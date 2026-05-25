Geniile roboticii românești revin în SUA. Echipa Quantum Robotics, invitată că concureze cu elita mondială la MTI

Quantum Robotics pleacă din nou în SUA. La doar două luni după bronzul mondial, elevii de la Liceul Internațional de Informatică vor concura la MTI Maryland, alături de alte 43 de echipe de top din întreaga lume.
Daniel Spătaru
25.05.2026 | 13:47
Echipa Quantum Robotics a Liceului Internaţional de Informatică din Bucureşti a fost chemată din nou la un concurs prestigios în SUA Foto: colaj Fanatik
La doar două luni de la performanța obținută la Campionatul Mondial de Robotică, unde s-a clasat pe locul trei, echipa Quantum Robotics de la Liceul Internațional de Informatică se reîntoarce în SUA, pentru a participa la la Multinational Tech Invitational (MTI), din Maryland, una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale de robotică.

Doar 44 de echipe de robotică din întreaga lume au fost invitate să concureze la MTI

Prezența elevilor români la importantul concurs de peste Ocean este cu atât mai meritorie cu cât participarea la competiție se face pe bază de invitație. În acest an, la nivel global au fost selectate doar 44 de echipe din întreaga lume, întrecerea reunind la start pe cei mai buni dintre cei buni în domeniul roboticii de performanță.

Competiția din Maryland va avea loc în perioada 26-28 iunie, iar Quantum Robotics, una dintre cele patru echipe din România invitate să concureze la MTI, vine după un sezon marcat de rezultate excepționale la nivel mondial. Amintim aici locul 1 pentru performanța individuală a robotului în clasamentul general First Tech Challenge (FTC), locul 3 mondial în finala FIRST World Championship, stabilirea primelor doua recorduri mondiale în FTC sau Think Award – locul 1 la nivel mondial, un premiu de elită în FTC, care recunoaște cel mai bun proces de inginerie și documentație tehnică.

Elevii vor participa la o expoziție organizată de Sectorul Spațial al Universității Johns Hopkins

„Ne dorim să reprezentăm România cu aceeași determinare și responsabilitate cu care am concurat la Campionatul Mondial. Este o onoare să fim printre cele 44 de echipe selectate la nivel global și suntem pregătiți să dăm tot ce avem mai bun pe terenul de competiție”, transmit membrii echipei Quantum Robotics.

Pe lângă probele competiţionale, elevii participanţi la MTI vor avea oportunitatea de a interacționa cu profesioniști din domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STEM), precum și de a participa la o expoziție tematică organizată de Sectorul Spațial al Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, expoziţie care conectează robotică de competiție cu aplicații practice din industrie și cercetare.

Susține echipa Quantum Robotics

Quantum Robotics, echipa de robotică a Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, are nevoie de suportul vostru. Dacă sunteți alături de acești copii ambițioși, susțineți:

  • noua generație de ingineri, inovatori și lideri ai României;
  • o echipă care și-a demonstrat deja excelența la nivel național și care concurează acum pe scena internațională;
  • un model educațional construit pe tehnologie, muncă în echipă, responsabilitate și inovație;
  • un grup de tineri care reprezintă România cu mândrie, prin pasiune, muncă și performanță, zi de zi.

Campania de strângere de fonduri este acum activă: My.enjoee.it/event/66yw0

Vă puteți alătura acestei călătorii în calitate de Supporter, Bronze Partner, Silver Partner, Gold Partner sau Platinum Partner.

Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
