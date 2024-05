Generația de Aur a ajuns la stadion pentru meciul cu Team Word Stars! Hagi, Lăcătuș și Belodedici sunt pregătiți să joace ultimul meci împreună! Video

. Hagi, Lăcătuș și Belodedici sunt gata să joace pentru ultima data în aceiași echipă și promit să ofere un spectacol pe cinste suporterilor prezenți pe Arena Națională.

Generația de Aur a ajuns la stadion pentru meciul cu Team Word Stars!

Cu două ore înaintea meciului de adio, fotbaliștii, care au scos oamenii pe străzi în vara anului 1994, au ajuns la stadionul Național Arena pentru un meciul cu Team World Stars, echipă pentru care vor juca fotbaliști precum Hristo Stoicikov, Rivaldo sau Christian Panucci, jucători care au fost emblematici pentru fotbalul mondial.

Cel mai mare stadion din București se anunță a fi arhiplin pentru meciul de retragere al Generației de Aur. Toate biletele puse în vânzare au fost deja vândute și sunt șanse destul de mari să fie doborât

Evenimentul va fi transmis în direct de PRO TV, de la ora 20:30. În deschiderea meciului va avea loc un concert susținut de Loredana Groza, celebra solistă care intrat în istoria muzicii românești.

Vezi mai jos momentul în care Generația de Aur a ajuns la stadion

Gică Hagi, regrete la conferința de presă înaintea meciului de retragere al Generației de Aur

Sâmbătă seară „tricolorii” vor îmbrăca pentru ultima data tricoul echipei naționale, echipă pentru care au făcut istorie de-a lungul anilor. Aceștia au reușit și cea mai mare performanță a României la un turneul final, performanță care nu a fost egalată până în ziua de azi.

În 1994, naționala formată din Hagi, Ilie Dumitrescu și Gică Popescu a ajuns până în sferturile de finală ale Campionatului Mondial din Statele Unite ale Americii. Din păcate, formația antrenată de Anghel Iordănescu a pierdut la penalty-uri meciul cu Suedia după ce a fost la doar 5 minute la calificarea în semifinale.

, Gică Hagi, antrenorul celor de la Farul Constanța, a recunoscut că regretă ce s-a întâmplat în data de 10 iulie 1994. „Mă așteptam să nu existe această întrebare, pentru că lucrurile trebuiau să fie doar pozitive.

La Mondial, am lăsat loc pentru alții. Am fost aproape de a ajunge acolo sus. Am crezut cu toții și eram convinși că puteam juca toate meciurile la Mondial. Dar această generație a făcut performanțe foarte mari.

N-a fost să fie în acel sfert de finală… Dar am lăsat loc de bună ziua, să aibă loc și cei tineri. Cei de la Steaua, care au luat Liga Campionilor…Ce mai putem face acum?

România, cu un proiect foarte bun, poate ajunge într-o semifinală. Ăsta trebuie să fie obiectivul. Vrem să vină copii și să ducă la un nivel mai bun ce am realizat noi”, a declarat Gică Hagi la conferința de presă.