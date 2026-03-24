Generaţia de Aur, invitată la antrenamentul oficial înainte de Turcia – România! Ce decizie au luat Hagi şi Popescu: „E cel mai bine aşa!” Exclusiv

România – Turcia este cel mai important meci din mandatul lui Mircea Lucescu la echipa naţională. „Tricolorii” au şansa de a ajunge la Campionatul Mondial după o pauză de 28 de ani, iar primul pas este meciul de la Istanbul, programat joi, de la ora 19:00.

Generaţia de Aur, invitată la antrenamentul oficial de pe Beşiktaş Park! Ce decizie au luat Hagi şi Popescu

Pentru a fi alături de „tricolori”, „Generaţia de Aur” s-a mobilizat şi va fi prezentă la Istanbul pentru a-i încuraja pe „tricolori”. Chiar şi dacă iniţial nu voia să vină, pentru a fi alături de naţionala României, pe care se pregăteşte să o preia după ce Mircea Lucescu îşi va încheia mandatul.

Din informaţiile FANATIK, „Generaţia de Aur” a fost invitată şi la antrenamentul oficial de pe Beşiktaş Park, dar a luat decizia de a nu participa, pentru a nu pune presiune pe jucătorii lui Mircea Lucescu, foştii fotbalişti considerând că ar fi mai bine să vină direct la meci.

Gică Popescu, detalii despre vizita Generaţiei de Aur: „S-a decis şi Hagi să vină!”

Gică Popescu a dezvăluit pentru FANATIK că membrii „Generaţiei de Aur” vor ajunge în dimineaţa zilei de miercuri la Istanbul, unde vor fi cazaţi la un hotel de lux. Fostul internaţional român a dezvăluit şi că Gică Hagi s-a răzgândit şi va veni să fie alături de jucători:

„O să venim miercuri dimineaţa la Istanbul. Într-adevăr, am fost invitaţi şi la antrenamentul oficial, dar nu vom participa. Toată lumea trebuie să fie concentrată pe meci şi am luat decizia să nu participăm. Nu trebuie să punem extra presiune pe băieţi. Este cel mai bine aşa. S-a decis şi Gică Hagi să vină, s-a răzgândit”, a declarat Gică Popescu pentru FANATIK.

Care sunt jucătorii din Generaţia de Aur care nu pot ajunge la Istanbul

Din informaţiile FANATIK, din Generaţia de Aur vor lipsi Florin Prunea şi Gică Mihali, fostul portar fiind delegat observator de către UEFA la meciul Bosnia U21 – Slovenia U21, din cadrul preliminariilor pentru Euro. Imediat după tragerea la sorţi a barajelor, componenţii naţionalei României care a ajuns în sferturile de finală în 1994 s-au mobilizat şi au decis să vină la meci, să fie alături de „tricolori”:

„Avem o inițiativă pentru a susține Generația de Suflet. Avem un grup. Vom face toate demersurile pentru a susține echipa în Turcia. Pentru noi, orice meci este o finală. Dacă privim în trecut, vorbim de o generație care a făcut performanțe notabile. S-a calificat de pe primul loc la EURO, unde a câștigat grupa. Vorbim de un nucleu important de jucători care se vor regăsi și în martie. Am acumulat experiență în meciuri decisive, cu încărcătură. Sper ca echipa națională să facă un meci extraordinar”, la Gala Fanatik, în luna decembrie.