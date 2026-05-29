News

Generalul Dan Grecu, avertisment dur după drona prăbușită de la Galați: „Până în 2030 ne apărăm mai cu plasa de fluturi, mai cu minciogul”

Generalul în rezervă Dan Grecu avertizează că România abia a început achizițiile de sisteme antidronă și că până în 2030, termenul limită când vor fi livrate, țara rămâne cu capabilități reduse de apărare.
Daniel Spătaru
29.05.2026 | 12:54
Generalul Dan Grecu avertisment dur dupa drona prabusita de la Galati Pana in 2030 ne aparam mai cu plasa de fluturi mai cu minciogul
SPECIAL FANATIK
Generalul Dan Grecu critică demararea cu întârziere a programului de achiziţie de drone Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Cel mai grav incident de securitate cu care s-a confruntat România de la începutul războiului din Ucraina, petrecut noaptea trecută la Galaţi, a stârnit o serie de reacţii de condamnare la adresa agresorului rus, dar a scos la suprafaţă vulnerabilităţile sistemului de apărare al României. Generalul în rezervă Dan Grecu este de părere că factorii de decizie ar fi trebuit să se ocupe în urmă cu mai mulţi ani de achiziţionarea de sisteme antidronă, pentru a preîntâmpina astfel de incidente.

Programul de achiziţie a sistemelor antidronă a demarat prea târziu

Generalul în rezervă Dan Grecu avertizează prin intermediul FANATIK că incidente precum cel de la Galaţi s-ar putea repeta în următorii ani, dat fiind că ţara noastră abia a început demersurile pentru achiziţionarea unor sisteme antidronă, prin programul SAFE.

ADVERTISEMENT

„Abia la sfârşitul anului trecut şi pe baza unor învăţăminte – cât am învăţat sau cât n-am învăţat noi din conflictul ruso-ucrainean – s-a pus această problemă a dronelor de atac, respectiv contradrone. SAFE-ul abia acum prevede câteva sisteme. Punctul meu de vedere este că inteligenţa românească, capabilităţile industriale româneşti şi mai ales comanda din partea MApN şi a celorlalţi beneficiari ar fi potenţat acest lucru acum 2-3 ani dacă decizia s-ar fi luat din timp. Acum le cumpărăm prin SAFE, împreună cu programe multi-europene”, ne-a declarat generalul Grecu, în exclusivitate.

De ce nu pot fi folosite avioanele F-16 împotriva dronelor: „E ca şi cum ai fugi cu F-16 după bicicletă”

Problema este că nu trebuie să ne aşteptăm prea curând la astfel de sisteme. Până atunci rămânem cu capabilităţi reduse de apărare, iar militarul ţine să sublinieze că astfel de drone nu pot fi doborâte cu avioane de vânătoare de tip F-16.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc...
Digi24.ro
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați

„Când vor ajunge ştim: limita este 2030. Asta este realitatea. Până atunci, mai cu plasa de fluturi, mai cu minciogul de la pescuit. Cu F-16 în niciun caz, F-ul nu e pentru drone”, a mai spus Dan Grecu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care
Digisport.ro
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"

Totodată, generalul a comentat şi explicaţiile pe care le-a dat MApN în legătură cu faptul că nu a doborâtă. Explicaţia MApN este logică şi e bazată pe realitate. Toată lumea îi critică, dar aici au dreptate. E ca şi cum fugi cu Ferrari după bicicletă. Tu când ai văzut bicicleta nu poţi să pui frână, pentru că e la un kilometru în spatele tău”, este comparaţia făcută de general.

ADVERTISEMENT

Este sau nu România o ţintă pentru Rusia?

Dan Grecu mai atrage atenţia că, deşi se invocă frecvent sprijinul NATO în astfel de situaţii, nici organismul nord-atlantic nu este pe deplin pregătit pentru un astfel de tip de conflict. „Pe teritoriul naţional, apărarea este responsabilitatea României. NATO poate să vină să ne sprijine cu capabilităţi, dar problema este că nici NATO nu este încă pregătit pentru acest război antidronă. Dronizarea asta a apărut acum de curând, de doi-trei ani. Până când vom avea noi mijloacele cu care să facem un sistem va dura, pentru că nu se poate face mâine”, este de părere generalul.

Legat de faptul dacă un astfel de atac reprezintă o ameninţare la adresa securităţii României, aceste nu este înlinată să împărtăţească o astfel de idee. „Eu rămân la părerea că nu noi am fost obiectivul. Dacă suntem obiectiv, suntem obiectiv la drone de supraveghere, la momeli, nu la drone de genul ăsta. Oricât de violentă şi de iresponsabilă este Federaţia Rusă în relaţia internaţională, n-are niciun interes să extrapoleze conflictul dincolo de ceea ce se întâmplă acum în Ucraina. Dar pentru siguranţa populaţiei, pentru securitatea generală, da, astfel de incidente reprezintă ameninţări”, este concluzia la care a ajuns generalul Dan Grecu, după incidentul cu dronă de la Galaţi.

ADVERTISEMENT
De ce nu a intervenit Armata Română pentru a neutraliza drona rusească prăbușită...
Fanatik
De ce nu a intervenit Armata Română pentru a neutraliza drona rusească prăbușită peste un bloc la Galați. Care sunt cele trei limitări recunoscute oficial de MApN
Ce se întâmplă cu bărbatul condamnat la închisoare după ce l-a scuipat pe...
Fanatik
Ce se întâmplă cu bărbatul condamnat la închisoare după ce l-a scuipat pe Traian Băsescu. Motivul incredibil pentru care a fost amendat drastic de autorități
Donald Trump vrea cu orice preț să-i apară chipul pe o bancnotă americană....
Fanatik
Donald Trump vrea cu orice preț să-i apară chipul pe o bancnotă americană. Directoarea care s-a opus ideii a fost dată afară
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Cutremur în fotbalul românesc: o echipă de tradiție 'se retrage' din campionat! Cine...
iamsport.ro
Cutremur în fotbalul românesc: o echipă de tradiție 'se retrage' din campionat! Cine ar urma să îi ia locul
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!