”Generația de Suflet” este în fața unei performanțe realizate doar de ”Generația de Aur” + Barajul pentru CM 2026, pus în pericol

, programat vineri, 15 noiembrie, pe Arena Națională, de la ora 21:45, în penultima rundă din Liga Națiunilor C este finala grupei a II-a. România este lideră cu 12 puncte, după patru etape, iar Kosovo se află pe 2, cu 9 puncte. Miza este promovarea în Liga B, dar și un eventual loc în barajul pentru CM 2026.

”Generația de Suflet” este în fața unei performanțe realizate doar de ”Generația de Aur”

Naționala condusă de Mircea Lucescu pornește cu prima șansă, după , obținută în partida tur, disputată pe 6 septembrie, la Priștina.

La adăpostul succesului din Kosovo, tricolorii ar câștiga grupa și cu un rezultat de egalitate vineri pe Arena Națională, chiar dacă, prin absurd, ar pierde apoi ultimul joc cu Cipru, luni, 18 noiembrie, tot pe Arenă.

În cazul în care România și Kosovo ar termina grupa la egalitate, cu 13 puncte, ”Generația de Suflet” ar fi pe locul 1, grație rezultatelor directe dintre cele două rivale.

De asemenea, ”Generația de Suflet” poate ocupa prima poziție și dacă ar pierde meciul cu Kosovo la două goluri diferență, scenariu care ar presupune automat victoria cu Cipru.

În acest caz, România ar face 15 puncte, la fel ca și Kosovo, dacă Zhegrova și compania își câștigă meciul de acasă cu Lituania. Departajarea s-ar face la golaverajul din meciurile directe dintre România și Kosovo, care ar fi superior tricolorilor, cu un gol.

Lucrurile s-ar putea complica pentru noi dacă reprezentativa din Kosovo ar câștiga cu 3-0, la București. Atunci va conta golaverajul general. În acest moment, România are plus 9, iar Kosovo plus 5.

”Generația de Suflet”, la un pas de a treia grupă câștigată la rând

”Generația de Suflet” este la un pas de a atinge o performanță realizată doar de ”Generația de Aur”, câștigarea pentru a treia oară consecutiv a unei grupe. Stanciu și compania au terminat pe locul 1 preliminariile CE 2024 și grupa de la turneul final EURO din Germania, iar acum sunt lideri în Liga Națiunilor.

”Generația de Aur” au reușit de două ori să câștige trei grupe la rând. Prima dată în preliminiriile CM 1994, la World Cup 1994 din SUA și în preliminariile EURO 1996, apoi în preliminariile CM 1998, la Coupe du Monde 1998 din Franța și în preliminariile EURO 2000.

Grupele câștigate de ”Generația de Suflet”

Grupa din preliminariile CE 2024

România 22 p Elveția 17 p Israel 15 p Belarus 12 p Kosovo 11 p Andorra 2 p

Grupa de la EURO 2024

România 4 p (4-3) Belgia 4 p (2-1) Slovacia 4 p (3-3) Ucraina 4 p (2-4)

Grupa Liga Națiunilor C

România 12 p Kosovo 9 p Cipru 3 p Lituania 0 p

Locul 1 în grupa din Liga Națiunilor C asigură tricolorilor promovarea în Liga B, dar și o , în cazul în care nu prind locurile 1-2 în preliminariile clasice de Mondial.

Pentru a avea șanse mai mari este nevoie ca România să acumuleze mai multe puncte decât Suedia sau Slovacia (grupa 1) și Macedonia de Nord (grupa 4) pentru a fi prima din Liga C.

Pe lângă locurile secunde din preliminarii intră în baraj și patru câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor care nu au prins locurile 1-2 în preliminariile clasice de Mondial.

Situație periculoasă în Liga B pentru România

Astfel, tricolorii trebuie să spere că toate cele patru locuri 1 din Liga A și cel puțin o câștigătoare de grupă din Liga B se califică la CM 2026 sau ajung în baraj de pe 2 în preliminarii. Dacă echipele din Liga A sunt nelipsite de la Mondiale, situația este alarmantă în Liga B.

Toate cele patru naționale aflate în prezent pe locul 1 au lipsit de la ultimele Campionate Mondiale. Cehia și Grecia au ratat turneele din 2018 și 2022. Norvegia n-a mai fost la World Cup, la fel ca noi, din 1998. După ce a luat bronzul în 2002, Turcia a văzut la TV Mondialele. Pentru România ar fi bine că Anglia să învingă Grecia și să câștige grupa.

Înaintea ultimelor două etape din Liga Națiunilor clasamentele arată astfel:

LIGA A

Grupa 1

1. Portugalia 10 p

2. Croația 7 p

3. Polonia 7 p

4. Scoția 1 p

Grupa 2

1. Italia 10 p

2. Franța 9 p

3. Belgia 4 p

4. Israel 0 p

Grupa 3

1. Germania 10 p

2. Olanda 5 p

3. Ungaria 5 p

4. Bosnia și Herțegovina 1 p

Grupa 4

1. Spania 10 p

2. Danemarca 7 p

3. Serbia 4 p

4. Elveția 1 p

LIGA B

Grupa 1

1. Cehia 7 p

2. Georgia 7 p

3. Albania 6 p

4. Ucraina 4 p

Grupa 2

1. Grecia 12 p

2. Anglia 9 p

3. Irlanda 3 p

4. Finlanda 0 p

Grupa 3

1. Norvegia 7 p

2. Austria 7 p

3. Slovenia 7 p

4. Kazahstan 1 p

Grupa 4

1. Turcia 10 p

2. Țara Galilor 8 p

3. Islanda 4 p

4. Muntenegru 0 p

LIGA C

Grupa 1

1. Suedia 10 p

2. Slovacia 10 p

3. Estonia 3 p

4. Azerbaidjan 0 p

Grupa 2

1. ROMÂNIA 12 p

2. Kosovo 9 p

3. Cipru 3 p

4. Lituania 0 p

Grupa 3

1. Irlanda de Nord 7 p

2. Belarus 6 p

3. Bulgaria 5 p

4. Luxemburg 2 p

Grupa 4

1. Macedonia de Nord 10 p

2. Armenia 4 p

3. Letonia 4 p

4. Feroe 3 p

Tragerea la sorți pentru preliminariile CM 2026 au loc pe 13 decembrie

Evenimentul este programat la Zurich.

În noul format vor fi 12 grupe preliminare, șase de câte cinci echipe și șase de câte patru reprezentative. România nu a mai participat la un Campionat Mondial din 1998.