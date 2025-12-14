LIVE

Genoa – Inter 0-1, în etapa a 15-a din Serie A. Echipa lui Cristi Chivu a deschis scorul instant pe Stadio Ferraris

Duel Dan Șucu - Cristi Chivu, duminică seară, în Italia, când Genoa și Inter se întâlnesc în etapa a 15-a din Serie A. Ambele echipe intră în meci după victorii la rând în campionat. Cum arată echipele de start.
Răzvan Scarlat
14.12.2025 | 19:08
Echipa lui Cristi Chivu a deschis scorul instant pe Stadio Ferraris
Echipa lui Cristi Chivu a deschis scorul instant pe Stadio Ferraris. FOTO: X @TouchlineX
Inter caută a 11-a victorie în campionat și să rămână aproape de Milan și Napoli. Va întâlni pe Genoa, echipă mult schimbată în bine odată instalarea lui Daniele De Rossi în funcția de antrenor. Pe “Stadio Ferraris” se vor înfrunta două echipe în formă din Serie A. Trupa lui Cristi Chivu pornește, totuși, ca favorită.

LIVE UPDATE: Genoa – Inter 0-1 (Bisseck 6)

Min. 6 – GOOOL Inter!!! Bisseck deschide scorul cu o execuție extrem de inteligentă. Fotbalistul lui Cristi Chivu trage la colțul scurt, iar Leali nu are nicio șansă, chiar dacă balonul a fost trimis pe colțul scurt.

Min. 1: Partida a început! Cu o victorie, Inter poate încheia etapa a 15-a din Serie A pe primul loc. Formația pregătită de Cristi Chivu are nevoie să câștige meciul și să profite de pașii greșiți ai celor de la AC Milan (2-2 cu Sassuolo) și Napoli (0-1 cu Udinese).

Genoa: Leali – Marcandalli, Otoa, Vasquez – Norton-Cuffy, Malinovsky, Frendrup, Ellertsson, Martin – Vitinha, Colombo. Rezerve: Lysionok, Sommariva – Carboni, Cornet, Ekhator, Ekuban, Fini, Gronbaek, Masini, Onana, Sabelli, Stanciu, Thorsby, Venturino. Antrenor: Daniele De Rossi

Inter: Sommer – Akanji, Bisseck, Bastoni – L. Henrique, Barella, Sucic, Zielinski, C. Augusto – Esposito, L. Martinez. Rezerve: J. Martinez, Taho – Bonny, Cinquegrano, Cocchi, de Vrij, Dimarco, Diouf, Frattesi, Mkhitaryan, M. Thuram. Antrenor: Cristi Chivu

Ce rezultate a obținut Inter în deplasare, în Serie A

De-a lungul sezonului, Inter nu s-a descurcat deloc bine în derby-urile din campionat. Într-adevăr, a învins aproape toate echipele mici, dar a pierdut în fața lui Juventus, Napoli și Milan. Totuși, “nerazzurri”, cu Genoa, vor încă o victorie în Serie A, a treia la rând, după cele cu Pisa și Como.

Înaintea etapei, echipa lui Cristi Chivu se afla la un punct în spatele liderului Milan și al campioanei en-titre Napoli. De remarcat că Inter are cel mai bun atac din Serie A, cu 32 de goluri marcate. În deplasare, “nerazzurri” au înregistrat, până acum, patru victorii și două înfrângeri.

Ce bilanț are Genoa cu Daniele De Rossi antrenor

Genoa a învins ultima dată pe Inter în februarie 2018. Din cele 12 partide de atunci, echipa din Milano a câștigat nu mai puțin de nouă. Cu toate acestea, “grifonii” intră în meci cu încredere. Sub comanda lui Daniele De Rossi, au două victorii și două remize în ultimele patru partide în Serie A. Grație acestor rezultate, gruparea rossoblu a ieșit din zona retrogradării, unde s-a aflat după primele etape, când antrenor era Patrick Vieira.

Două premiere cu ocazia partidei Genoa – Inter

Duminică seară avem parte, totodată, de două momente speciale. Va fi primul duel direct dintre De Rossi și Chivu din postura de antrenori principali. Cei doi au fost coechipieri la Roma o bună perioadă.

Eram foarte tineri când am jucat împreună. Pe teren, Chivu a avut mereu ceva de spus, atât tactic, cât și emoțional. E un om foarte inteligent. Succesul pe care îl are acum mă bucură, dar evident că nu m-ar bucura și duminică.

Merită tot succesul pe care îl are și feedback-ul pozitiv pe care îl primește. E un avantaj să ai un antrenor precum Cristian”, a declarat De Rossi.

De asemenea, va fi și prima înfruntare dintre Dan Șucu, patronul lui Genoa, și Cristi Chivu, în Serie A. Nu trebuie să uităm, totodată, că omul de afaceri l-a dorit, în trecut, pe fostul internațional ca antrenor la Rapid.

