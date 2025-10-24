Sport

Genoa, anunț trist despre Nicolae Stanciu: „E mult în urmă”

Antrenorul formației Genoa, Patrick Viera, a oferit un verdict despre Nicolae Stanciu. Pentru moment, internaționalul român nu este pregătit să revină în Seria A.
Iulian Stoica
25.10.2025 | 00:19
Genoa anunt trist despre Nicolae Stanciu E mult in urma
ULTIMA ORĂ
Veste proastă pentru Nicolae Stanciu la Genoa. Sursă foto: Colaj Fanaitk
ADVERTISEMENT

Nicolae Stanciu s-a transferat în această vară la Genoa, formația patronată de Dan Șucu, după două sezoane petrecut la Damac, în campionatul Arabiei Saudite. De la momentul mutării, mijlocașul nu a fost un titular cert, iar Patrick Viera e lămurit situația.

Nicolae Stanciu, nepregătit pentru meciul cu FC Torino

Nicolae Stanciu este unul dintre cei mai importanți jucători din „Generația de Suflet”. România, cu Stanciu ca și căpitan, a obținut o performanță remarcabilă la Campionatul European de anul trecut.

ADVERTISEMENT

După ce Mircea Lucescu a preluat banca tehnică a echipei naționale a României, Nicolae Stanciu a simțit că trebuie să facă „următorul pas”. Mijlocașul a decis să ia drumul Italiei, la Genoa, formație patronată de Dan Șucu, după despărțirea de Damac, din Arabia Saudită.

Stanciu a avut un start bun la „grifoni”, dar o accidentare l-a scos din lot, inclusiv pentru partidele naționalei din luna octombrie. Întrebat despre partida cu Torino, după ce Stanciu și-a revenit, Patrick Viera a mărturisit că românul nu este încă pregătit pentru a juca.

ADVERTISEMENT
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în...
Digi24.ro
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național

„Stanciu este mult prea în urmă cu pregătirea pentru a juca duminică, dar s-a antrenat alături de echipă în ultimele două zile”, a declarat Patrick Vieira.

ADVERTISEMENT
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai...
Digisport.ro
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai înalt nivel: ”Lui Trump îi e frică”. Răspunsul Casei Albe

Ce a spus Mircea Lucescu despre Stanciu

Într-o ediție specială de FANATIK SUPERLIGA, Mircea Lucescu a mărturisit că e greu ca Nicolae Stanciu să revină în primul 11 al echipei naționale. „Il Luce” speră că fostul jucător de la FCSB își va reveni după perioada petrecută în Arabia Saudită, care l-a tras în jos.

„Ianis a făcut o partidă senzațională. S-a comportat nu numai ca jucător, ci ca un conducător de joc si in același timp ca un căpitan de echipa. Și de aceea îl felicit încă o dată, public. Cu siguranță va rămâne căpitan. Bine, vom vedea dacă Stanciu va juca la nivelul la care poate să vină. El trebuie să se refacă.

ADVERTISEMENT

Nu că am ceva cu Stanciu, dar o perioadă de accidentare atât de lungă, mai ales în campionatul italian, pe semne că se va întoarce cu o etapă înainte. Pot să îl aduci din nou să îl pui în echipă? Nu! Și am explicat într-un fel cam tot ce se întâmplă. Îmi doresc foarte mult să fie în regulă. Campionatul italian să-l facă să crească, să uite perioada aia de Arabia Saudită și într-adevăr să vină ca jucător cum îl cunoaște noi. Un căpitan de echipă extraordinar a fost!”, a spus Mircea Lucescu.

Bogdan Andone nu a scăpat de ce i-a fost frică în FC Argeș...
Fanatik
Bogdan Andone nu a scăpat de ce i-a fost frică în FC Argeș – Dinamo 1-1: „Le-am explicat înainte”. Ce a spus despre o posibilă prezență în play-off
Zeljko Kopic răsuflă uşurat după unul dintre cele mai slabe meciuri ale sezonului...
Fanatik
Zeljko Kopic răsuflă uşurat după unul dintre cele mai slabe meciuri ale sezonului pentru Dinamo: „Egalul e echitabil!”
Gest de neînțeles al lui Lamine Yamal. A publicat o poză cu iubita...
Fanatik
Gest de neînțeles al lui Lamine Yamal. A publicat o poză cu iubita lui, Nicki Nicole, și a șters-o după câteva secunde
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Cine conduce din umbră CFR Cluj după revenirea lui Iuliu Mureșan ca președinte:...
iamsport.ro
Cine conduce din umbră CFR Cluj după revenirea lui Iuliu Mureșan ca președinte: ”Era cu demisia pregătită, dar a devenit numărul unu!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!