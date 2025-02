„Generația de Aur” spune „La mulți ani, Gică Hagi!”. „Nu se va mai naște unul ca el”. Exclusiv

pentru Gheorghe Hagi în ziua în care schimbă prefixul și împlinește 60 de ani. FANATIK a stat de vorbă cu Gabi Balint, Miodrag Belodedici, Gică Mihali, Florin Prunea, Bogdan Stelea, Jean Vlădoiu și Iosif Rotariu. Urări speciale din partea foștilor „tricolori”.

„Generația de Aur”, surpriză emoționantă pentru Gheorghe Hagi cu ajutorul Fanatik: „Îi băgam hârtie în nas să nu mai sforăie”

Miodrag Belodedici îl cunoaște pe Gheorghe Hagi din 1987, când au devenit colegi de cameră la Steaua București: „Îi urez sănătate și forță de muncă, să ducă proiectul de la Farul cât mai sus. Sper să reușească tot ceea ce își propune și tot ceea ce gândește și ne spune de atâția ani. Merită săracul pentru că muncește foarte mult.

ADVERTISEMENT

Înainte ne petreceam zilele de naștere în cantonament, ciocneam un pahar de vin, acum are meci. I-am dat deja un mesaj. Nu îl sun că are treabă și nu vreau să îl deranjez. Îmi aduc aminte și meciuri împotriva lui la Sportul Studențesc, apoi colegi de la 17 ani la Steaua.

Îi mai băgam hârtie în nas să nu mai sforăie. Făceam tot felul de năzbâtii. Ne-a lăsat nea Puiu să stăm toți trei, dar îi era frică să nu facem prostii. Eu nu cred că se mai naște niciun Gică Hagi. Știu că îi bătea pulsul și acuma cred că are niște emoții… Am ajuns amândoi la 60 de ani, suntem old boys acuma. Eu doar cu 3 kile în plus față de când jucam”.

ADVERTISEMENT

Florin Prunea ar vrea să se întoarcă în timp: „Aș boxa mingea cu Suedia și i-aș face cadou Balonul de Aur”

Florin Prunea e convins că Hagi va deveni : „La mulți ani, Gică! Să fii sănătos. Nu arăți că ai 60 de ani. Ești tânăr încă! L-ați văzut la meciul de retragere ce execuții are? Să rămână în fotbal încă 30 de ani cel puțin! Sunt convins că o să îl depășească pe Mircea Lucescu.

Au fost multe zile de naștere în cantonament, o perioadă în care stăteam împreună mai mult decât cu familiile noastre. Îmi aduc aminte în America, a venit cu nea Iancu, tatăl lui. Am și acuma poze cu ei. Ne cântau muzică machidonească după meciul cu Argentina. Petreceam la masă și cu părinții lui. Au trecut anii. Rămânem cu amintirile”.

ADVERTISEMENT

Florin Prunea este urmărit și azi de greșeala de la meciul din sferturile de finală ale Mondialului împotriva Suediei: „Dacă nu se întâmpla nenorocirea cu Suedia, Gică era Balonul de Aur. Sunt convins de lucrul ăsta. El nu mi-a reproșat niciodată nimic, ba chiar a fost primul care m-a luat în brațe și mi-a zis că nu e e nimic. Am fost foarte aproape atunci. Dacă aș putea să dau timpul înapoi, ăsta ar fi cadoul pe care i l-aș face, să boxez mingea aia”.

Gică Mihali, coleg cu Hagi la Luceafărul de la 15 ani: „Mi-a luxat clavicula. Mi-a dat un umăr de m-a aruncat pe pista de atletism”

Gică Mihali speră ca Hagi să antreneze din nou o echipă mare: „Eu îl cunosc cam de la început, de când eram la Luceafărul, în 1981. Am trăit doi ani cu el acolo. Să fie sănătos și să își dezvolte proiecte la Farul, dar cred că a demonstrat tot ce avea ca antrenor, manager și finanțator. Aș vrea să îl văd la o echipă mai mare”.

ADVERTISEMENT

Fostul fundaș central nu îl va uita pe Hagi niciodată: „Îmi aduc aminte că la un meci între noi jucat la Luceafărul pe Stadionul „23 August”, mi-a dat umăr când am sărit la cap de mi-am luxat clavicula. M-a aruncat pe pista de atletism. Era bun de atunci, tare pe picioare. Mi-a dat-o, ce?”.

Fosta legendă a lui Dinamo are și câteva goluri care îl urmăresc până în ziua de azi: „Apoi ne-am întâlnit ca adversari la FC Olt și Sportul, apoi la Dinamo și Steaua. Am fost colegi din nou la națională și acolo am trăit acele momente speciale. Mi-a plăcut foarte mult golul pe care l-a marcat cu Țara Galilor când am câștigat cu 5-1. Și golul cu Irlanda. Eu chiar am văzut pe o casetă toate golurile lui de la Galatasaray. Golul ăla incredibil cu AS Monaco… Nici nu s-a învârtit mingea. Ăsta a fost harul lui și n-ai ce să faci”.

Iosif Rotariu: „Hagi a fost mai bun ca Maradona”

Iosif Rotariu s-a alăturat proiectului lui Gică Hagi de la Farul în toamna lui 2024: „Îi doresc multă baftă cu echipa. Lucrăm împreună la Farul și pe lângă faptul că am fost colegi de echipă, suntem și prieteni. Cel mai mult vreau să aibă sănătate pentru că de când și-a început cariera nu a avut pauze sau întreruperi. Nu a avut liniște sau odihnă. Echipa o să îl sărbătorească în cantonament”.

Fostul mare jucător a ținut să îi aducă aminte lui Hagi : „O să îmi aduc aminte mereu meciul cu Argentina de la Mondiale. El era comparat cu Maradona și eu l-am ținut pe Diego. Am văzut pe teren câteva dueluri directe și Gică mi s-a părut mai complet și rapid în mișcări în acel meci. Hagi a fost mai bun ca Maradona”.

„Regele” ar putea să primească cel mai bun frumos cadou în acest an: „A realizat enorm, are ce își dorește, mai ales că și Ianis e acum pe un drum bun. Chiar i-a făcut o mare bucurie de ziua lui cu cele două goluri pe care le-a înscris și victoria importantă cu Farul. S-au aliniat toate pentru el la 60 de ani. Normal că își dorește foarte mult ca în anul în care împlinește 60 de ani, România să se califice la Mondialul din SUA, cu Ianis în teren”.

Bogdan Stelea a avut meciuri tari cu Gică Hagi: „Mi-a plăcut întotdeauna încăpățânarea ta!”

Bogdan Stelea a fost scurt și la obiect, în stilul caracteristic: „La mulți ani! Îi doresc lui Gică să fie sănătos în primul rând și să i se îndeplinească în continuare toate dorințele. Nimic altceva. Vreau să îi transmit un singur lucru: ‘Mi-a plăcut întotdeauna încăpățânarea ta! (n.r. râde)’”.

Jean Vlădoiu s-a bucurat din plin că suporterii nu au uitat performanțele din acea perioadă: „La mulți ani și sănătate multă! Tot ce îți dorești și multă putere de muncă. Ne-am mai văzut la meciul de retragere al Generației de Aur și după la câteva evenimente și mese organizate de Gică Popescu”.

Fostul mare atacant a fost luat sub protecție de Hagi la lotul național: „Cea mai frumoasă amintire e că am stat cu el în cameră la Săftica la un meci al naționalei. Eram foarte tânăr și emoționat. M-a luat la antrenamente sub aripa lui și a fost o onoare și plăcere să trăiesc asemenea momente. Am învățat de la el ambiția și determinarea pe care ne-a transmis-o tuturor. Voia să câștige și la antrenament și nu cred că vom mai avea un astfel de fotbalist”.

Vlădoiu a ținut să menționeze și moștenirea pe care Hagi a produs-o ca antrenor și de care beneficiază acum și naționala de seniori: „El se consumă foarte mult și a debutat peste 60 de jucători în prima ligă. A reușit să aducă cei mai talentați jucători din țară. La toate loturile de juniori 7-8 jucători veneau de la Hagi la toate loturile. Un om trup și suflet pentru fotbal. Îi doresc toate cele bune și să aibă parte de tot binele din lume, bucurii și succes la fotbal”.

Gabi Balint, o viață împărțită cu Gheorghe Hagi: „Vom rămâne prieteni pentru totdeauna”

Gabi Balint dezvăluie că cel mai bun fotbalist român din toate timpurile a fost mereu un om simplu: „Ce poți să îi mai urezi lui Gică Hagi? Vom rămâne prieteni pentru totdeauna. Să trăim încă 30 de ani. Îi doresc doar să fie sănătos și să se bucure de familia pe care o are. El nu a fost niciodată cu prea multe cadouri. Îi mai luam parfumuri, diverse cosmetice, ceva de îmbrăcat, dar nu a contat niciodată asta între cei. Chestii simbolice. Nu ne-am făcut cadouri extravagante”.

„Pele” Balint a ținut să sublinieze și calitatea umană a „Regelui”: „Cu el, cu Belodedici și Lăcătuș am rămas prieten foarte bun. Hagi este prietenul pe care te poți baza oricând, nu numai la greu. Oricând ai nevoie, Hagi e lângă tine. Nu se compară, încă o dată spun și asta vine din familie. I-am cunoscut foarte bine. Bunătatea asta cred că a moștenit-o de la mama lui. Era o femeie foarte bună și respectuoasă”.