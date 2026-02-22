Genoa – Torino, live video în etapa 26 din Serie A. Echipa lui Dan Șucu, în fața unui meci extrem de important

Genoa așteaptă vizita lui Torino în etapa 26 din Serie A. Echipa patronată de Dan Șucu este în căutare de puncte după ultimele rezultate nefaste, pentru a evita retrogradarea. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre acest meci.
Un nou meci important pentru echipa lui Dan Șucu în Serie A. Genoa nu a mai câștigat în ultimele trei meciuri, iar situația formației este complicată. După remiza din deplasare cu Cremonese, „grifonii” vor da peste Torino.
Torino se află în aceeași situație delicată în clasament. Genoa se află la trei lungimi sub formația din Piemont, iar o victorie ar duce la o rocadă. Totodată, clubul patronat de Dan Șucu vrea să uite de meciurile de coșmar cu Napoli și Lazio.
Din ultimele 5 confruntări directe în campionat, Genoa a ieșit de fiecare dată fără victorie. Situația este balansată în dreptul formației din Piemont. Iată ce rezultate au înregistrat la precedentele întâlniri:
Meciul de duminică, 22 februarie, dintre Cremonese și Genoa va fi transmis la tv în România de programele Digi Sport 2 și Prima Sport 2. Pe lângă varianta TV, meciul poate fi urmărit și online prin platformele oficiale ale operatorilor.
Abonații Digi pot viziona partida pe Digi Online, iar utilizatorii Prima Sport o pot vedea pe PrimaPlay. De asemenea, abonații Orange TV Go pot vedea meciul live stream.
Formația lui Dan Șucu este văzută „favorită” în acest meci. Cota „grifonilor” la victorie este de 2.30, în timp ce un succes al oaspeților este cotat cu 3.70. O remiză între cele două are cota de 3.00.
Pentru pasionații de goluri, aceștia pot opta pentru variante precum „ambele echipe marchează: Da” sau „peste 1.5 goluri”, care au cote de 1.95, respectiv de 1.42.
Urmărește Genoa – Torino pe FANATIK, în format live text și video! Vei găsi rapid echipele de start, desfășurarea meciului fază cu fază, marcatorii, statistici relevante și clasamentul actualizat. Intră pe site și rămâi la curent cu toate informațiile din timpul partidei.