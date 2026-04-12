Genoa – Sassuolo 1-0, live video în etapa 32 din Serie A. Malinovskyi deschide scorul!

Genoa primește, în etapa 32 din Serie A, vizita lui Sassuolo, duminică, 12 aprilie, de la 13:30. Echipa patronată de Dan Șucu va avea astfel parte de un nou meci dificil, însă nu atât de greu pe cât a fost runda precedentă pe terenul lui Juventus. Rămâne de văzut dacă are puterea necesară să creeze o surpriză contra fostei echipe a lui Vlad Chiricheș.

Min. 26: Același Malinovskyi execută o lovitură liberă, dar șutul său merge direct în brațele portarului advers.

Min. 18: GOOOL Genoa! Malinovskyi primește de la Baldanzi și trimite cu efect, pe jos, direct în poarta lui Muric.

Min. 9: Pinamonti trimite cu capul puțin pe lângă poarta gazdelor. Prima ocazie importantă de gol a partidei este semnată de experimentatul jucător al lui Sassuolo.

Min. 1: A început partida.

Genoa: Bijlow – Marcandalli, Ostigard, Vasquez – Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Sabelli – Baldanzi, Vitinha – Colombo.

Sassuolo: Muric – Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig – Thorstvedt, Matic, Kone – Berardi, Pinamonti, Lauriente.

Serie A continuă cu etapa cu numărul 32. Campionatul Italiei se apropie de final, iar echipele angrenate aici luptă pentru titlu, locuri de cupe europene sau evitarea retrogradării. Genoa, , va juca de această dată pe teren propriu contra Sassuolo. a înregistrat două eșecuri consecutive și nu vor să continue această serie negativă. Sassuolo vine după o victorie cu 2-1, pe teren propriu, în fața celor de la Cagliari. Va fi un duel extrem de strâns și interesant între cele două.

Clasamentul Serie A înaintea etapei cu numărul 32

Genoa și Sassuolo se află la distanță de 4 locuri una față de cealaltă. Gazdele acestei confruntări se află pe locul 14 în ierarhia din Serie A, având un total de 33 de puncte după 31 de runde. Sassuolo, de cealaltă parte, are, după aceleași număr de etape, 42 de puncte și ocupă locul 10. Iată clasamentul complet:

Istoricul meciurilor Genoa – Sassuolo. Statistică oficială

Din ultimele 5 confruntări directe în campionat, Genoa este cea care și-a trecut în cont cele mai multe victorii. Iată scorurile înregistrate de cele două echipe la precedentele întâlniri din Serie A:

Sassuolo – Genoa 1-2 (3 noiembrie 2025)

Genoa – Sassuolo 2-1 (12 mai 2024)

Sassuolo – Genoa 1-2 (22 decembrie 2023)

Sassuolo – Genoa 1-1 (6 ianuarie 2022)

Genoa – Sassuolo 2-2 (17 octombrie 2021)

Cine transmite la TV meciul Genoa – Sassuolo

Meciul de duminică, 12 aprilie, dintre Genoa și Sassuolo va fi transmis la tv în România de programele Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Pe lângă varianta TV, meciul poate fi urmărit și online prin platformele oficiale ale operatorilor. Abonații Digi pot viziona partida pe Digi Online, iar utilizatorii Prima Sport o pot vedea pe PrimaPlay. De asemenea, abonații Orange TV Go pot vedea meciul live stream.

Cote pariuri Genoa – Sassuolo în Serie A

Formația gazdă este văzută „favorită” în acest meci. Cota lui Genoa la victorie este de 2.20, în timp ce un succes al echipei oaspete este cotat cu 3.50. O remiză între cele două are cota de 3.30.

Pentru pasionații de goluri, aceștia pot opta pentru variante precum „ambele echipe marchează: Da” sau „peste 1.5 goluri”, care au cote de 1.90, respectiv de 1.36.

