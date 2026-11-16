„Generația de Aur”, mesaje emoționante la 10 ani de la moartea lui Didi Prodan: „A fost un doctor de inimi”

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FANATIK a realizat un material special dedicat lui . Printre lacrimi, .

Foștii colegi ai lui Didi Prodan, dezvăluiri despre regretatul fotbalist

Unul dintre cei mai apropiați colegi ai lui Daniel Prodan a fost Miodrag Belodedici, cu care împărțea și camera în cantonamente: „Am foarte multe amintiri pentru că am stat cu el în cameră la națională și am fost colegi la FRF atâta timp. Am fost și la el acasă, ne-am vizitat, eram foarte apropiați.

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Mă gândesc la momentele frumoase pentru că era foarte vesel și știa să țină o atmosferă bună în vestiar. Toți voiau să fie lângă el pentru că avea povești frumoase. Mergeam cu el prin țară, în vacanțe. Dumnezeu să-l odihnească! Păcat de el săracul, să se ducă atât de tânăr”.

Florin Prunea a avut o intervenție copleșitoare și l-a descris perfect pe fostul mare fundaș central: „Acum m-am despărțit de niște prieteni și le-am povestit mai multe faze cu Didi. Au râs de au căzut sub masă. Am multe întâmplări cu el foarte amuzante. Rămân ale noastre și am trecut prin multe cu el. Când erai supărat trebuia să îți apară Didi în față și era cazul rezolvat. A fost un doctor de inimi.

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Nu e săptămână în care să nu vorbesc de el și nu m-am gândit niciodată că el ar fi plecat dintre noi. Am fost cu cei de la Dinamo la o masă la 45 de ani de la meciul de Inter și a venit și acolo vorba de Didi Prodan. Un român adevărat, caracter puternic”.

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Jean Vlădoiu, copleșit după ce a suferit și el un infarct la fel ca Didi Prodan

Jean Vlădoiu nu a uitat clipele grele prin care a trecut, mai ales că Didi Prodan a decedat în urma unui infarct: „Eu am avut norocul să scap, din păcate el s-a dus. Sunt foarte mult amintiri legate de el la echipa națională, la Steaua și la federație. Cred că am fost colegi vreo 10 ani. Din păcate a plecat mult prea devreme. Un om prea bun și greu mai găsești un om cu asemenea suflet.

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Eu și cu Belodedici am fost foarte apropiați, făceam multe împreună și mai mult pentru comunitate, pentru cei dragi și apropiați. Ne leagă foarte multe lucruri. El era cel care ne ridica moralul și în vestiar la Steaua, argint viu. Mi-e dor de el și din păcate nu mai putem să îi spunem nimic. Am fost aproape de el și la bine și la rău, și știa cât de mult îl iubim și îl apreciem”.

Bogdan Stelea a vorbit și el despre calitățile umane ale lui Didi Prodan: „Am amintiri frumoase legate de el, mai ales că am fost colegi și la Steaua, nu doar la echipa națională. Când câștigam trofee sau calificări, era mare veselie cu el, râdea în permanență, dar știa să fie serios când trebuie. Nu era apăsat de presiunea meciurilor sau așa refula el prin glume. Asta e viața, i s-a întâmplat ceva neașteptat și puteam fi oricare dintre noi.

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Am fost foarte bulversat atunci și a fost foarte greu pentru familia lui. Sunt convins că nici acum nu e ușor și cu timpul începi să accepți că așa a fost să fie. El e în permanență în mintea noastră. Când am fost antrenor la U21 am lucrat din nou împreună că era un fel de manager, mergea cu noi în deplasări tot timpul și am petrecut mult timp”.

Fostul mare portar rămâne cu un mare regret și are remușcări: „Nu a reușit să treacă peste anumite frustrări și l-a afectat situația în care a ajuns fotbalul românesc și poate că o parte din vină am avut-o și noi. Nu ne-am dat seama că era atât de implicat și apăsat de tot ce se întâmpla. Îl am în minte și când se întâmplă ceva inevitabil îmi aduc aminte de el și de toți cei care nu mai fost”.

Ilie Dumitrescu îl consideră pe Didi Prodan un fotbalist de top

Ilie Dumitrescu e de asemenea extrem de afectat la această comemorare tristă: „Un fotbalist extraordinar, foarte puternic, un coleg special cu care am jucat și la Steaua și la echipa națională. Asigura mereu buna dispoziție în vestiar și avea o energie foarte pozitivă. Ne lipsește foarte mult tuturor. Dumnezeu să-l odihnească și rămâne veșnic în amintirea noastră!”.

Ovidiu Stângă a ținut și el să transmită un mesaj în memoria sa tocmai din Qatar: „Sunt greu de găsit cuvinte când este vorba de Didi Prodan. Era permanent pozitiv. Un om bun și un coleg de echipă pe care orice vestiar și-l dorea. Ăsta a fost Didi. Dumnezeu să-l ierte!”.

Gică Craioveanu pur și simplu nu a putut să își potolească lacrimile: „Un băiat senzațional. Unul dintre primele lui meciuri în prima divizie a fost la Craiova, unde a luat și un cartonaș roșu pe început de meci. Ne-am întâlnit de multe ori la echipa națională și am plecat amândoi în Spania.

Eu cred că noi doi eram cei mai puși pe șotii la națională. Mereu eram pe caterincă și cu glumele la noi. Nea Puiu ne mai certa, dar ne și aprecia că eram atipici și ieșeam din încrâncenarea aia. Didi, un caracter sublim cum nu mai găsești în ziua de azi și va rămâne întotdeauna în inima noastră. Fotbalistul vine, pleacă, dar omul rămâne. Regret despărțirea de el și îi îmbrățișez pe cei din familie”.

Lupescu: „Au pus cel mai mult suflet și inimă în joc și la antrenamente”

Ionuț Lupescu l-a comparat pe Didi Prodan cu Misha Klein și Cătălin Hîldan: „Este mare păcat ce s-a întâmplat cu el. E dureros că jucătorii inimoși pe care i-am avut colegi nu mai sunt printre noi. E puțin ciudat că el, Misha Klein și Cătălin Hîldan, care au pus cel mai mult suflet și inima în joc și la antrenamente, nu mai sunt printre noi. Toți s-au dus mult prea devreme. Didi s-a dăruit întotdeauna, a dat totul de fiecare dată și a jucat cinstit.

Din păcate a suferit foarte mult în interior înainte să moară, dar acum totul este de prisos. Îi doresc toate cele bune soției Virginia, copiiilor pe care ii cunosc de mici. Să îl păstreze în amintire și le transmit multă sănătate, să fie călăuziți de el în viață”.