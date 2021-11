Genică Boerică a fost eliberat în secret din închisoare. Ce legătură strânsă are Niculina Stoican cu afaceristul

La momentul pronunțării condamnării definitive, în iunie 2018, Genică Boerică avea pe rol patru dosare penale, după ce fusese găsit în Italia și extrădat în România, în august 2017. Printre altele, omul de afaceri și alți 11 inculpați trebuiau să achite statului peste 10 milioane de lei, într-un dosar complex privind returnările ilegale de TVA.

Inițial, în ianuarie 2014, când primise condamnarea la închisoare, Genică Boerică a preferat să fugă în Italia, unde s-a ascuns până în vara lui 2017, când a fost extrădat în România. Și în lipsă, Boerică a a fost condamnat la Curtea de Apel Craiova la șase ani de detenție (noiembrie 2016).

Extrădat din Italia în 2017, Boerică a primit o condamnare de 10 ani și 3 luni de detenție

”În noaptea de 28 spre 29 august, o escortă a Poliției Române a preluat din Italia și adus în țară un bărbat urmărit la nivel internațional de autoritățile judiciare române întrucât este condamnat la o pedeapsă cu închisoarea de zece ani și trei luni pentru infracțiuni de natură economică.

Acesta a fost localizat și depistat, în urma schimbului de informații efectuat prin intermediul Biroului SIRENE, în Italia, la data de 22 iunie 2017, iar la data de 16 august 2017, Curtea de Apel din Milano a decis predarea către România“, așa suna comunicatul din august 2017 al Poliției Române.

Într-un alt dosar, controversatul om de afaceri a fost acuzat de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, păgubite fiind câteva firme de leasing într-o cauză din 2016 în care a fost stabilit un prejudiciu de aproape zece milioane de euro.

În februarie 2017, după ce s-a stabilit că infracțiunile comise de Genică Boerică sunt similare în mai multe dosare, Tribunalul Dolj l-a condamnat definitiv la 10 ani și 3 luni de închisoare. După un an, la o nouă contopire a pedepselor, Boerică s-a ales cu aceeași pedeapsă, de 10 ani și 3 luni de detenție.

Soțul Niculinei Stoican a făcut închisoare după ce a fost condamnat în același dosar cu Boerică

După ce solicitase încă de toamna trecută eliberarea condiționată, Genică Boerică a avut câștig de cauză în octombrie 2021, potrivit informațiilor FANATIK, când tribunalul i-a admis cererea.

”Solutia pe scurt: Admite cererea şi propunerea de liberare condiţionată privind pe condamnatul Boerică Genică, deţinut în Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin. Dispune liberarea condiţionată a condamnatului Boerică Genică de sub puterea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 389/2018 emis în baza sentinţei penale nr. 350/2018 a Tribunalului Dolj.

În baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 C.p.p. suma de 156,5 lei reprezentând onorariul redus al apărătorului desemnat din oficiu, să fie avansată din fondurile Ministerului Justiţiei”, așa suna hotărârea judecătorilor.

Genică Boerică avea o strânsă legătură de prietenie și chiar de afaceri cu . De altfel, în 2014, partenerul de viață al cunoscutei cântărețe de muzică populară fusese condamnat la închisoare în același dosar cu Genică Boerică, privind obținerea ilegală de rambursări de TVA. Vasile ”Bebe” Stănescu a fost și el eliberat condiționat în 2016, după doi ani petrecuți în spatele gratiilor.

”Niculina este cercetată pentru evaziune fiscală”

Mai mult, chiar și . Acum mai bine de 15 ani s-a și dezvăluit modul în care artista a ajuns să fie în atenția procurorilor.

“Niculina este cercetata pentru evaziune fiscala. Conform datelor din dosar, ea a cumparat o cladire in Tirgu-Jiu cu 13 miliarde lei. In realitate, imobilul respectiv fusese evaluat de Banca Internationala a Religiilor (care il scosese la vinzare) la un miliard de lei. Printr-o succesiune de vinzari, la care a contribuit si Genica Boerica, s-a ajuns la cele 13 miliarde, suma cu care l-a cumparat Niculina.

Aceasta a incercat sa recupereze taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiei, in cuantum de aproximativ doua miliarde lei. Inspectorii DGFB au constatat, in urma verificarilor, ca solicitarea era ilegala, astfel ca Niculina Stoican a fost trimisa in judecata. Interesant este ca la succesiunea de tranzactii a participat si sotul Niculinei, Vasile Stanescu”, nota presa acelor vremuri, citând surse din dosar.