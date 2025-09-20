Sport

Genoa, înfrângere la ultima fază în Serie A. Ce s-a întâmplat cu Nicolae Stanciu în meciul de la Bologna

Genoa a suferit o înfrângere dramatică pe terenul Bolognei, iar Nicolae Stanciu nu a putut să ajute formația patronată de Dan Șucu.
Traian Terzian
20.09.2025 | 19:47
Genoa infrangere la ultima faza in Serie A Ce sa intamplat cu Nicolae Stanciu in meciul de la Bologna
Genoa, echipa lui Nicolae Stanciu, înfrângere dureroasă la Bologna. Sursă foto: genovatoday.it

Căpitanul naționalei României, Nicolae Stanciu, nu a impresionat de la sosirea în Serie A, iar antrenorul Patrick Vieira l-a lăsat pe banca de rezerve la meciul cu Bologna, scor 1-2, din etapa a 4-a din Serie A.

Nicolae Stanciu nu a jucat în înfrângerea suferită de Genoa la Bologna

După o primă repriză dominată de gazde, dar încheiată fără gol, Genoa a dat marea lovitură în partea secundă. Islandezul Mikael Egill Ellertsson a deschis scorul în minutul 63, cu un șut care nu i-a dat speranțe portarului Lukasz Skorupski.

Cel mai vechi club din Italia se pregătea de prima victorie din actualul sezon de Serie A, însă argentinianul Santiago Castro a restabilit egalitatea în minutul 73. Momentul decisiv al partidei a venit în minutele de prelungiri, atunci când arbitrului Giuseppe Collu i s-a transmis din camera VAR că în careul oaspeților a avut loc o fază controversată.

După câteva minute de incertitudine, ”centralul” a fost chemat la margine să revadă faza. După o scurtă analiză, acesta a dictat lovitură de la 11 metri pentru un henț în careu comis de Valentin Carboni. Penalty-ul a fost transformat de Riccardo Orsolini în minutul 90+9 și Bologna a câștigat cu 2-1 întâlnirea în care Stanciu a rămas pe banca de rezerve.

Genoa, tremură la retrogradare

Genoa a înregistrat două înfrângeri și două rezultate de egalitate în primele patru etape din Serie A și cu 2 puncte acumulate se află pe locul 17 în clasament, primul deasupra liniei de retrogradare.

Pentru formația patronată de Dan Șucu urmează întâlnirea de pe teren propriu cu Empoli din Cupa Italiei, programată joi, 25 septembrie, de la ora 19:30, urmând ca luni, 29 septembrie, de la ora 21:45, să primească vizita lui Lazio în campionat.

