțele ucrainene au bombardat un convoi militar rusesc, aflat în regiunea Kursk. Grav rănit a fost chiar adjunctul comandantului rus al grupării de forțe Nord, generalul-locotenent Essedulla Abačev.

Serviciile ucrainene au anunțat că atacul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 17 august, pe autostrada Rilsk-Homutovka. De asemenea, au menționat faptul că generalul a fost transportat cu o aeronavă militară la Moscova și internat la Spitalul Militar Central Vișnevski. Acolo, medicii l-au supus unei intervenții chirurgicale și i-au amputat o mână și un picior, potrivit Kyiv Post.

„Este în viață, dar în stare gravă [după] amputarea brațului și a unei părți a piciorului”, a declarat o sursă apropiată de Moscova, relatează The Sun.

De-a lungul anilor, Abačev a participat la mai multe operațiuni militare susținute de Kremlin, inclusiv la invazia Ucrainei, din februarie 2022. Serviciile ucrainene avertizează că vor reacționa la fiecare atac asupra poporului ucrainean.

„Direcția Militară a Ministerului Apărării din Ucraina reamintește că va exista o pedeapsă pentru fiecare crimă de război împotriva poporului ucrainean”, conform HUR.

Ucraina a distrus un depozit de muniție deținut de ruși

De asemenea, sâmbătă, 16 august, forțele ucrainene au bombardat un depozit de muniție din Melitopol, regiunea Zaporojie. În urma exploziei, cel puțin șase pușcași marini ruși au murit. De asemenea, au fost eliminați și mai mulți luptători din batalionul Kadyrov Ahmad-Vostok, a transmis RBC Ukraine.

În urma exploziei, depozitul a luat foc, iar la fața locului s-au deplasat patru ambulanțe pentru a oferi sprijin celor împlicați. Pe lângă pierderile de vieți omenești, s-au înregistrat și pierderi de echipament rusesc, au transmis forțele ucrainene, conform sursei menționate.

