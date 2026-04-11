Generația Guadalajara 1970 se subțiază teribil, după ce a rămas și fără căpitanul Mircea Lucescu. Destin tragic pentru mulți dintre “mexicani”

Trei sferturi dintre cei care au jucat pentru România la Campionatul Mondial din Mexic, prima mare competiție fotbalistică la care au participat tricolorii după război, au decedat
Catalin Oprea
11.04.2026 | 07:15
Generația Guadalajara 1970, prima mare generație din fotbalul românesc post belic, a rămas și fără căpitan. Mircea Lucescu, cel care a purtat banderola de căpitan la Cupa Mondială din Mexic, a trecut și el la cele veșnice, fiind înmormântat ieri, 10 aprilie, cu onoruri militare.

Doar șase componenți ai lotul din 1970 mai sunt în viață

Mircea Lucescu a fost cel mai tânăr căpitan al României la un turneu final, fiind investit în această postură de Angelo Niculescu. Il Luce avea 25 de ani la vremea Cupei Mondiale și preluase banderola de la Dan Coe, care își cam pierduse locul de titular. Fostul rapidist a fost în Mexic, dar n-a jucat niciun minut.

La 56 de ani de la superba aventură a tricolorilor în Mexic, unde au fost învinși de Anglia (0-1) și Brazilia (2-3) și au bătut Cehoslovacia (2-1), lotul lui Angelo Niculescu s-a subțiat considerabil. Fostul selecționer a fost cel mai longeviv, decedând în 2015, la vârsta de 93 de ani. Iar cel care a murit primul a fost secundul său, Emeric Vogl, care s-a stins în 1971, la 66 de ani.

Dintre cei care au jucat în Mexic, mai sunt în viață doar șase foști fotbaliști: Rică Răducanu, Cornel Dinu, Ion Dumitru, Radu Nunweiller, Emeric Dembrovschi și Marin Tufan. Toți ceilalți au decedat în circumstanțe mai mult sau mai puțin tragice.

Mulți foști fotbaliști au murit cu probleme

Portarul Stere Adamache a murit înecat în Dunăre, în vreme ce colegul său Gică Gornea s-a stins în sărăcie și alcolism, cu ambele picioare amputate. Dan Coe a fost găsit spânzurat într-o camera de hotel din Koln, bănuindu-se că a fost victima securității.

Cancerul i-a răpit destul de prematur pe Mihai Mocanu, Nicolae Dobrin, Mihai Ivăncescu și Augustin Deleanu. Gheorghe Tătaru a făcut stop-cardiac la un turneu de junior, unde era antrenor, Sandu Neagu a murit de ciroză, având probleeme mari cu alcoolul, iar Florea Dumitrache a decedat din cauza unui accident cerebral.

Prea puțini au trecut de 80 de ani

Vasile Gergely a murit în Africa de Sud, în timpul pandemiei, vestea decesului său fiind anunțată de fiul lui abia peste trei ani. Cu excepția lui Lajos Sătmăreanu și a lui Mircea Lucescu, niciun fost fotbalist, dintre cei decedați, n-a ajuns la 80 de ani.

Din lotul Guadalajara 1970, cel mai în vârstă este Marin Tufan, care are 83 de ani. Fostul atacant de la Farul a fost zguduit de o tragedie personală chiar luna trecută, când fiul său, Sorin Tufan, a murit înecat în tragedia navală din Portul Midia.

Tricolorii care au jucat la Mexico 1970

PORTARI: Rică Răducanu (Rapid) are 79 de ani, Stere Adamache (Steagul Roşu) – decedat în 1978 (36 ani), Gheorghe Gornea (UTA) – decedat în 2005 (61 ani)

FUNDAȘI: Lajos Sătmăreanu (Steaua) – decedat în 2025 (81 ani), Nicolae Lupescu (Rapid) – decedat în 2017, Mihai Mocanu (Petrolul) – decedat în 2009 (67 ani), Dan Coe (Rapid) – decedat în 1981 (40 ani), Augustin Deleanu (Dinamo) – decedat în 2014 (69 ani), Mihai Ivăncescu (Steagul Roşu Brașov) – decedat în 2004 (61 ani), Vasile Gergely (Dinamo) – decedat în 2020 (79 ani), Nicolae Pescaru (Steagul Roşu) – decedat în 2019 (76 ani)

MIJLOCAȘI: Emerich Dembrovschi (Dinamo Bacău) are 80 de ani, Nicolae Dobrin (FC Argeş) – decedat în 2007 (60 ani), Radu Nunweiller (Dinamo) are 81 de ani, Ion Dumitru (Rapid) are 76 de ani, Cornel Dinu (Dinamo) are 77 de ani

ATACANȚI: Florea Dumitrache (Dinamo) – decedat în 2007 (59 ani), Mircea Lucescu (Dinamo) – decedat în 2026 (80 ani, Alexandru Neagu (Rapid) – decedat în 2010 (61 ani), Gheorghe Tătaru (Steaua) – decedat în 2005 (56 ani), Marin Tufan (Farul) are 83 de ani, Flavius Domide (UTA) – decedat în 2025 (79 ani)

