Geniile roboticii românești revin în SUA. Echipa Quantum Robotics, invitată că concureze cu elita mondială la MTI

La doar două luni de la performanța obținută la Campionatul Mondial de Robotică, unde s-a clasat pe locul trei, echipa Quantum Robotics de la Liceul Internațional de Informatică se reîntoarce în SUA, pentru a participa la la Multinational Tech Invitational (MTI), din Maryland, una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale de robotică.

Prezența elevilor români la importantul concurs de peste Ocean este cu atât mai meritorie cu cât participarea la competiție se face pe bază de invitație. În acest an, la nivel global au fost selectate doar 44 de echipe din întreaga lume, întrecerea reunind la start pe cei mai buni dintre cei buni în domeniul roboticii de performanță.

Competiția din Maryland va avea loc în perioada 26-28 iunie, iar Quantum Robotics, una dintre cele patru echipe din România invitate să concureze la MTI, vine după un sezon marcat de rezultate excepționale la nivel mondial. Amintim aici locul 1 pentru performanța individuală a robotului în clasamentul general First Tech Challenge (FTC), , stabilirea primelor doua recorduri mondiale în FTC sau Think Award – locul 1 la nivel mondial, un premiu de elită în FTC, care recunoaște cel mai bun proces de inginerie și documentație tehnică.

„Ne dorim să reprezentăm România cu aceeași determinare și responsabilitate cu care . Este o onoare să fim printre cele 44 de echipe selectate la nivel global și suntem pregătiți să dăm tot ce avem mai bun pe terenul de competiție”, transmit membrii echipei Quantum Robotics.

Pe lângă probele competiţionale, elevii participanţi la MTI vor avea oportunitatea de a interacționa cu profesioniști din domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STEM), precum și de a participa la o expoziție tematică organizată de Sectorul Spațial al Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, expoziţie care conectează robotică de competiție cu aplicații practice din industrie și cercetare.

