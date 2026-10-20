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Geniul lui Luis Enrique a făcut diferența în PSG – Barcelona 4-2! Cum a explicat spaniolul „anihilarea” lui Yamal: „Asta a fost cheia”

Gabriel-Alexandru Ioniță
21.10.2026 | 01:20
Geniul lui Luis Enrique a facut diferenta in PSG Barcelona 42 Cum a explicat spaniolul anihilarea lui Yamal Asta a fost cheia
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Geniul lui Luis Enrique a făcut diferența în PSG - Barcelona 4-2. Foto: Profimedia
Luis Enrique, mutare de geniu la meciul PSG - Barcelona 4-2 din Champions League! Cum a reușit antrenorul parizienilor să îl blocheze pe starul Lamine Yamal: „Știam înainte de meci”
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Pentru meciul PSG – Barcelona de marți seară din etapa a treia a fazei principale din UEFA Champions League, Luis Enrique (56 de ani) nu l-a avut la dispoziție, din motive medicale, pe Nuno Mendes, titularul postului de fundaș stânga la echipa de pe „Parc des Princes”. Astfel, antrenorul spaniol s-a văzut pus în situația de a găsi o altă variantă de jucător care să aibă sarcina „ingrată” de a-l marca pe Lamine Yamal (19 ani).

Cum l-a blocat Luis Enrique pe Lamine Yamal în PSG – Barcelona 4-2

Și l-a ales pentru această misiune pe Lucas Hernandez (30 de ani), fundaș central la bază, reprofilat în ultimii ani, la nevoie, ca fundaș stânga. Iar acesta a avut o evoluție extrem de solidă în fața lui Yamal, cel care a reușit să se vadă cu adevărat în joc, și chiar să și marcheze, în minutul 79, abia după ce Hernandez ieșise de pe teren, înlocuit cu Zaire-Emery, în minutul 78.

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Lucas Hernandez, asul din mâneca lui Luis Enrique, în absența lui Nuno Mendes

În plus, Lucas Hernandez a reușit să și marcheze în acest meci, pentru 2-1 în minutul 72, astfel încât se poate spune că Luis Enrique a fost extrem de inspirat din toate punctele de vedere în ceea ce îl privește pe fundașul francez. Iar la final tehnicianul spaniol, întrebat în mod special bineînțeles în legătură cu această chestiune, chiar a explicat că înainte de partidă a fost convins că Hernandez va reuși să facă un joc foarte bun în fața lui Lamine Yamal.

„A fost un meci de foarte înalt nivel împotriva unor adversari incredibili. E dificil să te aperi așa cum am făcut-o noi, dar sunt convins că asta a fost cheia. Am făcut o treabă bună în defensivă. Am câștigat împotriva unei echipe care nu pierduse în acest sezon. Media lor de patru goluri marcate a fost media unui sezon.

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Am primit doar două. Lucas Hernandez? Este un jucător experimentat, mereu pregătit și ambițios. Știam înainte de meci că va face o treabă bună. Este agresiv și nu face faulturi ridicole. A făcut un meci incredibil împotriva unuia dintre cei mai buni jucători din lume (n.r. Lamine Yamal)”, a spus Luis Enrique la finalul meciului, citat de RMC Sport. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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