Genoa – AS Roma, live video în etapa 28 din Serie A. Meci tare pentru echipa lui Dan Șucu. Cum arată echipele de start

Genoa lui Dan Șucu are parte de o nouă confruntare dificilă în Serie A. „Grifonii” primesc vizita celor de la AS Roma. Vezi pe site-ul Fanatik.ro toate detaliile despre partida din etapa 28 din Serie A.

Genoa: Bijlow – Marcandalli, Ostigard, Vasquez – Sabelli, Massini, Frendrup, Ellertson – Messias, Ekhator, Ekuban. Rezerve: Leali, Sommariva – Amorim, Colombo, Cornet, Gecaj, Malinovskyi, Martin, Norton-Cuffy, Onana, Otoa, Vitinha, Zatterstrom. Antrenor: Daniele De Rossi

Roma: Svilar – Mancini, Ndicka, Tsimikas – Celik, Kone, Pisilli, Rensch – Venturino, Malen, Pellegrini. Rezerve: De Marzi, Gollini – Angelino, Ziolkowski, Ghilardi, Cristante, El Aynaoui, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza. Antrenor: Gian Piero Gasperini

Genoa – AS Roma, live video în etapa 28 de Serie A

Genoa – AS Roma se joacă duminică, 8 martie, de la ora 19:00, pe stadionul Luigi Ferraris, în etapa 28 de Serie A. Situația este încă delicată pentru formația gazdă, luptând pentru evitarea retrogradării.

nu a ajutat-o pe echipa lui Dan Șucu, deși bifase anterior . AS Roma vine să ia alte 3 puncte care să o propulseze pe podium în Serie A. Rămâne de văzut cine se va impune în acest duel.

Cine arbitrează Genoa – AS Roma și ce brigadă a fost delegată

Brigada desemnată să arbitreze Genoa – AS Roma în etapa 28 de Serie A este următoarea:

Central: Andrea Colombo

Tușieri: Rossi și Vecchi

Rezervă: Bonacina

VAR: Mazzoleni

Asistent VAR: Manganiello

Clasamentul Serie A înainte de Genoa – AS Roma

Clasamentul din Serie A înaintea acestui meci din etapa 28 le regăsește pe AS Roma și Genoa la distanță mare de puncte una față de cealaltă. Iată cum arată ierarhia:

Istoricul meciurilor Genoa – AS Roma. Statistică oficială

În turul campionatului, AS Roma s-a impus în fața celor de la Genoa cu scorul de 3-1. Iată cum arată ultimele 5 confruntări directe din Serie A între cele două echipe:

AS Roma – Genoa 3-1 (29 decembrie 2025)

AS Roma – Genoa 3-1 (17 ianuarie 2025)

Genoa – AS Roma 1-1 (15 septembrie 2024)

AS Roma – Genoa 1-0 (19 mai 2024)

Genoa – AS Roma 4-1 (28 septembrie 2023)

Cine transmite la TV meciul Genoa – AS Roma

Genoa – AS Roma se joacă duminică, 8 martie, de la ora 19:00 și se va transmite la tv în România pe posturile Digi Sport 2 și Prima Sport 3. Cele două canale de televiziune pot fi urmărite și live stream pe platformele Digi Online, PrimaPlay și Orange TV Go.

Cote pariuri Genoa – AS Roma în Serie A

Deși oaspete, AS Roma este văzută favorită să se impună. Romanii au o cotă de 1.95 la victorie, în timp ce Genoa a primit o cotă de 4.35 pentru un succes. O eventuală remiză este cotată cu 3.35.

Urmărește în timp real Genoa – AS Roma, live text pe FANATIK

Tot ce trebuie să știi despre Genoa – AS Roma găsești pe FANATIK. Rămâi pe site-ul nostru pentru formațiile de start, meciul fază cu fază, statistici importante, dar și reacții de la finalul partidei.