Geniu în afaceri. Cum a făcut Silviu Prigoană primul milion: „Nu existau taxe, făceam un salariu pe weekend”

Silviu Prigoană a fost admirat pentru simțul pe care îl avea în afaceri, căci pe tot ce punea mâna se transforma în ceva de succes. În interviul acordat pentru revista Taifasuri, înainte să se stingă din viață, antreprenorul dezvăluia cum a început ascensiunea sa.

Silviu Prigoană a povestit cum a făcut primul milion

Înainte să se apuce de afacerile cunoscute de toată lumea (firma de salubrizare, un post de știri plus multe alte businessuri), Prigoană lucra la o fabrică de bere din Cluj Napoca.

Și-a luat viața în piept și a mers pe propriul său drum în afaceri imediat după Revoluția din decembrie 1989, chiar a doua zi după evenimentul sângeros care a schimbat complet fața României.

Ca mulți alți antreprenori isteți, Silviu Prigoană a profitat de haosul legislativ din acea perioadă și a găsit o rețetă a succesului, despre care a povestit fără ocolișuri.

„Se făceau afaceri din orice, te duceai la unguri, erau acolo, aproape”

„A doua zi după Revoluție am vrut să-mi dau demisia, lucram la Fabrica de bere Cluj, să-mi pornesc afacerea mea. A durat vreo trei, patru luni. Tovarășa directoare Vrăjitoarea mi-a spus că nu exista noțiunea de demisie în legislația de atunci.

Prin martie 1990 mi s-a desfăcut contractul de muncă la cerere, s-a dat o lege cu întreprinderile mici și mijlocii, ceva ca să-ți faci afacerea proprie, mai întâi au profitat onorabilii membrii FSN, iar eu am avut autorizația 55 pe județul Cluj și am deschis un bar de noapte și o discotecă la mine, la Gherla, am închiriat spațiu în ștrandul primăriei. Se făceau afaceri din orice, te duceai la unguri, erau acolo, aproape. Luai Coca Cola, ciocolată, ness, bere, sucuri, „ciungă” și le puneai pe o măsuță în stația de autobuz, să ai vad…”, a istorisit Silviu Prigoană despre începuturile sale în afaceri,

Pe urmă, Prigoană a aflat cât de profitabil este comerțul cu produsele aduse de la turci. Se întâmpla într-o vreme în care nimeni nu era întrebat de impozite sau taxe. Cine a știut să se miște a avut șansa să se îmbogățească în anii 1990.

„Făceam un salariu pe weekend, cam 2.500-3.000 de lei”

Printre produsele aduse din Turcia care se vindeau ca pâinea caldă se numărau blugii și țigările. susține că atunci s-au întors banii cu lopata. Exista un adevărat rai al afaceriștilor.

„După aia ne-am șmecherit, se duceau întreprinzătorii în Turcia și aduceau autocare întregi de blugi, săpunuri, ștrampi, țigări… Totul fără documente, că nu exista legislație. Nu existau impozite, taxe, cine s-a mișcat repede a făcut basculante de bani. Până s-au dat legi și reguli, a fost raiul afaceriștilor”, a mai povestit Silviu Prigoană, întrebat despre cum a făcut primul milion.

Din închirierea casetelor video și/ sau multiplicarea lor, o altă idee de business care s-a dovedit a fi genială, Prigoană a ajuns să câștige într-un weekend cât un simplu muncitor într-o lună, asta pe vremea lui Ceaușescu.

„Făceam un salariu pe week-end, cam 2.500-3.000 de lei. Nu mai știu câți bani aveam, cu ce capital am început viața de capitalist, că erau în permanent rulaj. Erau bani care produceau bani. În 1992 am venit în București. În 1994 am schimbat sediul firmei”, a adăugat regretatul Silviu Prigoană.