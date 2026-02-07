Genoa – Napoli, în etapa 24 din Serie A. Echipa lui Dan Șucu, duel încins cu campioana en titre

ADVERTISEMENT

Genoa primește vizita campioanei Napoli în etapa 24 din Serie A. Echipa patronată de Dan Șucu este în căutare de puncte pentru a nu avea emoții la retrogradare, în timp ce Napoli încearcă să reducă din diferența uriașă de 9 puncte față de liderul Inter Milano.

Genoa – Napoli, live video în etapa 24 din Serie A

Genoa și Napoli se întâlnesc pe Stadio Luigi Ferraris sâmbătă, 7 februarie, de la ora 19:00, în al doilea meci din etapa a 24-a din Serie A. Cele două formații se luptă în zone total opuse ale clasamentului. În timp ce „grifonii” încearcă să obțină puncte pentru a nu avea emoții la retrogradare, Napoli continuă să spere la campionat, deși diferența de prima poziție a devenit una destul de greu de recuperat.

În etapa precedentă, Genoa lui Dan Șucu a pierdut dramatic un punct din partida cu Lazio, când „grifonii” au fost egalați în minutul 90 +10, după ce izbutiseră să revină de la 0-2. Napoletanii au avut o misiune mai facilă, întâlnind Fiorentina acasă. Elevii lui Antonio Conte au câștigat cu 2-1 în fața formației viola, care se luptă din greu să iasă din zona roșie a clasamentului.

Strict din punct de vedere al formei, echipa antrenată de De Rossi se afla pe o pantă ascendentă, cu 5 meciuri consecutive fără înfrângere, până la meciul cu Lazio, în timp ce Napoli oscilează între evoluții reușite și mai puțin reușite. În ultimele trei meciuri până la cel din etapa trecută, echipa lui Conte avea un egal și două înfrângeri. A pierdut categoric cu Juventus, a fost întoarsă de Chelsea și a scos abia o remiză în deplasarea de la Copenhaga.

Clasamentul Serie A înaintea etapei cu numărul 24

Înaintea meciului direct din etapa cu numărul 24, Napoli se află pe locul al treilea, în timp ce Genoa se află pe poziția a 14-a. în timp ce napoletanii nu au dat randamentul dorit de Antonio Conte, iar Genoa a pierdut un singur meci în ultimele șase etape, în timp ce Napoli a fost „campioana remizelor”. La ora începerii meciului, singurele modificări care pot apărea în clasament sunt în dreptul formațiilor Pisa și Hellas Verona, care deschid această rundă, însă, fiind un duel din subsolul clasamentului, Napoli și Genoa nu vor fi afectat direct de rezultat. Clasamentul arată în felul următor:

Inter 55 puncte (golaveraj 52-19) AC Milan 50p (38-17) Napoli 46p (33-21) Juventus 45p (39-18) AS Roma 43p (27-14) Como 41p (37-16) Atalanta 36p (30-20) Lazio 32p (24-21) Udinese 32p (26-34) Bologna 30p (32-30) Sassuolo 29p (27-29) Cagliari 28p (28-31) Torino 26p (22-40) Genoa 23p (27-34) Cremonese 23p (20-31) Parma 23p (15-30) Lecce 18p (13-30) Fiorentina 17p (25-36) Pisa 14p (19-40) Hellas Verona 14p (18-41)

Istoricul meciurilor Genoa – Napoli. Statistică oficială

Genoa are o serie destul de slabă de meciuri împotriva lui Napoli, iar „grifonii” nu au mai câștigat într-un meci direct din anul 2021. În ultimele cinci partide dintre cele două formații, Genoa și Napoli au înregistrat trei remize și două victorii pentru napoletani:

05.10.2025: Napoli – Genoa 2-1

11.05.2025: Napoli – Genoa 2-2

21.12.2024: Genoa – Napoli 1-2

17.02.2024: Napoli – Genoa 1-1

16.09.2023: Genoa – Napoli 2-2

Cine transmite la TV meciul Genoa – Napoli

Meciul dintre Genoa și Napoli, programat sâmbătă, 7 februarie, de la ora 19:00 (ora României), va fi transmis în direct pentru publicul din România de Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Pe lângă varianta TV, meciul poate fi urmărit și online prin platformele oficiale ale operatorilor. Abonații Digi pot viziona partida pe Digi Online, iar utilizatorii Prima Sport o pot vedea pe PrimaPlay. De asemenea, abonații Orange TV Go pot vedea meciul live stream.

Cote pariuri Genoa – Napoli în Serie A

Chiar dacă forma recentă a celor de la Genoa a fost una destul de bună, iar meciul se joacă pe terenul „grifonilor”, Napoli nu are cum să fie altfel decât favorită, însă casele de pariuri îi oferă o cotă destul de mare la victorie, de 1,97.

Din ultimele cinci meciuri, pe care le-am precizat mai sus, putem observa faptul că în toate partidele selecția „GG” i-a făcut fericiți pe pariori, iar aceasta poate fi încercată, de ce nu, și de această dată, la o cotă destul de ridicată, de 2,22.

Pentru cei care vor să meargă pe un pariu mult mai prudent, selecția „peste 1,5 goluri în meci” are o cotă foarte bună, de 1,51, și oferă mai multă liniște în timpul privirii partidei.

Urmărește în timp real Genoa – Napoli, live text pe FANATIK

Urmărește Genoa – Napoli pe FANATIK, în format live text și video! Vei găsi rapid echipele de start, desfășurarea meciului fază cu fază, marcatorii, statistici relevante și clasamentul actualizat. Intră pe site și rămâi la curent cu toate informațiile din timpul partidei.