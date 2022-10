Generalul Cristian Radu, cercetat penal. Numărul doi din IGSU ar fi încercat să mușamalizeze un accident. Update

Cazul a fost ținut ascuns opiniei publice multă vreme, fiind folosită influența generalului pentru a mușamaliza situația.

Generalul Cristian Radu ar fi mușamalizat un accident

”Am avut accident cu el, a condus el, a vrut el să conducă și era și beat… Și am luat răspunderea mea, că pe 8 noiembrie a făcut și pe 1 trebuia să fie general și am luat răspunderea mea, că altfel nu-l făcea general”, se arată în interceptările aflate la dosarul 83/P/2022, conform anchetei .

Potrivit surselor Libertatea, ”accidentul a fost mușamalizat cu ajutorul unor oameni din MAI”, astfel că dosarul penal a fost deschis la 7 luni după evenimente. Șoferul generalului Radu susține că a fost obligat de superiorul său să raporteze fals accidentul.

Mai mult, procurorii ar fi găsit mașina ascunsă în hangarul MAI și au solicitat INML să testeze sângele de pe airbagul din dreapta, unde se crede că ar fi stat generalul.

Generalul Iamandi este inspector general al IGSU, în timp ce generalul Radu este numărul doi în organigrama IGSU, care cuprinde pompierii și angajații SMURD, lucru scos în evidență de anchetatori.

Pe 8 noiembrie 2021, în jurul orei 7.30 dimineața, Cristian Radu, prim-adjunct al șefului IGSU, se afla la volanul mașinii de serviciu, deplasându-se pe șoseaua Mihai Bravu din Capitală. Pe locul din dreapta se afla șoferul său. Sursele spun că șoferul nu conducea pentru că ”lui Cristian Radu îi plăcea să conducă o mașină puternică”.

În condițiile în care ar fi fost beat, Cristian Radu a atins 140 km/h și s-a izbit de refugiul stației de tramvai Laborator, încercând să evite un pieton care traversa strada.

”Folosindu-se de autoritatea funcției deținute, Radu Cristian a acționat pentru declararea necorespunzătoare a împrejurărilor în care s-ar fi produs accidentul rutier”, transmis procurorii. Folosindu-se de grad, Radu Cristian i-a ordonat șoferului să-și asume acest accident, cu toate că amândoi au ajuns la spital.

”Mașina a fost rapid ascunsă. I-a fost relativ ușor lui Radu să mușamalizeze, pentru că are o influență mare în IGSU și în MAI”, au transmis alte surse. Libertatea menționează că Radu e ofițerul care în 2019 a ascuns vreme de trei ani

”Radu este mâna dreaptă a lui Arafat în materie de legislație pe IGSU. Radu este creierul normativ al lui Arafat, omul care l-a ajutat pe dintre IGSU, DSU și MAI”, a explicat pentru ziar un ofițer al IGSU.

Mușamalizarea s-ar fi făcut de la A la Z, cu presiuni enorme asupra tuturor celor implicați în acest caz, inclusiv cei care au fost obligați să mintă că mașina suferise avarii minore. Adevărul ar fi ieșit la iveală după o serie de interceptări telefonice.

”Am avut accident cu el, a condus el, a vrut el să conducă și era și beat… Și am luat răspunderea mea, că pe 8 noiembrie a făcut și pe 1 (decembrie, n.red.) trebuia să fie general și am luat răspunderea mea, că altfel nu-l făcea general”, s-a destăinuit șoferul. Cel care era pe scaunul din dreapta mașinii, lucru dovedit de probele ADN luate de pe sângele de pe airbag.