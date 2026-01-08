Meci interzis cardiacilor! Genoa a fost aproape să producă marea surpriză cu AC Milan, dar Stanciu a ratat penalty la ultima fază. Mână de ajutor pentru Cristi Chivu

CE TREBUIE SĂ ȘTII Stanciu a ratat penalty și Genoa a scăpat printre degete victoria cu AC Milan

Genoa a aproape de o surpriză uriașă în ultimul meci al etapei cu numărul 19 din Serie A. Echipa patronată de Dan Șucu a avut în mână victoria cu AC Milan, dar Stanciu a irosit un penalty în prelungiri.

Stanciu a ratat penalty și Genoa a scăpat printre degete victoria cu AC Milan

Fără victorie în ultimele patru partide de campionat, Genoa părea victimă sigură în fața unui AC Milan renăscut sub comanda lui Massimiliano Allegri. Doar că băieții lui Daniele De Rossi au fost la un pas de o victorie antologică, chiar .

Oaspeții au deschis scorul prin Lorenzo Colombo (28) și au rezistat apoi eroic asaltului dat de Milan. Când cele 3 puncte păreau plecate spre Genova, starul portughez Rafael Leao a restabilit egalitatea (90+2).

Gazdele și-au continuat asaltul, dar pe contraatac, Genoa a obținut un penalty. Abia intrat pe teren, Nicolae Stanciu a ”arestat” mingea. Căpitanul naționalei României a părut sigur pe el, însă și partida s-a încheiat 1-1.

