Genoa lui Dan Șucu vine în Giulești cu fiul unui fost mare fotbalist brazilian pentru amicalul cu Rapid

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, de pe stadionul Giulești, contra Rapidului. Duelul dintre cele două formații patronate de Dan Șucu va începe la ora 19:00.

În lotul lui Daniele De Rossi au apărut probleme cu mai puțin de 48 de ore înaintea meciului amical de la București. Este vorba despre jucătorul Franz Ethan Meichtry. Fotbalistul a acuzat probleme la nivelul șoldului, iar starea sa medicală va fi analizată de medicii clubului zilele următoare. Astfel, este indisponibil pentru partida cu Rapid.

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Tehnicianul italian ar putea apela la o variantă de urgență. Robinho Jr., fiul legendarului brazilian Robinho, care s-a consacrat la AC Milan, ar putea fi convocat pentru acest duel. Sud-americanul nu făcea, inițial, parte din planul lui Daniele De Rossi, dar, miercuri, s-a antrenat cu prima echipă, informează Robinho Jr. a fost împrumutat în vara acestui an de Genoa, de la Santos. Extrema va reveni în Brazilia, în vara anului 2027. Acesta și-a făcut debutul pentru echipa Primavera a celor de la Genoa. Robinho a semnat o ”dublă”, contra Atalantei U20, 3-1.

5.000.000 de euro este cota de piață a lui Robinho Jr.

Dan Șucu a vorbit despre amical: ”Mi-am dorit întotdeauna”

Dan Șucu a profitat de pauza internațională și a programat un amical de gală, pe Giulești, între echipele sale, Genoa și Rapid. Pe lângă menținerea în formă a jucătorilor, finanțatorul a decis să organizeze partida pentru . ”Antrenorii și-au dorit un meci puternic, nu un meci amical. Și-au dorit echipe care să se înfrunte, care să lupte, care să pună probleme.

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Eu mi-am dorit întotdeauna ca băieții de la Genoa să vadă și ei modul superb în care rapidiștii știu să-și susțină echipa. Hai să transformăm înfruntarea sportivă de vineri într-o sărbătoare. Ne vedem la meci!”, a transmis Dan Șucu, pe pagina oficială de a Rapidului.

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Rapid și Genoa s-au mai întâlnit acum 88 de ani, în sferturile de finală ale Cupei Europei Centrale. Atunci, ”grifonii” erau una dintre echipele de top din Serie A.

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