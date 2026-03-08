Sport

Genoa – AS Roma, live video în etapa 28 din Serie A. Meci tare pentru echipa lui Dan Șucu. Cum arată echipele de start

Genoa lui Dan Șucu primește vizita celor de la AS Roma în etapa 28 din Serie A. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre meciul „grifonilor”.
FANATIK
08.03.2026 | 18:02
ULTIMA ORĂ
Serie A, etapa 28: Genoa - AS Roma, live video. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Genoa lui Dan Șucu are parte de o nouă confruntare dificilă în Serie A. „Grifonii” primesc vizita celor de la AS Roma. Vezi pe site-ul Fanatik.ro toate detaliile despre partida din etapa 28 din Serie A.

UPDATE: Echipele de start la Genoa – AS Roma

  • Genoa: Bijlow – Marcandalli, Ostigard, Vasquez – Sabelli, Massini, Frendrup, Ellertson – Messias, Ekhator, Ekuban. Rezerve: Leali, Sommariva – Amorim, Colombo, Cornet, Gecaj, Malinovskyi, Martin, Norton-Cuffy, Onana, Otoa, Vitinha, Zatterstrom. Antrenor: Daniele De Rossi
  • Roma: Svilar – Mancini, Ndicka, Tsimikas – Celik, Kone, Pisilli, Rensch – Venturino, Malen, Pellegrini. Rezerve: De Marzi, Gollini – Angelino, Ziolkowski, Ghilardi, Cristante, El Aynaoui, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza. Antrenor: Gian Piero Gasperini

Genoa – AS Roma, live video în etapa 28 de Serie A

Genoa – AS Roma se joacă duminică, 8 martie, de la ora 19:00, pe stadionul Luigi Ferraris, în etapa 28 de Serie A. Situația este încă delicată pentru formația gazdă, luptând pentru evitarea retrogradării.

Eșecul din deplasarea cu Inter de etapă trecută nu a ajutat-o pe echipa lui Dan Șucu, deși bifase anterior un spectaculos 3-0 contra lui Torino. AS Roma vine să ia alte 3 puncte care să o propulseze pe podium în Serie A. Rămâne de văzut cine se va impune în acest duel.

Cine arbitrează Genoa – AS Roma și ce brigadă a fost delegată

Brigada desemnată să arbitreze Genoa – AS Roma în etapa 28 de Serie A este următoarea:

  • Central: Andrea Colombo
  • Tușieri: Rossi și Vecchi
  • Rezervă: Bonacina 
  • VAR: Mazzoleni
  • Asistent VAR: Manganiello

Clasamentul Serie A înainte de Genoa – AS Roma

Clasamentul din Serie A înaintea acestui meci din etapa 28 le regăsește pe AS Roma și Genoa la distanță mare de puncte una față de cealaltă. Iată cum arată ierarhia:

clasament Serie A

Istoricul meciurilor Genoa – AS Roma. Statistică oficială

În turul campionatului, AS Roma s-a impus în fața celor de la Genoa cu scorul de 3-1. Iată cum arată ultimele 5 confruntări directe din Serie A între cele două echipe:

  • AS Roma – Genoa 3-1 (29 decembrie 2025)
  • AS Roma – Genoa 3-1 (17 ianuarie 2025)
  • Genoa – AS Roma 1-1 (15 septembrie 2024)
  • AS Roma – Genoa 1-0 (19 mai 2024)
  • Genoa – AS Roma 4-1 (28 septembrie 2023)

Cine transmite la TV meciul Genoa – AS Roma

Genoa – AS Roma se joacă duminică, 8 martie, de la ora 19:00 și se va transmite la tv în România pe posturile Digi Sport 2 și Prima Sport 3. Cele două canale de televiziune pot fi urmărite și live stream pe platformele Digi Online, PrimaPlay și Orange TV Go.

Cote pariuri Genoa – AS Roma în Serie A

Deși oaspete, AS Roma este văzută favorită să se impună. Romanii au o cotă de 1.95 la victorie, în timp ce Genoa a primit o cotă de 4.35 pentru un succes. O eventuală remiză este cotată cu 3.35.

Urmărește în timp real Genoa – AS Roma, live text pe FANATIK

Tot ce trebuie să știi despre Genoa – AS Roma găsești pe FANATIK. Rămâi pe site-ul nostru pentru formațiile de start, meciul fază cu fază, statistici importante, dar și reacții de la finalul partidei.

