„Generația de Aur” analizează grupa României din preliminariile CM 2026: „Nici noi nu trăgeam așa dacă mergeam acolo”

„Generația de Aur” prin vocea lui Dorinel Munteanu, Jean Vlădoiu, Florin Prunea și Gică Mihali, au întors pe toate părțile pentru FANATIK .

„Generația de Aur” vrea cu orice preț România la Campionatul Mondial după o pauză de 28 de ani

Dorinel Munteanu, cel mai selecționat jucător din istoria echipei naționale a României, a fost primul care a reacționat după ce „tricolorii” au aflat că vor întâlni Austria, Bosnia, Cipru și San Marino: „Cât de optimiști sau pesimiști am fi, trebuie să recunoaștem că este o grupă accesibilă României. Foarte accesibilă”.

Eu spun că în contextul ultimelor rezultate ale echipei naționale și a rezultatelor, chiar dacă Austria e favorită pe hârtie și în statistici, cred că ne vom califica de pe primul loc. Sigur, trebuie să tratăm toate meciurile la intensitate maximă și această calificare ar fi mai mult decât binevenită pentru fotbalul românesc”.

crede că „tricolorii” pot termina grupa pe primul loc: „Cu Austria am câștigat la ultimele întâlniri. Specialiștii îi văd favoriți, dar prin aceste calificări ale României ne dă prima șansă. Cel puțin eu așa văd. Bosnia are jucători valoroși, dar nu formează o echipă. Normal, ne pot încurca, dar cred că suntem singurii care putem să ne punem probleme. Avem însă un antrenor cu foarte mare experiență și va schimba ceva în aceste preliminarii. Va forma o echipă puternică”.

„Munti” crede că o eventuală ratare a calificării ar fi o mare dezamăgire: „Putem să spunem că Dumnezeu a fost cu noi la tragerea la sorți. Putea fi mult mai rău. Dar repet, dacă nu suntem concentrați putem avea probleme. Nu cred că San Marino poate pune probleme. Ne dorim de foarte mulți ani să ne calificăm și este o șansă enormă. Nu avem voie să facem niciun pas greșit și nu cred că vom face”.

Dorinel Munteanu știe care e mare atuu al principalei contracandidate la calificare: „Austria este totuși o echipă redutabilă și au un antrenor excelent: Ralf Rangnick, care are continuitate. Sunt optimist, dar ne batem cu ei. Nu putem să spunem că ne batem cu Bosnia. Ar fi ceva incredibil să mergem la două turnee finale consecutive. Acum trebuie să ne ajutăm singuri și cred că o vom face pentru am progresat”.

Gică Mihali, reacție savuroasă despre grupa României din preliminariile Campionatului Mondial: „Bă, nici chiar așa!”

Gică Mihali s-a amuzat pe seama : „Nici noi dacă mergeam și trăgeam grupa asta nu aveam cum, că am fi spus: ‘Bă, nici chiar așa!’. Cu toate că Austria a bătut Franța, Olanda, e ceva. Nu poți să spui că e o echipă slabă”.

Fostul mare jucător al naționalei României a ghicit principala adversară din preliminarii: „Eu am spus că avem o șansă să cădem cu Elveția sau Austria. Și uite că am căzut cu ei. Divinitatea ne-a ajutat. Acum noi trebuie să ne facem jocul. Asta e cel mai important. Noi am avut rezultate bună în Liga Națiunilor, dar cu Kosovo din cauza a ceea ce s-a întâmplat poate am uitat să analizăm jocul.

Avem șanse și la locul unu și la locul doi. Dacă jucam cu Anglia, Spania sau Franța puteai să spui că e greu să ajungi pe locul unu. Am văzut că Dzeko joacă la ei la națională și la 38 de ani. Nu mai e ce a fost în niciun caz. E mai mult un antrenor sau pentru vestiar”.

Mihali nu e dat pe spate nici de bosnieci: „Eu nu știu dacă Bosnia e mai bună decât Kosovo. Mie mi-a plăcut cum au jucat la București. Cu Cipru nu putem să avem probleme, dar nu mai e cum era înainte că jucai cu Insulele Feroe și le dădeai 7. Avem însă o șansă imensă să ne calificăm la Campionatul Mondial”.

Florin Prunea rămâne cu picioarele pe pământ: „Austria a crescut mult față de acum 4 ani”

Florin Prunea este un pic mai temperat în declarații: „Nu sunt chiar așa optimist, deși eu văd că e un val așa de entuziasm. Austria e o echipă destul de puternică și au crescut mult față de acum 4 ani. Ne batem cu ei la primul loc.

Bosnia e genul de echipă care poate bate pe oricine, dar poate să și piardă cu oricine. E foarte important și programul. Cred că avem o șansă extraordinară. Mai mare și mai bine de atât nu știu dacă se putea”.

În privința ultimei campanii, fostul mare portar al naționalei a tras o concluzie foarte tranșantă: „Am încredere în Mircea Lucescu și în băieți. Au prins încredere. Jocurile astea pe care le-am avut în Liga Națiunilor au fost mai mult meciuri amicale. Am avut șansa să pregătim cu ele campania de calificare la Campionatul Mondial. Practic a fost companie de antrenament”.

La un capitol e sigur însă că suntem peste toate adversarele: „La portari stăm foarte bine. Mai bine ca Austria. Poate revine și Horațiu Moldovan, a început să apere și Sava. Va fi concurență mare pentru postul de titular”.

Jean Vlădoiu e sigur și el: „Era greu să prindem o grupă mai bună”

Jean Vlădoiu a comentat de asemenea pentru FANATIK: „Chiar m-am bucurat când am văzut grupa. Era greu să prindem o grupă mai bună de atât. Avem șanse reale la primul loc. Eu îmi doresc ca actuala generație să ne depășească. Au demonstrat că dacă sunt uniți și își doresc pot produce surprize. Așa i-au câștigat pe suporteri, ceea ce e foarte important.

Austria merge pe un model german și are în componență mulți jucători din Bundesliga. Au mulți jucători interesanți și în Liga 2 din Germania, care e un campionat foarte puternic. Vor fi două meciuri grele, dar i-am mai bătut și o putem face din nou”.

Fostul mare atacant știe care sunt atuurile naționalei lui Mircea Lucescu: „E foarte multă emulație în jurul naționalei, iar asta poate împinge jucătorii de la spate. Eu cred că Bosnia e peste Kosovo, chiar dacă nu au avut rezultate în ultimul timp. Nu sunt o echipă de care să te temi.

Ca joc și valoare putem termina pe primul loc. Acasă vom juca cu un stadion plin și cred că va fi greu să pierdem. Nu ne permitem să lăsăm garda jos și trebuie să tratăm fiecare moment din fiecare joc cu maximă seriozitate”.

Gabi Balint: „Sunt puțin 4 Mondiale în 54 de ani”

Gabi Balint nu uită prestația austriecilor la ultimul turneu final: „Austria a avut un European bun, dar nu este una dintre cele mai puternice echipe din prima urnă. Au echipă și jucători de valoare. Noi am avut o creștere în ultimul și asta contează. Vor fi alte meciuri față de anii trecuți. Și lor le convine că au căzut cu România. Îmi doresc mult de tot să ne calificăm și ar fi cazul.

Bosnia poate să creeze surprize, mai ales pe teren propriu. Ei pot influența. Va fi greu să câștigăm acolo. Nu e ușor să joci cu echipele din fosta Iugoslavie. Au niște jucători cunoscuți, dar cred că sunt undeva la nivelul din Kosovo. Cipru și San Marino sunt clar mult sub noi.

Mai avem și șansa prin Liga Națiunilor, dar e o grupă în care dacă jucătorii vor avea continuitate și vor crește ne vom putea măsura cu Austria. Dacă era Spania ce mai ziceam? Trebuie scos maximum din fiecare meci.

Să nu ne gândim doar la meciurile cu Austria pentru că te poți încurca și să nu avem vreo surpriză. Acum e vremea lor, nu putem să mai rămânem în umbră. Sunt puține 4 Campionate Mondiale în 54 de ani”, a concluzionat eroul din meciul cu Danemarca din 1989.