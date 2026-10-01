Sport

Genoa lui Dan Șucu vine în Giulești cu fiul unui fost mare fotbalist brazilian pentru amicalul cu Rapid

Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, pregătește debutul fiului unei legende din Brazilia, chiar în amicalul cu Rapid. Cele două echipe se reîntâlnesc după 88 de ani.
Gabriel Neagu
01.10.2026 | 14:45
Genoa lui Dan Sucu vine in Giulesti cu fiul unui fost mare fotbalist brazilian pentru amicalul cu Rapid
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Daniele De Rossi ar putea convoca fiul unei legende braziliene pentru amicalul cu Rapid. sursa foto: hepta
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Genoa se va deplasa la București pentru meciul amical de vineri, de pe stadionul Giulești, contra Rapidului. Duelul dintre cele două formații patronate de Dan Șucu va începe la ora 19:00.

Fiul unei legende ar putea veni la București

În lotul lui Daniele De Rossi au apărut probleme cu mai puțin de 48 de ore înaintea meciului amical de la București. Este vorba despre jucătorul Franz Ethan Meichtry. Fotbalistul a acuzat probleme la nivelul șoldului, iar starea sa medicală va fi analizată de medicii clubului zilele următoare. Astfel, este indisponibil pentru partida cu Rapid.

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Tehnicianul italian ar putea apela la o variantă de urgență. Robinho Jr., fiul legendarului brazilian Robinho, care s-a consacrat la AC Milan, ar putea fi convocat pentru acest duel. Sud-americanul nu făcea, inițial, parte din planul lui Daniele De Rossi, dar, miercuri, s-a antrenat cu prima echipă, informează calciogenoa.it. Robinho Jr. a fost împrumutat în vara acestui an de Genoa, de la Santos. Extrema va reveni în Brazilia, în vara anului 2027. Acesta și-a făcut debutul pentru echipa Primavera a celor de la Genoa. Robinho a semnat o ”dublă”, contra Atalantei U20, 3-1.

  • 5.000.000 de euro este cota de piață a lui Robinho Jr.

Dan Șucu a vorbit despre amical: ”Mi-am dorit întotdeauna”

Dan Șucu a profitat de pauza internațională și a programat un amical de gală, pe Giulești, între echipele sale, Genoa și Rapid. Pe lângă menținerea în formă a jucătorilor, finanțatorul a decis să organizeze partida pentru a le face ”grifonilor” cunoștință cu atmosfera din Grant. ”Antrenorii și-au dorit un meci puternic, nu un meci amical. Și-au dorit echipe care să se înfrunte, care să lupte, care să pună probleme.

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Eu mi-am dorit întotdeauna ca băieții de la Genoa să vadă și ei modul superb în care rapidiștii știu să-și susțină echipa. Hai să transformăm înfruntarea sportivă de vineri într-o sărbătoare. Ne vedem la meci!”, a transmis Dan Șucu, pe pagina oficială de Instagram a Rapidului.

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Rapid și Genoa s-au mai întâlnit acum 88 de ani, în sferturile de finală ale Cupei Europei Centrale. Atunci, ”grifonii” erau una dintre echipele de top din Serie A.

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  • 29.530.000 de euro este cota de piață totală a lotului Rapidului
  • 165.800.000 de euro este cota de piață a tuturor jucătorilor de la Genoa
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