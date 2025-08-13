Sport

Genoa lui Dan Șucu, record istoric înainte de noul sezon de Serie A! Topul în care stă mai bine decât Juventus și Lazio

Genoa a bifat sub conducerea lui Dan Șucu un record istoric în perspectiva startului noului sezon de Serie A! Despre ce este vorba
Gabriel-Alexandru Ioniță
13.08.2025 | 12:59
Genoa lui Dan Sucu record istoric inainte de noul sezon de Serie A Topul in care sta mai bine decat Juventus si Lazio
Dan Șucu, alături de sigla celor de la Genoa. Foto: colaj Fanatik / Hepta

Genoa, club la care acționar majoritar și președinte este Dan Șucu, stă excelent în clasamentul echipelor din Serie A care au vândut cele mai multe abonamente pentru sezonul de Serie A care stă să înceapă.

Genoa lui Dan Șucu, record în ceea ce privește abonamentele vândute pentru noul sezon de Serie A

Potrivit jurnaliștilor italieni de la Corriere dello Sport, citați de pianetagenoa1893.net, „grifonul” a reușit să vândă nu mai puțin de 28.101 de astfel de pachete pentru întregul sezon, ceea ce înseamnă o proporție de sută la sută raportat la ticketele de acest gen care au fost disponibile.

În afară de clubul de pe „Luigi Ferraris”, doar alte șase echipe din Serie A au mai reușit să facă deja „sold-out” din acest punct de vedere. Este vorba despre Atalanta, cu 15.300 de abonamente vândute pentru noul campionat, Como, cu 6.800, AC Milan, 32.000, Napoli, 24.000, AS Roma, 40.000, dar și nou-promovata Cremonese, cu 7.353.

De asemenea, și Inter Milano stă excelent la acest capitol, cu 40.000 de abonamente vândute până în prezent pentru noul sezon de Serie A, dar aici nu s-a atins încă procentul total de abonamente disponibile.

Juventus și Lazio se află în prezent în spatele „grifonului” în acest clasament

Pe de altă parte însă, interesat de remarcat este că alte echipe de mare tradiție din fotbalul italian au vândut până acum mai puține abonamente decât Genoa. De exemplu, Juventus înregistrează în prezent 19.200, Lazio 27.700, iar Bologna 21.000.

Revenind la Genoa, se poate spune deci că acea campanie inedită pusă în scenă de clubul rossoblu în sensul îndemnării fanilor să își achiziționeze abonamente a avut un succes uriaș, poate chiar neașteptat.

Recent, „grifonii” au postat pe rețelele de socializare un clip video în care anumiți jucători ai echipei finanțate de Dan Șucu au apărut în timp ce le dădeau telefoane suporterilor deținători de abonamente în sezonul trecut pentru a-i convinge să se reaboneze, în vederea stagiunii viitoare bineînțeles.

Dan Șucu, vizat de acuzații grave recent din cauza situației cu abonamentele de la Genoa

În schimb, a existat și un scandal destul de mare vizavi de această chestiune. Alberto Zangrillo, fostul președinte de la Genoa, în prezent membru în Consiliul de Administrație, a acuzat clubul de pe „Marassi” că, la dorința lui Dan Șucu, a refuzat să le acorde lui și fiului lui abonamente pentru noul sezon de Serie A. 

Ulterior, reprezentanții echipei au emis un comunicat de presă prin care au dorit să infirme aceste acuzații, menționând totodată că iau serios în calcul posibilitatea de a-i acționa în justiție pe oamenii care vor continua să propage în spațiul public astfel de informații false.

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
