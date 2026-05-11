Genoa „Romena”?! Dan Şucu are în vizor trei fotbalişti români la echipa de Serie A

Dan Șucu (63 de ani) a surprins pe toată lumea în 2024, când a devenit acționar majoritar la Genoa. La scurt timp după preluarea celui mai vechi club din fotbalul italian, omul de afaceri l-a cooptat în echipa sa pe Răzvan Raț, un apropiat și coleg la emisiunea „Imperiul Leilor”. Relația celor doi este apropiată, iar Raț a oferit detalii despre cum funcționează academia „grifonilor”.

Dan Şucu are în vizor trei fotbalişti români la Genoa

În fotbalul italian au evoluat, de-a lungul timpului, extrem de mulți fotbaliști români, campionatul din Serie A fiind unul ce li se potrivește „stranierilor” din România. De exemplu, în mijlocul anilor 90, pe când antrenor era regretatul Mircea Lucescu, la Brescia evoluau jucători precum Gheorghe Hagi, Ioan Ovidiu Sabău, Dănuț Lupu, Dorin Mateuț și Florin Răducioiu, astfel că echipa era supranumită „Brescia Romena”, datorită internaționalilor români din echipă.

La mai bine de trei decenii distanță, țara noastră se poate mândri cu un patron în fotbalul italian. În cea mai recentă intervenție a sa, Răzvan Raț a dezvăluit faptul că Genoa are nu mai puțin de trei jucători români legitimați. Relația fostului internațional cu Dan Șucu este una foarte bună, astfel că mai mulți tineri români pot face, mai ușor, pasul în grupele de juniori din „Cizmă”.

„Genoa a testat și a luat jucători români la academie prin intermediul meu. Sunt trei jucători români în acest moment la academie. Plus că am mai avut jucători români în probe, dar nu au confirmat. Am mai avut săptămâna trecută (n.r. – acum două săptămâni) la probe doi jucători români de la Eagles, academia din Anglia a lui Gabi Dumitru. Am vorbit cu directorul academiei și a spus că așteptăm rapoartele”, a declarat Răzvan Raț, conform .

Care sunt jucătorii români de la Genoa

Cei trei fotbaliști români de la Genoa de care amintea Răzvan Raț sunt Mihai Calițoiu, Ianis Dobrescu și Fernando Pellegrini. Jucătorii evoluează la formația U18 a „grifonilor”, echipă ce se află pe locul 4 în campionatul U18 din Italia. Doar Inter, Bologna și Roma se află peste juniorii clubului patronat de Dan Șucu.

Până nu de mult și Nicolae Stanciu era legitimat la formația condusă de Dan Șucu. Căpitanul echipei naționale a fost transferat anul trecut în Italia, însă după o experiență de doar 6 luni a decis să părăsească Serie A, . Problemele de adaptare, dar și .