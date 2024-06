Generalul SRI Dumitru Dumbravă își extinde afacerile la nivel internațional. Cu cine s-a asociat părintele ”câmpului tactic” din justiție

Dosarul de trafic de influență, în care este implicat alături de Florian Coldea, l-a prins într-un moment total nepotrivit pe celălalt general SRI al cărui nume apare în dosar. Dumitru Dumbravă tocmai se pregătea să dea lovitura cu o afacere nouă, în care s-a asociat cu doi cetățeni străini.

Dumitru Dumbravă s-a apucat de afaceri după ce a fost trecut în rezervă

Generalul Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcției Juridice și Secretar General al , a devenit cunoscut în spațiul public în anul 2015, când a afirmat într-un interviu că justiția a devenit ”un câmp tactic” pentru SRI, lucru care a declanșat un val de critici la adresa modului în care Serviciul își desfășoară activitatea.

ADVERTISEMENT

În anul 2018, Dumitru Dumbravă a fost trecut în rezervă, printr-un decret semnat de președintele Klaus Iohannis. La scurt timp, el și-a făcut o firmă de consultanță, asemenea foștilor săi colegi, .

Wise Line Consulting SRL este o societate înființată în aprilie 2018, care-l are pe Dumitru Dumbravă drept unic asociat și care a ”crescut într-un an cât alții în zece”. Cu toate că nu are niciun angajat, firma a raportat un profit net de 3,04 milioane lei, la o cifră de afaceri de 6,2 milioane de lei, doar în 2023.

ADVERTISEMENT

Doi afaceriști olandezi, partenerii generalului Dumbravă

Surpriza s-a produs abia anul acesta, la sfârșitul lunii martie, când a fost publicat un anunț în Monitorul Oficial, despre înființarea unei noi societăți, Gutami WLC SRL, cu sediul într-o luxoasă clădire de birouri din sectorul 1. Firma se ocupă cu ”activități ale holdingurilor”, iar printre fondatori se numără și Dumitru Dumbravă.

Gutami WLC este deținută, în acest moment, de două societăți: Gutami România Holding SRL (85%) și Wise Line Consulting (15%, firma lui Dumbravă).

ADVERTISEMENT

Administratorii noii societăți sunt: Dumitru Dumbravă și olandezii Wieger Wagenaar și Gerrit Jan Pek Zheng. Gutami România Holding SRL are ca unic asociat Gutami Solar Development România BV, o firmă înregistrată în Zwolle, Olanda.

Grupul Gutami (firma mamă) este un holding olandez, înființat în 2016, la Zwolle, care recent s-a extins în Statele Unite, sub denumirea de Gutami INC. În prezent, compania se ocupă cu finanțarea și construirea parcurilor fotovoltaice sau a depozitelor de energie și hidrogen. Potrivit paginii oficiale a societății, acționar principal și CEO al companiei este Gerben Pek, care este și membru al clubului Rotary Groningen Belcampo.

ADVERTISEMENT

Wiener Wagenaar, celălalt partener al generalului român a fost președinte al Consiliului de Administrație al NXT Group of Companies (import-export, transport naval), și a mai lucrat pentru companii precum: Eureko Sigorta/Garanti Bank Turcia, PwC sau Earnst & Young.

Firma Gutami România Holdings SRL are un an vechime, însă în anul 2023 nu a avut cifră de afaceri.

Generalii SRI, acuzați de trafic de influență

În mai 2024, omul de afaceri român Cătălin Hideg l-a denunțat pe Dumitru Dumbravă la DNA, susținând că acesta i-a cerut să plătească un onorariu de 700.000 de euro avocatului Doru Trăilă, cu ajutorul căruia ar putea obține o condamnare cu suspendare într-un dosar de fraudă instrumentat de Parchetul European. Hideg spune că i s-a transmis că ”Florian Coldea este singurul din România care ar avea pârghiile necesare pentru a rezolva dosarul său”.

Până la urmă, omul de afaceri a primit o condamnare de patru ani, pe fond, și a mers la DNA pentru a-i reclama pe foștii generali SRI.

„În perioada martie 2023 – aprilie 2024, trei dintre inculpaţi (cei doi oameni de afaceri şi avocatul din cadrul Baroului Bucureşti) ar fi pretins de la un om de afaceri (martor în cauză) suma de 700.000 euro plus TVA, în schimbul căreia ar fi lăsat să se creadă că ar avea influenţă asupra unor magistraţi din cadrul unor instanţe de judecată şi că i-ar putea determina pe aceştia pronunţe hotărâri favorabile martorului într-un dosar penal în care acesta era judecat.

După mai multe negocieri, suma care ar fi fost pretinsă de inculpaţi a fost diminuată la 600.000 euro plus TVA, fiind stabilit ca aceasta să fie remisă în trei tranşe egale”, se arată într-un comunicat al DNA.