Genoa – AS Roma, live video în etapa 28 din Serie A. Meci tare pentru echipa lui Dan Șucu. Cum arată echipele de start

Genoa lui Dan Șucu are parte de o nouă confruntare dificilă în Serie A. „Grifonii” primesc vizita celor de la AS Roma. Vezi pe site-ul Fanatik.ro toate detaliile despre partida din etapa 28 din Serie A.
Genoa – AS Roma se joacă duminică, 8 martie, de la ora 19:00, pe stadionul Luigi Ferraris, în etapa 28 de Serie A. Situația este încă delicată pentru formația gazdă, luptând pentru evitarea retrogradării.
Eșecul din deplasarea cu Inter de etapă trecută nu a ajutat-o pe echipa lui Dan Șucu, deși bifase anterior un spectaculos 3-0 contra lui Torino. AS Roma vine să ia alte 3 puncte care să o propulseze pe podium în Serie A. Rămâne de văzut cine se va impune în acest duel.
Brigada desemnată să arbitreze Genoa – AS Roma în etapa 28 de Serie A este următoarea:
Clasamentul din Serie A înaintea acestui meci din etapa 28 le regăsește pe AS Roma și Genoa la distanță mare de puncte una față de cealaltă. Iată cum arată ierarhia:
În turul campionatului, AS Roma s-a impus în fața celor de la Genoa cu scorul de 3-1. Iată cum arată ultimele 5 confruntări directe din Serie A între cele două echipe:
Genoa – AS Roma se joacă duminică, 8 martie, de la ora 19:00 și se va transmite la tv în România pe posturile Digi Sport 2 și Prima Sport 3. Cele două canale de televiziune pot fi urmărite și live stream pe platformele Digi Online, PrimaPlay și Orange TV Go.
Deși oaspete, AS Roma este văzută favorită să se impună. Romanii au o cotă de 1.95 la victorie, în timp ce Genoa a primit o cotă de 4.35 pentru un succes. O eventuală remiză este cotată cu 3.35.
Tot ce trebuie să știi despre Genoa – AS Roma găsești pe FANATIK. Rămâi pe site-ul nostru pentru formațiile de start, meciul fază cu fază, statistici importante, dar și reacții de la finalul partidei.