Genoa lui Dan Șucu dă primul mare examen împotriva lui Juventus! Schimbarea antrenorului îl sperie pe Patrick Vieira

Serie A revine în acest weekend cu etapa 30, iar gruparea patronată de Dan Șucu, Genoa, are un meci infernal, în deplasare pe terenul lui . Patrick Vieira a vorbit despre duelul de pe Allianz Stadium, care se va disputa sâmbătă, de la ora 19:00.

Patrick Vieira: „Nu e ușor niciodată să joci contra lui Juve”

Neînvinsă în ultimele trei partide, Genoa se pregătește pentru duelul complicat de pe terenul lui Juventus, primul pe care „grifonii” îl vor disputa contra torinezilor în „era Dan Șucu”. Patrick Vieira a prefațat partida în cadrul unei conferințe de presă, în care s-a referit și la schimbarea de antrenor care s-a produs recent la Juventus.

„Ne așteptăm la un meci greu, pentru că Juve are calitate. Nu va fi ușor, pentru că o schimbare de antrenor aduce energie, dar tot timpul am pus probleme echipelor mari. Noi ne dorim să confirmăm ce am realizat în ultimele săptămâni.

Nu ne gândeam la schimbarea de antrenor de la Juventus, dar nu ar fi fost ușor nici cu Motta pe bancă, oricum. Nu e ușor niciodată să joci contra lui Juve. Când se schimbă antrenorul la astfel de echipe mari, există tot timpul un răspuns din partea jucătorilor.

Cei de la Juve vor avea energie, dar noi vom fi pregătiți să-i înfruntăm și ne dorim să câștigăm meciul. Ne lipsește o victorie contra unei echipe mari, dar un aspect pozitiv este că am reușit să facem față în partidele cu astfel de adversari” a afirmat tehnicianul, citat de .

Fostul mijlocaș cunoaște foarte bine presiunea de la Juventus, deoarece a activat ca fotbalist la formația „bianconeră”, în sezonul 2005-2006. Torinezii au fost campioni la finalul acelei stagiuni, dar au fost deposedați de titlu în urma celebrului scandal Calciopoli.

Ce a declarat Patrick Vieira despre viitorul său la Genoa

, intențiile grupării conduse de Dan Șucu fiind clare în această privință. Înainte de meciul cu Juventus, tehnicianul a abordat la rândul său acest subiect. „Sunt încântat de modul în care jucătorii se comportă pe gazon și de tot ce este în jurul echipei. De asemenea, toți cei din staff sunt foarte concentrați.

Când ai asemenea persoane în jurul tău, îți oferă o stare de liniște. În fotbal, poți să pierzi sau poți să câștigi, dar noi avem un spirit de sacrificiu. Pentru a câștiga mai multe meciuri, trebuie să fim mai atenți la detalii.

Am avut un parcurs bun până acum și am obținut puncte, dar obiectivul, menținerea în Serie A, nu este încă îndeplinit. Până când nu suntem salvați din punct de vedere matematic, nu putem vorbi despre viitor. Tot ce voi spune e că sunt foarte fericit la acest club” a afirmat Patrick Vieira.