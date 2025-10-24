Genoa, anunț trist despre Nicolae Stanciu: „E mult în urmă”

ADVERTISEMENT

Nicolae Stanciu s-a transferat în această vară la Genoa, formația patronată de Dan Șucu, după două sezoane petrecut la Damac, în campionatul Arabiei Saudite. De la momentul mutării, mijlocașul nu a fost un titular cert, iar Patrick Viera e lămurit situația.

Nicolae Stanciu, nepregătit pentru meciul cu FC Torino

Nicolae Stanciu este unul dintre cei mai importanți jucători din „Generația de Suflet”. România, cu Stanciu ca și căpitan, a obținut o performanță remarcabilă la Campionatul European de anul trecut.

După ce Mircea Lucescu a preluat banca tehnică a echipei naționale a României, Nicolae Stanciu a simțit că trebuie să facă „următorul pas”. Mijlocașul a decis să ia drumul Italiei, la Genoa, formație patronată de Dan Șucu, după despărțirea de Damac, din Arabia Saudită.

Stanciu a avut un start bun la „grifoni”, t, inclusiv pentru partidele naționalei din luna octombrie. Întrebat despre partida cu Torino, după ce Stanciu și-a revenit, Patrick Viera a mărturisit că românul nu este încă pregătit pentru a juca.

„Stanciu este mult prea în urmă cu pregătirea pentru a juca duminică, dar s-a antrenat alături de echipă în ultimele două zile”, a declarat Patrick Vieira.

Ce a spus Mircea Lucescu despre Stanciu

Într-o ediție specială de FANATIK SUPERLIGA, să revină în primul 11 al echipei naționale. „Il Luce” speră că fostul jucător de la FCSB își va reveni după perioada petrecută în Arabia Saudită, care l-a tras în jos.

„Ianis a făcut o partidă senzațională. S-a comportat nu numai ca jucător, ci ca un conducător de joc si in același timp ca un căpitan de echipa. Și de aceea îl felicit încă o dată, public. Cu siguranță va rămâne căpitan. Bine, vom vedea dacă Stanciu va juca la nivelul la care poate să vină. El trebuie să se refacă.

Nu că am ceva cu Stanciu, dar o perioadă de accidentare atât de lungă, mai ales în campionatul italian, pe semne că se va întoarce cu o etapă înainte. Pot să îl aduci din nou să îl pui în echipă? Nu! Și am explicat într-un fel cam tot ce se întâmplă. Îmi doresc foarte mult să fie în regulă. Campionatul italian să-l facă să crească, să uite perioada aia de Arabia Saudită și într-adevăr să vină ca jucător cum îl cunoaște noi. Un căpitan de echipă extraordinar a fost!”, a spus Mircea Lucescu.