Generalul Dan Grecu, avertisment dur după drona prăbușită de la Galați: „Până în 2030 ne apărăm mai cu plasa de fluturi, mai cu minciogul”

Cel mai grav incident de securitate cu care s-a confruntat România de la începutul războiului din Ucraina, petrecut noaptea trecută la Galaţi, a stârnit o serie de reacţii de condamnare la adresa agresorului rus, dar a scos la suprafaţă vulnerabilităţile sistemului de apărare al României. Generalul în rezervă Dan Grecu este de părere că factorii de decizie ar fi trebuit să se ocupe în urmă cu mai mulţi ani de achiziţionarea de sisteme antidronă, pentru a preîntâmpina astfel de incidente.

Programul de achiziţie a sistemelor antidronă a demarat prea târziu

Generalul în rezervă Dan Grecu avertizează prin intermediul FANATIK că incidente precum cel de la Galaţi s-ar putea repeta în următorii ani, dat fiind că ţara noastră abia a început demersurile pentru achiziţionarea unor sisteme antidronă, prin programul SAFE.

„Abia la sfârşitul anului trecut şi pe baza unor învăţăminte – cât am învăţat sau cât n-am învăţat noi din conflictul ruso-ucrainean – s-a pus această problemă a dronelor de atac, respectiv contradrone. SAFE-ul abia acum prevede câteva sisteme. Punctul meu de vedere este că inteligenţa românească, capabilităţile industriale româneşti şi mai ales comanda din partea MApN şi a celorlalţi beneficiari ar fi potenţat acest lucru acum 2-3 ani dacă decizia s-ar fi luat din timp. Acum le cumpărăm prin SAFE, împreună cu programe multi-europene”, ne-a declarat generalul Grecu, în exclusivitate.

De ce nu pot fi folosite avioanele F-16 împotriva dronelor: „E ca şi cum ai fugi cu F-16 după bicicletă”

Problema este că nu trebuie să ne aşteptăm prea curând la astfel de sisteme. Până atunci rămânem cu capabilităţi reduse de apărare, iar militarul ţine să sublinieze că cu avioane de vânătoare de tip F-16.

„Când vor ajunge ştim: limita este 2030. Asta este realitatea. Până atunci, mai cu plasa de fluturi, mai cu minciogul de la pescuit. Cu F-16 în niciun caz, F-ul nu e pentru drone”, a mai spus Dan Grecu pentru FANATIK.

Totodată, generalul a comentat şi explicaţiile pe care le-a dat MApN în legătură cu faptul că nu a doborâtă. „ şi e bazată pe realitate. Toată lumea îi critică, dar aici au dreptate. E ca şi cum fugi cu Ferrari după bicicletă. Tu când ai văzut bicicleta nu poţi să pui frână, pentru că e la un kilometru în spatele tău”, este comparaţia făcută de general.

Este sau nu România o ţintă pentru Rusia?

Dan Grecu mai atrage atenţia că, deşi se invocă frecvent sprijinul NATO în astfel de situaţii, nici organismul nord-atlantic nu este pe deplin pregătit pentru un astfel de tip de conflict. „Pe teritoriul naţional, apărarea este responsabilitatea României. NATO poate să vină să ne sprijine cu capabilităţi, dar problema este că nici NATO nu este încă pregătit pentru acest război antidronă. Dronizarea asta a apărut acum de curând, de doi-trei ani. Până când vom avea noi mijloacele cu care să facem un sistem va dura, pentru că nu se poate face mâine”, este de părere generalul.

Legat de faptul dacă un astfel de atac reprezintă o ameninţare la adresa securităţii României, aceste nu este înlinată să împărtăţească o astfel de idee. „Eu rămân la părerea că nu noi am fost obiectivul. Dacă suntem obiectiv, suntem obiectiv la drone de supraveghere, la momeli, nu la drone de genul ăsta. Oricât de violentă şi de iresponsabilă este Federaţia Rusă în relaţia internaţională, n-are niciun interes să extrapoleze conflictul dincolo de ceea ce se întâmplă acum în Ucraina. Dar pentru siguranţa populaţiei, pentru securitatea generală, da, astfel de incidente reprezintă ameninţări”, este concluzia la care a ajuns generalul Dan Grecu, după incidentul cu dronă de la Galaţi.