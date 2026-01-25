Genoa – Bologna, în etapa a 22-a din Serie A. Echipa lui Dan Șucu, față în față cu clubul care a învins FCSB în Europa League!

ADVERTISEMENT

Genoa a remizat, scor 0-0, în duelul disputat pe terenul celor de la Parma în etapa 21 din Serie A. „Grifonii” vor juca de această dată acasă, contra celor de la Bologna, duminică, 25 ianuarie, de la ora 16:00. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre meciul echipei lui Dan Şucu.

Ce rezultate a obținut Genoa acasă, în Serie A

Genoa nu are parte de un sezon prea grozav până acum. „Grifonii” s-au aflat preț de câteva etape pe loc de retrogradare și abia recent au reușit să se ridice puțin peste zona „fierbinte” din clasament, însă nu au scăpat de emoții.

Clubul, unde Dan Șucu este patron, „Grifonii” au acumulat 20 de puncte după 21 de etape, . Echipa afaceristului român este doar cu 3 puncte peste primul loc direct retrogradabil (18, Lecce).

Din 11 partide disputate pe teren propriu, „grifonii” au câștigat doar 2, au obținut 4 remize și au pierdut 5. Deși a marcat 9 goluri, Genoa nu stă bine nici la golaveraj, încasând alte 13.

Ce bilanț are Genoa cu Daniele De Rossi antrenor

Genoa a început sezonul cu Patrick Vieira, demis în etapa a 9-a după 0-2 cu Cremonese. Actualul antrenor, Daniele De Rossi, a preluat Genoa în etapa a 11-a, iar primul său meci a fost consemnat cu o remiză (2-2 cu Fiorentina).

De atunci și până acum, italianul a strâns 14 puncte și a reușit să ducă echipa până pe poziția a 16-a. De partea opusă, Bologna ocupă locul 8 cu 30 de puncte.

Ultimele rezultate directe dintre Genoa și Bologna

Dintre ultimele 5 întâlniri directe, Genoa are 2 victorii în fața celor de la Bologna. Iată cum arată ultimele rezultate din Serie A dintre cele două formații:

Bologna – Genoa 2-1 (20 septembrie 2025)

Bologna – Genoa 1-3 (24 mai 2025)

Genoa – Bologna 2-2 (19 octombrie 2025)

Genoa – Bologna 2-0 (24 mai 2024)

Bologna – Genoa 1-1 (5 ianuarie 2024)

Vezi live video Genoa – Bologna, în etapa 22 din Serie A. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul dintre Genoa și Bologna, sunt pe Fanatik.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Daniele De Rossi, Vincenzo Italiano, dar și ale celor mai importanți actori ai meciului pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!