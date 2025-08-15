Generalul SRI (r) Dumitru Dumbravă a dat DNA în judecată. Stăpânul ”câmpului tactic” e furios: ”S-a depășit linia roșie”

Generalul SRI (r) Dumitru Dumbravă și avocatul Doru Trăilă au dat în judecată Direcția Națională Anticorupție, nemulțumiți de modul în care procurorii au procedat în dosarul de trafic de influență în care cei doi au fost puși sub acuzare alături de generalul (r) Florian Coldea.

ADVERTISEMENT

De au dat Dumbravă și Trăilă în judecată DNA

Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcției Juridice din cadrul Serviciului Român de Informații (SRI), a deschis un litigiu în civil împotriva Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, . Acțiunea are ca obiect ”răspunderea delictuală”, iar generalului în rezervă i s-a alăturat avocatul Doru Trăilă, acuzat de DNA că sprijinea o gruparea generalilor. nu apare pe lista reclamanților.

Procesul împotriva DNA a fost înregistrat la Tribunalul București și are primul termen la data de 14 octombrie 2025. Până acum nu sunt cunoscute solicitările din dosar și nici eventualele despăgubiri cerute de inculpații din dosarul generalilor.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dumbravă a acuzat deschis Direcția Națională Anticorupție că a transformat ancheta care îl vizează într-un adevărat ”război propagandistic”, că a transmis presei rechizitoriul care conține datele lui personale și că a transmis minciuni ”pe surse”, cum ar fi aceea că ar fi filat magistrați.

Dumitru Dumbravă, supărat pe DNA: ”Cea mai odioasă minciună”

”La începutul lunii iulie s‑a depășit însă o linie roșie în acest război propagandistic îndreptat împotriva mea și a altor colegi, astfel că mă văd nevoit să intervin.

ADVERTISEMENT

Pe 4 iulie am constatat că s‑a pierdut orice urmă de decență. Activitatea infracțională a autorilor necunoscuți din cadrul DNA a culminat cu diseminarea publică a rechizitoriului integral. Evident, CNP‑ul meu, adresa, datele din cartea de identitate și alte date cu caracter personal nu au fost nici măcar anonimizate, ci au rămas exact așa cum au fost consemnate în anchetă – probabil în semn de „respect” pentru drepturile omului.

ADVERTISEMENT

Scurs „pe surse”, rechizitoriul a circulat din redacție în redacție, cu metadatele „în coadă de maimuță” și numeroase „șopârle” înghesuite discret între virgule.

ADVERTISEMENT

Pe ritmuri de cazacioc, acestea au fost disecate ritualic prin studiouri de televiziune de diverși „specialiști în vivisecții”, lăsate apoi așa, „cu organele la vedere”, spre deliciul poporului suveran, avid de sânge și execuții publice.

De departe, cea mai odioasă minciună rostogolită obsesiv a fost aceea că aș fi filat magistrați. Pe scurt: o minciună ticăloasă”, spunea Dumitru Dumbravă într-un comunicat de presă transmis la începutul lunii iulie.

Dosarul generalilor: sute de mii de euro pentru sentințe favorabile

Dumitru Dumbravă, Doru Trăilă și Florian Coldea au fost trimiși în judecată de procurorii DNA într-un dosar ce vizează infracțiuni de: constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență, spălare de bani și exercitarea fără drept a unei profesii (consultanță juridică). Potrivit procurorilor, inculpații ar fi cerut sute de mii de euro pentru a ”aranja” soluții favorabile în instanță, invocând relații cu magistrații.

Generalul Dumitru Dumbravă a fost șeful Direcției Juridice a SRI până în 2018, el făcând parte din conducerea superioară a serviciului. De asemenea, el este considerat un apropiat al fost prim-adjunctului SRI Florian Coldea, alături de care a intrat în afaceri private și activități de consultanță, după ce amândoi au părăsit serviciul militar.

Cum a ajuns Dumitru Dumbravă părintele ”câmpului tactic din justiție”

În 2015, Dumbravă a vorbit într-un interviu despre justiție ca despre un ”câmp tactic” al SRI, sugerând că serviciul urmărea și monitoriza procesele în instanță pentru a apăra interesele statului. Declarația a stârnit critici puternice, fiind văzută ca o confirmare a amestecului serviciilor de informații în actul de justiție.

Acțiunea în răspundere delictuală este o cerere prin care o persoană solicită despăgubiri de la o altă persoană fizică, juridică sau instituție pe motiv că că aceasta i-a cauzat un prejudiciu dintr-un fapt ilicit. În acest caz, Dumbravă și Trăilă vor trebui să demonstreze în instanță că procurorii DNA au acționat în mod nelegal și că le-au cauzat o pierdere sau o daună morală.