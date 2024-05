”Generația de Aur” a avut parte de o surpriză la antrenamentul dinaintea meciului de retragere. Cine și-a făcut apariția pe ”Arcul de Triumf”

”Generația de Aur” va juca meciul de retragere pe 25 mai, de la ora 20:30, pe Arena Națională. Foștii mari internaționali se pregătesc intens pentru evenimentul mult așteptat de suporterii români.

Membrii ”Generației de Aur” se pregătesc înainte de meciul de retragere

Evenimentul are ca scop aducerea unui omagiu pentru performanțele excepționale realizate de România în anii ’90, atunci când naționala a scos mii de suporteri în stradă.

Meciul de retragere a a fost anunțat cu mult timp în urmă. La București vor veni nume mari din istoria fotbalului internațional, precum Rivaldo, Karembeu, Hristo Stoichkov, Gomes, Christian Panucci sau Dida. Evenimentul este Sold-Out.

Fotbaliștii care vor evolua în partida de pe 25 mai se pregătesc intens. Aceștia efectuează în această perioadă antrenamente pentru a fi în formă la ora meciului. au fost surprinși pe stadionul ”Arcul de Triumf” marți dimineața. Ei au avut parte de o surpriză.

Surpriză pentru ”tricolori”

Loredana Groza și-a făcut apariția pe ”Arcul de Triumf”. Celebra cântăreață a alergat alături de membrii ”Generației de Aur”, Gică Popescu, Florin Prunea, Florin Răducioiu, Basarab Panduru sau Gică Mihali. Loredana a purtat un tricou al naționalei cu numărul 10.

Artista a oferit câteva declarații după ce s-a antrenat cu ”tricolorii”. Loredana și-a amintit cu drag de emoțiile trăite în anii ’90, când Hagi și colegii săi din naționala României șocau lumea cu performanțele de la Mondialul din Statele Unite.

„Este o întâlnire emoționantă, profundă. Se fac 30 de ani de la Campionatul Mondial din SUA. Eu am o legătură aparte cu echipa națională. Sunt microbistă, am crescut în atmosfera aceasta, iar în 1990, am participat la primul meu Campionat Mondial, în Italia. Am fost pe stadionul din Napoli, unde România a jucat cu Argentina. I-am văzut pe Hagi și Maradona, niște momente fantastice pentru mine”, a explicat cântăreața.

Loredana a povestit și despre un eveniment mai puțin știut: în 1990, echipa națională obișnuia să facă cantonament la mare, iar eu eram cazată în același hotel cu ei. Făceam spectacole pe litoral. Țin minte că Răducioiu stătea deasupra mea. La cameră, mă refer, să nu se înțeleagă altceva. Erau foarte disciplinați, foarte cuminți, chiar dacă plaja era la câțiva pași de ei”.

Loredana: ”Sper să mă ridic la înălțimea acestor eroi”

Loredana va deschide evenimentul de pe 25 mai. Ea va susține un concert pe Arena Națională. Cântăreața a precizat că este onorată că va putea cânta înaintea meciul de retragere al ”Generației de Aur”.

„Voi fi primul artist român care va concerta pe Arena Națională, sper să mă ridic la înălțimea acestor eroi, am înțeles că vor fi suporteri veniți din toată lumea. Asta face cinste țării noastre, este o onoare pentru mine să fiu în mijlocul lor, în mijlocul acțiunii”, a încheiat Loredana Groza.

Lotul României pentru meciul de retragere

Portari: Florin Prunea, Bogdan Stelea

Fundași: Gheorghe Popescu, Iulian Filipescu, Miodrag Belodedici, Dan Petrescu, Tibor Selymeș, Gheorghe Mihali, Răzvan Prodan

Mijlocași: Gheorghe Hagi, Dorinel Munteanu, Constantin Gâlcă, Basarab Panduru, Ioan Ovidiu Sabău, Ovidiu Stângă, Ionuț Lupescu

Atacanți: Ilie Dumitrescu, Florin Răducioiu, Marius Lăcătuș, Ion Vlădoiu, Viorel Moldovan, Adrian Ilie

Antrenori: Anghel Iordănescu, Gabi Balint