Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea

Genoa lui Dan Șucu a avut parte de un moment impresionant. „Grifonii” au fost alături de o victimă de la incendiul de la Crans-Montana, care a despărțit lumea în două tabere.
Iulian Stoica
06.01.2026 | 14:13
Genoa lui Dan Sucu moment impresionant Ce sa intamplat in scoli dupa tragedia care a zguduit lumea
Genoa lui Dan Șucu, gest impresionant pentru o victimă. Sursă foto: Colaj Fanatik
Noul an a venit cu o tragedie produsă în seara de revelion. În noaptea de Anul Nou, în jurul orei 01:30 a izbucnit un incendiu major în barul „Le Constellation” din stațiunea de schi Crans-Montana, în Alpii elvețieni, unde sute de tineri sărbătoreau. Focul a rănit peste 100 de persoane, iar nu mai puțin de 40 de oameni s-au stins din viață, printre care și un băiat de 17 ani din Genova.

Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant

Emanuele Galeppini a decedat în incendiu de la Crans-Montana. În vârstă de doar 17 ani, acesta era originar din Genova, asta în ciuda faptului că în ultimii ani se mutase în Dubai. Trupul tânărului a fost repatriat luni, 5 ianuarie, iar Genoa patronată de Dan Șucu a făcut un gest superb.

Trupul neînsuflețit al tânărului a ajuns la Genoa în jurul orei 15:35. Acolo a fost așteptat de președintele Regiunii Liguria, Marco Bucci, și consilierul pentru Protecția Civilă Giacomo Giampedrone, dar și de primarul orașului Milano, Giuseppe Sala, președintele Regiunii Lombardia, Attilio Fontana, președintele Senatului, Ignazio La Russa, președintele Regiunii Emilia-Romagna, Michele de Pascale, șeful Departamentului pentru Protecția Civilă, Fabio Ciciliano, și subsecretarul pentru Editură, Alberto Barachini.

Ulterior, corpul tânărului a fost depus la capela Capucinilor de la Spitalul San Martino, acolo unde a fost prezentă și primărița din Genova, Silvia Salis. Emanuele Galeppini era un tânăr golfer promițător, însă ghinionul a făcut să se afle în club la petrecerea de revelion.

Primărița Genovei, Silvia Salis, și președintele Regiunii Liguria, Marco Bucci, printre alții, și-au exprimat recent condoleanțele. De asemenea, Genoa, echipa preferată a băiatului și club patronat de Dan Șucu, a transmis că „se alătură familiei Galeppini în doliu pentru trecerea tragică a lui Emanuele, tânăr atlet genovez și pasionat fan Rossoblù”.

Mai mult decât atât, clubul Genoa a trimis o coroană de flori la sicriul de veci al lui Emanuele Galeppini. Incendiul de la Crans-Montana a răpit tineri care aveau tot viitorul în față, iar Emanuele este exemplul perfect.

Cum a trăit familia lui Emanuele Galeppini în momentele de coșmar

Conform presei din Italia, zilele de după incendiu au fost pline de durere și neliniște pentru familia lui Emanuele Galeppini. Tatăl băiatului, printr-un gest disperat, a solicitat identificarea unui corp neînsuflețit, în speranța întâmplării unui miracol.

Din nefericire, sâmbătă, după ce a fost efectuat testul ADN, s-a confirmat faptul că trupul neînsuflețit era cel al lui Emanuele Galeppini. Printre victimele incendiului din Crans-Montana, s-a înregistrat un număr foarte mare de tineri.

Școlile din Italia vor ține un moment de reculegere

Pentru a comemora cei patruzeci de victime, toate identificate, ale incendiului, în școlile din Italia va fi ținut un moment de reculegere pe 7 ianuarie. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Giuseppe Valditara.

„În acest moment de durere profundă, gândurile comunității școlare se îndreaptă către tinerii care și-au pierdut viața în împrejurări care ar fi trebuit să fie lipsite de griji și împărtășite cu bucurie. Printr-un moment de reculegere în școli, dorim să ne amintim de victimele tinere și să ne exprimăm apropierea față de familiile acestora, cărora le transmit condoleanțele și compasiunea mea cea mai profundă”, a declarat ministrul Educației, Giuseppe Valditara.

