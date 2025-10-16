”Geniul” informatic din pușcărie, coșmarul gardienilor. Povestea fabuloasă a hackerului de la Târgu Jiu: și-a deschis o fabrică de bani și a trecut la religia musulmană

Hackerul din închisoare care a spart serverele ANP și a modificat date referitoare la pedepse le-a scos ”peri albi” gardienilor. Bărbatul și-a ratat șansa la eliberare condiționată.

Deținutul care a păcălit serverele ANP a pierdut șansa la libertate. Cum și-a sabotat singur eliberarea condiționată

Nicu Aurel C.Z., deținutul de la penitenciarul Târgu Jiu, care și-a acordat singur privilegii prin , urma să intre în comisia pentru eliberare condiționată peste doar câteva săptămâni. Hackerul execută o condamnare de 10 ani, pe care a început-o în 2016. Judecătorii l-au condamnat pentru că își deschisese o veritabilă ”fabrică de bani”, unde tipărea bani pentru mafia italiană. Gruparea ”Napoli”, din care făcea parte a falsificat aproape 20 de milioane de euro.

Ajuns în închisoare, bărbatul s-a dovedit extrem de inventiv în a-și atinge rapid și sigur obiectivele. Metoda era simplă: el le solicita gardienilor tot felul de servicii, iar atunci când era refuzat făcea plângere la conducerea penitenciarului, motivând că i s-au încălcat drepturile. Dacă și de această dată era refuzat, Nicu se adresa instanței și dădea în judecată închisoarea.

A dat în judecată penitenciarul de 9 ori, apoi a spart sistemul ANP. Povestea hackerului din închisoare

FANATIK a aflat că doar în anul 2024, în perioada în care se afla la penitenciarul din Timișoara, el a formulat nu mai puțin de 9 plângeri împotriva deciziilor directorului închisorii. Toate au fost respinse de instanță.

De exemplu, la data de 26 septembrie 2024, bărbatul că nu a permis accesul persoanelor civile care aveau programată o vizită. De fapt, cei doi vizitatori fuseseră informați că trebuie să ajungă cu 45 de minute înainte de ora stabilită. Din cauză că au întârziat 20 de minute, vizita a fost reprogramată câteva zile mai târziu.

Tot în octombrie 2024, Nicu Aurel s-a plâns că i se încalcă dreptul la odihnă. El a arătat că, în timpul weekendului, micul dejun se distribuie la ora 06:00, cu toate că programul ”de zi” începe la 07:00. Răspunsul conducerii a fost că stingerea se face la ora 23:00, iar deținuților li se respectă programul de somn, care este de minimum 7 ore pe zi.

Penitenciarul din Timișoara, în pericol de incendiu ”din cauza” hackerului care a spart serverele ANP din închisoare

Un alt motiv de supărare a fost că nu i s-a permis să-și cumpere un flexor pentru exerciții fizice. Șefii penitenciarului spun, însă, că solicitarea lui nu a fost luată în calcul pentru că cererea sa a fost încadrată într-o categorie incorectă în sistemul informatic destinat achizițiilor pentru deținuți.

În noiembrie 2024, deținutul s-a plâns că nu i s-a permis să-și achiziționeze un fierbător, sub pretextul că acesta pune în pericol rețeaua electrică a închisorii.

”Instalația electrică a Penitenciarului Timișoara nu este concepută sau destinată pentru utilizarea unui număr atât de mare de fierbătoare electrice, aceasta custodiind în prezent un număr de aproximativ de 700 deținuți.

Dacă s-ar permite tuturor persoanelor private de libertate achiziționarea de termoplojoare sau alte tipuri de fierbătoare electrice, ar exista un risc major de producere a unor evenimente negative precum incendii, defecțiuni ale instalației electrice și vătămarea altor persoane, punându-se în pericol siguranța locului de deținere”, se arată în răspunsul șefilor de penitenciar.

Motivul pentru care hackerul din închisoare a trecut la musulmani

Alte plângeri făcute de deținut au vizat aspecte precum: încălcarea dreptului de a face achiziții online din interiorul închisorii, prețurile prea mari practicate de magazinul din interiorul penitenciarului, încălcarea dreptului la servicii medicale și chiar refuzul de a i se permite să treacă de la cultul ortodox la cel musulman.

Această ultimă solicitare s-a întors împotriva lui în momentul în care i-a întrebat pe gardieni de ce nu primește și el gustări precum colegii lui de cameră. Aceștia i-au transmis că planul de hrană pentru musulmani nu include și gustări!

”Cu toate că petentul are o pasiune de formula în mod abuziv plângeri, instanța pune în vedere petentului condamnat să lase la o parte contestarea permanentă, aproape obsesivă, a tuturor aspectelor din penitenciar și să se îndrepte în mod efectiv, luând în considerare și faptul că detenția implica uneori un element inevitabil de restrângere a anumitor drepturi specifice mediului exterior detenţiei”, se arată în motivarea respingerii plângerilor deținutului.

Cum a ajuns deținutul să producă cea mai mare breșă de securitate în sistemul ANP din istorie

Transferat la penitenciarul din Târgu Jiu, bărbatul a găsit o metodă mai bună de a-și face viața mai ușoară în spatele gratiilor. Se pare că acesta a reușit să facă rost de un user și o parolă care i-au permis să acceseze sistemul informatic al . De aici, ar fi încercat să modifice anumite date informatice și chiar să modifice pedeapsa unui alt deținut.

ANP spune că n-a fost atât de grav, dar încă anchetează

”În urma semnalării unui posibil incident informatic în cadrul Penitenciarul Tg Jiu, au fost dispuse și efectuate multiple verificări, din perspectivă tehnică, pentru izolarea și remedierea situației semnalate, prin grija direcției de specialitate, ținând cont de faptul că baza de date internă a sistemului penitenciar românesc este una la nivel național.

Totodată, au fost întreprinse verificări ample și de către Direcția Inspecție Penitenciară din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, în vederea identificării împrejurărilor care au condus la producerea acestui incident și a persoanelor care se fac responsabile de acesta.

Precizăm că incidentul informatic în cauză nu reprezintă o spargere a bazelor de date, ci o afectare temporară a confidențialității și integrității unor seturi de date”, a transmis conducerea ANP, prin intermediul unui comunicat de presă.