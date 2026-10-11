Sport

Genoa lui Dan Șucu, schimbări masive la nivelul conducerii după primul succes stagional!

Dragoș Petrescu
11.10.2026 | 19:15
Genoa lui Dan Sucu schimbari masive la nivelul conducerii dupa primul succes stagional
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Genoa lui Dan Șucu a anunțat schimbări importante la nivelul conducerii // FOTO: hepta.ro
La o zi distanță de la primul succes stagional în Serie A, Genoa lui Dan Șucu anunță schimbări importante la nivelul conducerii.
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La o zi distanță de la prima victorie obținută în noul sezon de Serie A, 2-1 pe teren propriu împotriva Fiorentinei lui Radu Drăgușin, Genoa a anunțat oficial despărțirea de directorul sportiv Diego Lopez prin intermediul unui comunicat emis pe rețelele de socializare. În locul său, Dan Șucu l-a instalat pe Stefano Melissano, iar pe lângă acesta, omul de afaceri l-a numit și pe Francois Modesto în rolul de șef al departamentului de fotbal al clubului de pe Stadio Luigi Ferraris.

Genoa lui Dan Șucu, schimbări importante la nivelul conducerii după primul succes stagional

Genoa CFC anunță încheierea colaborării cu Diego Lopez, care renunță la funcția de Director Sportiv al clubului. Clubul dorește să-și exprime sincera recunoștință pentru angajamentul, contribuția la dezvoltarea diverselor segmente ale structurii sportive, dedicarea și înaltul profesionalism de care acesta a dat dovadă pe durata mandatului său la conducerea departamentului tehnic al grupării Rossoblu. Genoa CFC îi transmite lui Diego Lopez cele mai bune și sincere urări pentru viitorul carierei sale profesionale.

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De asemenea, Genoa CFC anunță sosirea lui Francois Modesto în funcția de șef al departamentului de fotbal și a lui Stefano Melissano în funcția de director sportiv. Clubul le urează lui Francois Modesto și Stefano Melissano mult succes în rolurile lor respective în cadrul clubului”, se arată în comunicatul oficial al „Grifonului”.

Genoa a spart gheața în noul sezon de Serie A

După cinci partide fără succes în stagiunea 2026/2027, timp în care a înregistrat patru eșecuri și un rezultat de egalitate, echipa lui Dan Șucu a izbutit în sfârșit să obțină prima victorie în Serie A. Acest lucru s-a întâmplat sâmbătă după-amiază, când „Grifonul” s-a impus pe teren propriu în fața Fiorentinei lui Radu Drăgușin, scor 2-1. Milutin Osmajic și Junior Messias au punctat pentru trupa pregătită de Daniele De Rossi, iar autogolul lui Johan Vasquez a consemnat reușita grupării viola.

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Radu Drăgușin a fost integralist la oaspeți și, din nefericire, a avut o prestație ezitantă împotriva echipei lui Dan Sucu. În urma acestui rezultat, Genoa a ajuns la borna cu numărul 4 și a urcat pe locul 16 în clasamentul din Serie A, fiind la egalitate de puncte cu Fiorentina, care se află pe 18, prima poziție retrogradabilă din Italia, din cauza golaverajului deficitar.

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Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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