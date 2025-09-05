Gennaro Gattuso, discurs în stilul lui Gică Hagi înainte de debutul său la naționala Italiei: „Vă spun eu de ce nu mai sunt talente”

La conferința de presă premergătoare meciului Italia – Estonia din , , fostul mare mijlocaș al lui AC Milan, dar și al echipei naționale, a fost întrebat la un moment dat și de ce crede că fotbalul italian duce deja de câțiva ani buni lipsă de tinere talente care să se ridice la nivelul așteptărilor.

Gennaro Gattuso semnalează o mare problemă în fotbalul italian, asemenea lui Gică Hagi în România în urmă cu mai mulți ani

Iar selecționerul a înșirat mai multe cauze care, în viziunea sa, au condus către această situație. Printre aceste motive, Gattuso a enumerat inclusiv faptul că în ultimii ani în Italia nu se mai investește aproape de loc în centre de copii și juniori. Ba chiar din contră.

„Pe plan uman, tactic și profesional, trebuie să felicit echipa. Sincer, nu mi-aș fi putut imagina lucruri mai bune. Nu am timp să mă emoționez pentru că este atât de multă presiune. Poate mâine va veni puțină emoție la imn sau de la a-mi vedea părinții în tribune și gândindu-mă la sora mea, dar în seara asta voi dormi gândindu-mă la ce am de făcut și la lucrurile pe care trebuie să le rezolvăm. Gândurile sunt cele care mă vor ține treaz, nu emoțiile.

Vorbim mereu despre un sentiment de apartenență, dar istoria noastră arată că dorința de a lupta împreună, ca o echipă, face parte din ADN-ul nostru. Spiritul nu trebuie să lipsească niciodată. I-am găsit pe jucători foarte motivați și am văzut multe lucruri pozitive, cred că suntem pe drumul cel bun.

„Vă spun eu de ce nu mai sunt tinere talente. Pentru că nu știu câte centre de tineret au fost închise”

(n.r. Întrebat despre sistemul de joc pe care îl va folosi) Numerele nu sunt importante, știm ce vrem să facem și cu siguranță ne-am pregătit foarte bine. Trebuie să ne concentrăm pe meciul de mâine, apoi pe cel cu Israel, meci cu meci.

(n.r. Întrebat despre lipsa tinerelor talente din ultimii ani din fotbalul italian) Vă spun eu de ce. Pentru că nu știu câte centre de tineret au fost închise, nu știu câți copii nu se mai joacă pe străzi așa cum o făceau acum 20 de ani. Pentru că părinții se tem. Pentru că nu există facilități adecvate ca în alte țări și pentru că fotbalul costă 500 de euro pe an. Este normal să existe o astfel de lipsă de talente. Avem jucători buni, dar sunt puțini”, a declarat Gennaro Gattuso, citat de