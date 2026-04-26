Genoa – Como, live video în etapa 34 din Serie A. Clubul lui Dan Șucu caută a treia victorie consecutivă în Italia

Genoa primește vizita celor de la Como în cadrul etapei cu numărul 34 din Serie A. Vezi pe FANATIK toate detaliile legate de meciul echipei patronate de Dan Șucu
Ciprian Păvăleanu
26.04.2026 | 12:15
Genoa se află într-o formă foarte bună și nu mai are un obiectiv clar în acest final de sezon. La 20 de puncte de retrogradare, dar și la 20 de puncte de cupele europene, „grifonii” caută doar să termine cât mai sus posibil în clasament, pentru a obține o sumă cât mai frumoasă din partea drepturilor de televizare. De partea cealaltă, Como continuă să spere la locurile de Champions League, chiar dacă în acest moment se află la cinci puncte de obiectiv. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre partida directă dintre cele două.

Genoa – Como, live video în etapa 34 din Serie A

Genoa și Como sunt despărțite în clasament de 19 puncte, iar formația antrenată de Cesc Fabregas a arătat foarte bine în acest sezon. Totuși, Genoa o prinde într-o situație perfectă pe micuța echipă din Italia. Como tocmai a fost eliminată în semifinalele Coppa Italia de Inter și a pierdut două meciuri în fața nerazzurrilor, ambele după ce a condus cu 2-0. În ultimele patru meciuri oficiale a pierdut trei dintre ele și a obținut un singur egal, 0-0 cu Udinese. Înaintea partidei, Como se află pe locul 5, în timp ce Genoa se află pe locul 13.

Istoricul meciurilor Genoa – Como. Statistică oficială

În ultimele cinci meciuri directe, Genoa și Como au remizat de nu mai puțin de patru ori. Singurul meci soldat cu victoria uneia dintre echipe a fost cel din returul campionatului trecut, când echipa lui Fabregas s-a impus cu scorul de 1-0. În rest, cele două și-au împărțit de fiecare dată punctele, fie că a fost vorba de Serie A sau Serie B.

  • Como – Genoa 1-1 (15 septembrie 2025)
  • Como – Genoa 1-0 (27 aprilie 2025)
  • Genoa – Como 1-1 (7 noiembrie 2024)
  • Como – Genoa 2-2 (10 aprilie 2023)
  • Genoa – Como 1-1 (13 noiembrie 2022)

Cine transmite la TV meciul Genoa – Como

Meciul de duminică, 26 aprilie, dintre Genoa și Como va fi transmis la TV în România de programele Prima Sport 3 și Digi Sport 3. Pe lângă varianta TV, meciul poate fi urmărit și online prin platformele oficiale ale operatorilor. Abonații Digi pot viziona partida pe Digi Online, iar utilizatorii Prima Sport o pot vedea pe PrimaPlay. De asemenea, abonații Orange TV Go pot vedea meciul live stream.

Cote pariuri Genoa – Como în Serie A

Deși joacă în deplasare, Como este văzută drept favorită clară la această partidă, ținând cont de jocul foarte bun pe care l-a arătat în acest sezon. Echipa lui Cesc Fabregas are o cotă de 1.80 la victorie, în timp ce egalul, cel mai frecvent rezultat din ultima perioadă dintre cele două echipe, are o cotă de 3.65. De asemenea, pronosticul „Ambele echipe marchează” are o cotă de 1.92, însă cei ce nu au încredere în puterea ofensivă a celor două formații pot paria și pe „Sub 1.5 goluri”, cu o cotă de 3.35.

Urmărește în timp real Genoa – Como, live text pe Fanatik

Urmărește Genoa – Como pe FANATIK, în format live text și video. Vei găsi rapid echipele de start, desfășurarea meciului fază cu fază, marcatorii, statistici relevante și clasamentul actualizat. Intră pe site și rămâi la curent cu toate informațiile din timpul partidei.

