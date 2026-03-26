„Generația galbenă la față, fricoasă!”. Horia Ivanovici, discurs manifest după Turcia – România 1-0

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici a analizat pe larg în direct ratarea calificării la Cupa Mondială de către România, ca urmare a înfrângerii cu scorul de 0-1 de la Istanbul în fața Turciei în semifinala barajului. În primul rând, realizatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA a subliniat că naționala lui Vincenzo Montella nu a arătat deloc ca un „balaur” în această partidă. Ba chiar din contră, impresia sa a fost că turcii puteau fi învinși în acest joc.

Horia Ivanovici, discurs manifest în direct după Turcia – România 1-0

Însă doar în cazul în care „tricolorii” lui Mircea Lucescu ar fi avut mai mult curaj. Astfel, „Generația de Suflet” a fost catalogată ca o echipă fără curaj, fără personalitate, „anesteziată” parcă doar de numele cluburilor la care evoluează în prezent anumiți fotbaliști ai Turciei. „Am pierdut acum câteva minute cu scorul de 1-0 în fața Turciei. Pentru cine nu a văzut partida Turcia – România 1-0 pe stadionul lui Beșiktaș din Istanbul și bineînțeles dacă mai auzi că România a avut și o bară, pare un rezultat mai mult decât onorabil. Poza însă este strâmbă, este greșită, este falsă. Din păcate, este o uriașă dezamăgire ce s-a întâmplat în această seară la Istanbul în fața, într-adevăr, unei echipe cotate foarte bine, dar pe hârtie.

ADVERTISEMENT

O să spun foarte răspicat în seara asta următoarele lucruri. Iar primul îl subliniez. În această seară naționala Turciei era o echipă de eliminat, era o echipă de scos. Naționala Turciei a practicat un joc modest una peste alta. Poate să zicem că a fost, între ghilimele, și meritul nostru. Dar am văzut o națională a Turciei umflată, umflată, umflată. A părut ca un dragon care își pierduse jeturile de flăcări sau ca un balaur fără gheare. Era o echipă de scos, astăzi puteam să eliminăm naționala Turciei.

Din păcate, Generația de Suflet în această seară a fost generația galbenă la față, de frică. Am văzut o națională a României fricoasă, am văzut jucători la care nu ne așteptam operați pur și simplu de personalitate”, și-a început Horia Ivanovici discursul în direct la FANATIK SUPERLIGA, la scurt timp după încheierea meciului

ADVERTISEMENT

Concluzia amară exprimată de Horia Ivanovici

În viziunea sa, , este clar că „tricolorii” lui Mircea Lucescu nu meritau să se califice la turneul final nord-american: „Am văzut o echipă a noastră care a avut un șut în bară, dar și acela venit dintr-o nimereală. Nu am reușit să punem nicio problemă din punct de vedere ofensiv Turciei. Am arătat ca o echipă anonimă, care nu meritam sub nicio formă să mergem la Campionatul Mondial de fotbal. Și poate că într-un fel e mai bine așa, că nu mergem acolo, la prestația anonimă pe care am avut-o. Naționala României a fost o echipă anonimă. Trebuie totul reconstruit. Să vedem ce o să facă Gică Hagi, îi ținem pumnii, să reconstruiască totul. Dar nu mai putem și nu mai e voie să ne prezentăm așa. Naționala României reprezintă o țară întreagă.

ADVERTISEMENT

Sunt convins că astăzi au fost 20 de milioane de români, nu dezamăgiți, e puțin spus dezamăgiți, întristați de jocul naționalei. Un joc fără niciun fel de orizont. Nu am avut nici măcar bărbăția să ne suim peste ei, poate nu am putut până la urmă. Un joc în care nu am arătat practic nimic. 1-0 pentru Turcia, și faptul că am avut o bară, este, repet, o poză falsă, o poză făcută cu Inteligența Artificială. În realitate nu am meritat mai mult decât s-a întâmplat în această seară. Turcia merge mai departe, o Turcie care era o pâine de mâncat.

ADVERTISEMENT

Și de aici regretele sunt și mai mari. Trebuie să reconstruim aproape totul. Îi urăm succes lui Gică Hagi și, bineînțeles, îi mulțumim marelui antrenor Mircea Lucescu, chiar dacă a fost o seară dezamăgitoare. Nu cred că putea să facă mai mult cu acești jucători, care, din păcate, nu au putut să se ridice la înălțimea mizei, tensiunii, acestei partide”.