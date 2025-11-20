Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Generaţia de Aur”, pe stadion la barajul Turcia – România: “Am discutat să mergem cu toţii să încurajăm echipa!”. Reacţia lui “Il Luce”. Exclusiv

Adrian Ilie a dezvăluit faptul că jucătorii „Generației de Aur” vor asista la meciul de baraj dintre Turcia și România. Ce foști internaționali vor fi prezenți în „Țara Semilunei”.
Iulian Stoica
20.11.2025 | 16:52
Generatia de Aur pe stadion la barajul Turcia Romania Am discutat sa mergem cu totii sa incurajam echipa Reactia lui Il Luce Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
„Generația de Aur”, prezentă la meciul de baraj Turcia - România. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

România se va duela în deplasare cu Turcia la barajul pentru Campionatul Mondial de anul viitor. „Tricolorii” trebuie să învingă pentru calificarea în finală, iar Adrian Ilie a dezvăluit faptul că „Generația de Aur” va asista la prima partidă.

„Generaţia de Aur”, pe stadion la barajul Turcia – România

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Adrian Ilie a dezvăluit faptul că jucătorii din „Generația de Aur” s-au hotărât să asiste la meciul dintre Turcia și România, de la barajul pentru Campionatul Mondial de anul viitor.

ADVERTISEMENT

„Să nu uiți, nea Mihai Stoichiță, ca atunci când mergi la Istanbul să iei și sabia lui Ștefan cel Mare, că nu o lăsăm acolo. Noi, cei din ‘Generația de Aur’, am vorbit să mergem toți la meci, ca să fim suporteri ai echipei naționale.

Am vorbit toți de ieri. Toți vom merge, de la Lupescu până la Hagi sau Sabău”, a declarat Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei....
Digi24.ro
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre

Horia Ivanovici i-a solicitat lui Mihai Stoichiță o primă reacție: „Să îi spuneți lui Mircea Lucescu, nea Mihai, că au hotărât toți cei din ‘Generația de Aur’, de la Sabău la Hagi sau Popescu, să vină la meciul dintre Turcia și România. Ei vor fi la Istanbul ca să susțină naționala lui Lucescu”.

ADVERTISEMENT
Kosovarii nu s-au putut abține. Ce au scris după ce au aflat că...
Digisport.ro
Kosovarii nu s-au putut abține. Ce au scris după ce au aflat că pot juca împotriva României în finala pentru Mondial

Mihai Stoichiță a fost încântat în momentul în care a aflat această veste: „Sunt bineveniți toți! Bravo, o să îi spun lui Mircea Lucescu. Mă bucur să aud asta! O să îi spun lui Mircea Lucescu, acum nu e cu mine”.

Cum a reacționat Mircea Lucescu la această veste

Horia Ivanovici i-a transmis lui Mircea Lucescu această veste: „Am o știre tare, mi-a dat-o Adrian Ilie, vizavi de unitate. E o știre foarte importantă. Acum, când s-a aflat unde se joacă meciul, Adrian Ilie mi-a spus că toți jucătorii ‘Generației de Aur’, care au vorbit pe grupul lor, că vor veni la Istanbul să încurajeze echipa națională și pe dumneavoastră”.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoichiță i-a oferit telefonul selecționerului, iar Mircea Lucescu a ezitat să ofere un răspuns concret: „Bine… Vedem dacă o să fiu atunci! Pa-pa, la revedere”.

Adrian Ilie a dezvăluit dialogul dintre jucătorii „Generației de Aur”: „Nea Mircea are dreptate cu presiunea ziarelor din România, dar o să vedem ce o să urmeze acum cu presiunea ziarelor din Turcia către noi. Ieri vorbeam, de la Dorinel Munteanu sau Hagi, care au scris pe grupul nostru, și am hotărât să mergem la meci, indiferent de unde se joacă, fie Italia sau Turcia. Mai glumeau dintre ei și spuneau să nu mergem în Danemarca, că nu e mâncarea prea bună.

Vom merge toți din ‘Generația de Aur’, jucătorii care se știu. Dumitrescu, Hagi, Stelea, Sabău, Gâlcă… Am zis că mergem împreună ca să susținem echipa națională”.

Generația de Aur va fi prezentă la Turcia - România

Mircea Lucescu, prima reacţie după tragerea la sorţi: “Ştim totul despre Turcia! Meciul...
Fanatik
Mircea Lucescu, prima reacţie după tragerea la sorţi: “Ştim totul despre Turcia! Meciul trebuie pregătit de întreaga naţiune” Avertisment pentru Ianis Hagi: “Sunt îngrijorat că joacă acolo!”
Turcia – România nu se joacă la Istanbul! Care sunt cele trei stadioane...
Fanatik
Turcia – România nu se joacă la Istanbul! Care sunt cele trei stadioane care ar putea găzdui meciul. Exclusiv
Marius Şumudică, premoniţie înaintea tragerii la sorţi: „Simţeam că vom întâlni Turcia! Ăsta-i...
Fanatik
Marius Şumudică, premoniţie înaintea tragerii la sorţi: „Simţeam că vom întâlni Turcia! Ăsta-i norocul lui nea Mircea”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Radu Banciu a făcut topul prezentatoarelor TV din România: 'Singura femeie absolut perfectă...
iamsport.ro
Radu Banciu a făcut topul prezentatoarelor TV din România: 'Singura femeie absolut perfectă la toate'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!