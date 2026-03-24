Generaţia de Aur, cazată la unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Istanbul! Camerele sunt cu sute de euro mai scumpe decât ale naționalei lui Lucescu! Exclusiv

Generaţia de Aur se respectă la Istanbul. Gică Hagi, Gică Popescu şi compania vor sta la unul dintre cele mai luxoase hoteluri din capitala Turciei, lângă stadionul Beşiktaş.
Cristi Coste, Marian Popovici, Razvan Nicolae
24.03.2026 | 22:00
CORESPONDENŢĂ DIN ISTANBUL
Fotbaliştii din Generaţia de Aur s-au mobilizat şi au făcut deplasarea la Istanbul pentru a fi aproape de „tricolorii” lui Mircea Lucescu la barajul cu Turcia, care ne poate duce la Campionatul Mondial după o pauză de 28 de ani. Confruntarea va avea loc joi, de la ora 19:00.

Gică Hagi, Gică Popescu şi compania vor ajunge miercuri dimineaţa la Istanbul şi vor fi cazaţi la unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Istanbul: Swissôtel The Bosphorus, aflat foarte aproape de Beşiktaş Park, stadionul pe care se va disputa confruntarea de la baraj.

Hotelul unde vor sta fotbaliştii din Generaţia de Aur este foarte aproape de stadion. Sursa foto: Fanatik

Resortul este vizibil din Piaţa Taksim, fiind excelent poziţionat, pe un deal din apropierea Palatului Dolmabahce. FANATIK a vizitat resortul de lux, acolo unde „tricolorii” din Generaţia de Aur vor fi primiţi pe un covor roşu. La intrarea în hotel sunt două sculpturi, dar şi mai multe magazine cu articole de lux.

Fântâna arteziană la intrarea în hotel. Sursa: Fanatik

Cea mai luxoasă cameră costă 7000 de euro pe noapte!

Măsurile de securitate la intrarea în hotel sunt sporite, fiecare vizitator fiind nevoit să treacă printr-un scaner, asemănător cu cel de la aeroport. Decorul este unul luxos, cu o fântână arteziană imediat după intrare. Apoi, câţiva metri mai încolo este o cafenea high-end şi o vedere iconică, la Bosfor.

Vederea iconică pe Bosfor de la hotelul „tricolorilor”. Sursa: Fanatik

Este un stabiliment uriaş, renovat în anul 2015, care dispune de 566 de unităţi de cazare, care includ camere, apartamente sau loft-uri. Pe lângă asta, există opt restaurante şi baruri. Preţurile unei camere variază între 150 şi 310 de euro pe noapte pentru camerele standard.

Camerele executive pornesc de la 310 euro pe noapte, iar pentru apartamente şi loft-uri preţurile cresc considerabil şi depăşesc frecvent 6-700 de euro şi ajung până la 2-3000 de euro, în funcţie de sezon. Nu sunt cele mai scumpe de la Swisshotel, pentru că există Presidential Suite.

Este cea mai exclusivistă şi spaţioasă unitate de cazare a hotelului. Oferă o vedere panoramică deasupra Bosforului, plus toate facilităţile de top ale hotelului. Deşi preţurile nu sunt întotdeauna afişate pe platformele standard, o noapte în Presidential Suite ajunge la 7000 de euro şi chiar mai sus.

Recepţia, luxoasă în hotelul în care este cazată Generaţia de Aur

Camerele sunt cu sute de euro mai scumpe decât ale naționalei lui Lucescu

În comparaţie cu delegaţia României, care va fi cazată în hotelul Le Meridien, de asemenea de cinci stele, resortul în care stă Generaţia de Aur este la un nivel superior, atât din punctul de vedere al facilităţilor, cât şi al preţurilor.

În Hotel Le Meridien, preţurile pentru o cameră sunt între 100 şi 500 de euro, în timp ce la Swissôtel The Bosphorus, camerele sunt mai scumpe cu câteva sute de euro pe noapte, în funcţie şi de pretenţii.

Vederea panoramică de la intrarea în hotel şi unul dintre restaurante. Sursa: Fanatik

Gică Hagi, prezent la meci! Vor lipsi Mihali şi Prunea

La meci va fi prezent şi Gică Hagi. „Regele” s-a răzgândit în ultimele zile şi a confirmat că va fi prezent alături de foştii săi coechipieri pentru a susţine echipa naţională la Istanbul. Toate indiciile arată că Gică Hagi va prelua echipa naţională după ce se va încheia mandatul lui Mircea Lucescu.

Vor lipsi Gică Mihali şi Florin Prunea. Fostul portar al Generaţiei de Aur a fost delegat de UEFA ca observator la meciul Bosnia-Herţegovina U21 – Slovenia U21, din preliminariile Campionatului European, care va avea loc vineri.

Intrarea în hotelul la care sunt cazaţi „tricolorii” din Generaţia de Aur
  • 7000 de euro pe noapte costă cea mai scumpă cameră la Swissôtel The Bosphorus
  • 1998 este anul în care România a jucat ultima dată la Campionatul Mondial
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
