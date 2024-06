Generația de Aur aplaudă naționala lui Edi Iordănescu: „Jos pălăria! Lumea e alături de ei”

Fostul portar al naționalei României l-a remarcat pe Florinel Coman, despre care a spus că a alergat enorm, dar și pe Dennis Man și Denis Drăguș, împreună cu mijlocașii centrali Marius Marin și Răzvan Marin.

Generația de Aur aplaudă naționala lui Edi Iordănescu

Florin Prunea, portarul Generației de Aur, , pe care îl felicită pentru felul în care a abordat confruntarea cu Ucraina, din primul meci al „tricolorilor” la EURO 2024:

ADVERTISEMENT

„Florinel Coman a alergat în seara asta până nu a mai putut. După, când nu era acolo Dennis Man, era Drăguș. Jos pălăria în fața lor. Marius Marin, Răzvan Marin, două furnici, care au făcut lucruri excepționale.

Antrenamentele pe care Edi le-a făcut, cred că a încărcat exact cât a trebuit. Țineți cont că Burcă nu mai jucase de două luni. Am avut și șansă, că au fost două goluri de portar, dar după minutul 20, doar noi am contat chiar dacă nu am avut posesie.

ADVERTISEMENT

Sunt două goluri de portar, dar asta nu le ia din merite băieților. Nu am văzut un stadion în Germania să fie făcute celebrele valuri de suporterii noștri”.

„Cred că românii au ieșit pe străzi peste tot!”

„Lumea e alături de ei și jos pălăria în fața lor! Cred că românii au ieșit pe străzi peste tot: la Londra, la Paris, la București. Se poate orice în fotbal, am văzut ce a făcut Slovacia cu Belgia.

ADVERTISEMENT

Dar important e să ne refacem, iar de mâine să fim la treabă. Edi sunt sigur că va pune presiune mare pe băieți și cred că vom mai avea de sărbătorit”, a , la TV .

„Ce a făcut echipa României, nu mi-a fost dat demult timp să văd. Nu am crezut niciun minut că puteam pierde. Au fost primele 20 de minute ale lor, și-au arătat forța.

ADVERTISEMENT

Nu am văzut pe nimeni atât de sigur. Toți spuneau că vom câștiga. Eu stăteam să mă gândesc, că nu e chiar așa ușor. Am avut valoare astăzi. Trebuie să avem aceeași atitudine cu Belgia”, a fost și reacția lui Ioan Andone, care a fost prezent la meci.