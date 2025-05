Generația de Aur, mesaje emoționante pentru Jean Vlădoiu după ce a suferit un infarct: „Am trecut și eu prin aceste momente cumplite”

Generația de Aur, prin Florin Prunea, Gică Mihali, Miodrag Belodedici, Iosif Rotariu, Gabi Balint și Gică Craioveanu, i-au urat toate cele bune lui Jean Vlădoiu. .

Generația de Aur, alături de Jean Vlădoiu: „Ia uite, frate ce am pățit!”

după vestea total surprinzătoare legată de problemele de sănătate ale lui Jean Vlădoiu. Primul dintre ei a fost Florin Prunea: „Sunt convins că va fi bine, am vorbit la telefon. E un tip tare și va trece peste asta. Am vorbit și cu doamna doctor, care era lângă el. E internat la Spitalul Județean din Pitești, dar nu e ceva grav.

E optimist așa, vorbea normal, nu sunt probleme majore. Chiar nu îmi fac probleme, el e foarte tare. Va fi în regulă și va reveni cât de repede. Am glumit puțin cu el, am râs: ‘Ia uite, frate ce am pățit!’. El e nefumător, nu bea, face sport, mergea tot timpul la câte o miuță.

Gică Mihali a fost și el extrem de îngrijorat de această veste și a pus mâna pe telefon: „Am vorbit ieri cu el și astăzi știu că are intervenția chirurgicală. Nu i-a dat voie să vorbească prea mult la telefon, că îi atrăgeau medicii atenția că trebuie să stea liniștit. Am fost foarte surprins când am aflat.

Avea ceva emoții, dar în același timp are încredere în doctori. Sunt multe lucruri care ne leagă, am fost și vecini în Corbeanca. Jean era încrezător și asta e important. Îi doresc să fie sănătos, mult noroc și o să revină și în fotbal! Să fii sigur că o să ieși mai puternic din asta, Jeane și să ne vedem cu bine!”.

Gabi Balint știe exact prin ce a trecut Jean Vlădoiu: „Eu am avut 4 stenturi și două intervenții”

Gabi Balint a avut o reacție emoționantă pentru FANATIK: „Eu am trecut prin exact aceleași momente de cumpănă în urmă cu 6 ani și știu ce înseamnă. Îi doresc să aibă succes operația și să stea liniștit. Eu am încredere pentru că este puternic și se va reface. Eu am avut 4 stenturi și două intervenții la interval de o zi. Aveam în 4 locuri înfundante arterele.

Deocamdată mă simt bine, dar nu o să mai aibă același regim de viață. Eu iau multe pastile, trebuie să ai grijă cu efortul, dar asta e, mergem înainte. Cât ne ține Dumnezeu pe pământ trebuie să ne bucurăm de viață. Inima rămâne totuși cu insufiență cardiacă și trebuie să ai grijă. Îi transmit toate cele bune și multă sănătate!”.

Miodrag Belodedici e și alături de „Charlie”, cum e poreclit fostul mare atacant al Stelei, al lui Dinamo sau Rapid: „Chiar am vorbit cu băieții de Jean Vlădoiu. Îl cunoaștem, știm că e puternic, era ca un stâlp în teren, lupta, era foarte agresiv. Se mai întâmplă din păcate. El era un sportiv foarte corect și avea o viață fără vicii. Îi transmit multă sănătate și să se recupereze cât mai repede!”.

„Să te vedem curând printre noi! Te pup, Jeane!”

Iosif Rotariu a fost pur și simplu șocat și și-a adus aminte de recenta întâlnire cu Vlădoiu: „Îi transmit tot binele din lume și să treacă peste problema pe care o are. Fiind fost sportiv eu cred că își va reveni. Să fie puternic! Nu mă așteptam la Jean. E stres, sunt multe lucruri când lucrezi în fotbal. Unii pun la suflet mai mult, cum a fost și Didi Prodan.

Toți trebuie să mergem la doctor și să ne controlăm. Eu sunt unul dintre cei care merge periodic la controale. Ne-am întâlnit ultima oară la lansarea cărții lui Gică Hagi la ASE, când am stat chiar lângă el și am povestit mai multe. Arăta bine.

El se consumă și pune la suflet. Sper să treacă cu bine peste asta și cu siguranță așa va fi. El a fost golgheter la orice echipă la care a jucat și asta spune multe despre el. Multă sănătate!”.

Gică Craioveanu nu știa de problemele de sănătate ale fostului mare atacant: „Îmi pare foarte rău că i s-a întâmplat așa ceva. Toți foștii colegi și prieteni sunt alături de el și sunt convins că va ieși din asta. A mușcat din adversari și e un luptător și în afara terenului. Îi doresc operație ușoară, o recuperare rapidă și să iasă totul bine. Să te vedem curând printre noi! Te pup, Jeane!”.