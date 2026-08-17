Genoa lui Dan Șucu a făcut instrucție în Cupa Italiei! Lazio, eliminată surprinzător de echipa lui Rareș Ilie. Video

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Genoa FC, echipa finanțată de , a câștigat fără mari emoții primul meci oficial din noua stagiune. „Grifonul” s-a impus pe teren propriu în fața divizionarei secunde Ascoli, scor 4-1, într-un duel din turul al 2-lea în Cupa Italiei, și s-a calificat în șaisprezecimile de finală ale competiției. Același lucru l-a reușit și Mantova, care cu Rareș Ilie titular, a eliminat-o surprinzător pe Lazio, scor 2-0 pe Olimpico.

Genoa lui Dan Șucu s-a calificat în 16-imile Coppa Italia, după 4-1 cu Ascoli!

Elevii lui Daniele De Rossi nu au avut parte de un debut grozav de meci, dat fiind faptul că în minutul 25 al întâlnirii, oaspeții erau deja în avantaj, grație golului marcat de Andrea Silipo. Ulterior însă, „grifonul” a turat motoarele și până la pauză a reușit să întoarcă rezultatul. Alessandro Marcandalli (min. 42) și Tommaso Baldanzi (min. 45) au punctat pentru Genoa.

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VIRADA RELÂMPAGO!! ⚡🔴🔵 O Genoa virou pra cima do Ascoli na Copa da Itália! Tommaso Baldanzi carregou pela entrada da área e MANDOU NO CANTINHO, sem chances para o goleiro! Que golaço para colocar o Genoa na frente: 2 a 1! 🔥 — SportyNet (@SportyNetBrasil)

În actul secund, tot gazdele au reprezentat echipa mai periculoasă, iar acest lucru s-a văzut și pe tabelă. Genoa a mai înscris de două ori, prin Lorenzo Colombo (61′), respectiv prin nou-intratul Elias Havel (80′), iar astfel, clubul lui Dan Șucu a obținut primul succes important din noua stagiune, un rezultat care îi asigură calificarea în 16-imile de finală ale Cupei Italiei, acolo unde va da piept cu Sudtirol, tot o echipa de eșalon secund.

Rareș Ilie i-a stricat debutul lui Gennaro Gattuso pe banca lui Lazio!

Supriza serii s-a produs însă pe Stadio Olimpico, unde Mantova, o altă echipă de Serie B unde este legitimat Rareș Ilie, s-a impus cu 2-0 în fața lui Lazio, eliminând-o astfel pe finalista sezonului trecut din competiție. Fotbalistul român a fost trimis în teren încă din startul meciului, dar a fost înlocuit în minutul 56. El a primit nota 6.8 din partea jurnaliștilor italieni, exact același calificativ ca și media echipei.

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Ambele goluri ale oaspeților au fost marcate pe final de meci, în minutele 75, respectiv 90+6, și au purtat semnăturile lui Francesco Ruocco și Ismael Cajazzo. În 16-imile de finală, Rareș Ilie și Mantova o vor întâlni pe învingătoarea disputei din Lecce și Palermo.

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🚨🇮🇹 DEU RUIM PRA LAZIO! O Mantova CALOU a torcida e abriu o placar aos 75 minutos! Francesco Ruocco marcou o gol que, neste momento, vai ELIMINANDO A LAZIO DA COPA DA ITÁLIA! 😳🔥 E tem contexto pesado: esse é o primeiro jogo de Gennaro Gattuso no comando da Lazio, depois de… — SportyNet (@SportyNetBrasil)

Genoa va debuta în Serie A împotriva vicecampioanei Napoli

Următorul meci al „grifonului” reprezintă debutul în noul sezon de . Gruparea de pe Stadio Luigi Ferraris va primi vizita vicecampioanei Napoli sâmbătă, 22 august, de la ora 21:45. În stagiunea 2025/2026, Genoa a încheiat pe locul 16 în campionatul italian, a doua poziție deasupra liniei roșii.

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În timpul pauzei competiționale, echipa pregătită de Daniele De Rossi a disputat 5 meciuri amicale, bilanțul fiind următorul: 2 victorii (2-1 cu Trento și 1-0 în fața lui Leicester City), un rezultat de egalitate (2-2 cu Vicenza) și 2 înfrângeri. Cele două meciuri pierdute au venit în fața lui Deportivo A Coruna (0-1), respectiv împotriva celor de la Bournemouth, .