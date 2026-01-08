Sport

Meci interzis cardiacilor! Genoa a fost aproape să producă marea surpriză cu AC Milan, dar Stanciu a ratat penalty la ultima fază. Mână de ajutor pentru Cristi Chivu

Genoa a trecut pe lângă o victorie surprinzătoare pe terenul lui AC Milan, dar Nicolae Stanciu a ratat un penalty la ultima fază. La meci a fost prezent și Dan Șucu.
Traian Terzian
09.01.2026 | 00:03
Nicolae Stanciu a ratat penalty sub privirile lui Dan Șucu în AC Milan - Genoa. Sursă foto: colaj Fanatik
Genoa a aproape de o surpriză uriașă în ultimul meci al etapei cu numărul 19 din Serie A. Echipa patronată de Dan Șucu a avut în mână victoria cu AC Milan, dar Stanciu a irosit un penalty în prelungiri.

Fără victorie în ultimele patru partide de campionat, Genoa părea victimă sigură în fața unui AC Milan renăscut sub comanda lui Massimiliano Allegri. Doar că băieții lui Daniele De Rossi au fost la un pas de o victorie antologică, chiar sub privirile lui Dan Șucu.

Oaspeții au deschis scorul prin Lorenzo Colombo (28) și au rezistat apoi eroic asaltului dat de Milan. Când cele 3 puncte păreau plecate spre Genova, starul portughez Rafael Leao a restabilit egalitatea (90+2).

Gazdele și-au continuat asaltul, dar pe contraatac, Genoa a obținut un penalty. Abia intrat pe teren, Nicolae Stanciu a ”arestat” mingea. Căpitanul naționalei României a părut sigur pe el, însă șutul său de la 11 metri s-a dus peste poartă și partida s-a încheiat 1-1.

Știre în curs de actualizare…

